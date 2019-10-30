"В течение сентября 2019 сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 69,44 миллиардов гривен и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 1,02 миллиарда долларов США", - сообщается в информационной справке министерства.

с чего всё началось

«В течение сентября 2019 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 69,44 млрд гривен и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на $1,02 млрд», — говорится в сообщении украинского Минфина.

Госдолг Украины вырос почти до $83 млрд

Шоу-бизнес У Максима Фадеева случился сердечный приступ Как выяснилось, Фадееву стало плохо накануне ночью, у него случился сердечный приступ.

Экономика Россияне ежегодно теряют 445 млрд рублей из-за контрсанкций Сегодня, 29 октября 2019 года, стало известно, чтоо россияне ежегодно теряют 445 млрд рублей или по 3 тысяч рублей на одного человека из-за продовольственного эмбарго, объявленного в ответ на антироссийские санкции.

Армия и оружие Турция отказалась от покупки российских Су-35 Акар подчеркнул, что Турция останется партнером США по программе истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, а утверждения о приобретении российских самолетов не соответствуют действительности.

Политика «Великобритания превратится в Россию»: Лондон ищет Путина Флагман британской деловой прессы Financial Times публикует ужасный (с точки зрения патриотов Евросоюза) сценарий развития Brexit: после выхода из Евросоюза Великобритания фактически превратится в еще одну Россию.

Происшествия В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать Мать 12-летней девочки, утонувшей в бассейне в Бодруме, Турция, обвинили в смерти ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на отца девочки Андрея Лейкуциса.

Политика Сотрудник СНБ намерен обвинить Трампа в подрыве нацбезопасности США Сотрудник американского Совета национальной безопасности (СНБ) высокого ранга Александер Виндман, который принимал участие в прослушивании июльского телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, собирается на слушаниях в Конгрессе обвинить главу Белого дома в подрыве национальной безопасности.

Армия и оружие Главком ВМФ: Россия строит военные корабли, не имеющие аналогов в мире Российские судостроительные заводы ведут строительство ряда новых военных кораблей, в том числе не имеющих аналогов в мире.

Экономика Аналитики оценили объем инвестиций в коммерческую недвижимость России По итогам 2019 года объем инвестиций в российскую коммерческую недвижимость достигнет $2 млрд.

Экономика Россиянам разъяснили новую пенсионную систему В России представили систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП).

Авто На заводе Haval в России будут производить Great Wall Hover H5 В первом квартале 2020 года на автомобильном заводе Haval в Тульской области будет запущено производство Great Wall Hover H5.

Космос Телескоп «Хаббл» заснял зловещее лицо в космосе Телескоп "Хаббл" "поздравил" землян с Хэллоуином жутким снимком, пишет Daily Mail. Сообщается, что изображение напоминает чьё-то лицо.

Политика В МИД Украины заявили о начале разведения сил в Золотом Глава украинского МИДа Вадим Пристайко сообщил, что в Золотом начался процесс разведения сил и средств в соответствии с ранее достигнутой договорённостью в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, передаёт ТАСС.

Технологии Wildberries первым в онлайне в России запустил QR-платежи на сайте Онлайн-ретейлер Wildberries первым среди интернет-магазинов запустил оплату на сайте через Систему быстрых платежей, сообщили РБК в пресс-службе банка «Русский стандарт», который обеспечил техническое подключение магазина.

Армия и оружие На Дальнем Востоке и Балтике развернули РЛС «Подсолнух» Характеристики засекречены, однако, согласно данным на сайте НИИДАР, загоризонтная РЛС поверхностной волны "Подсолнух-Э" (экспортный вариант) предназначена для "освещения воздушной и надводной обстановки в целях обеспечения национальной безопасности прибрежного государства".

Киберспорт Следующая Battlefield выйдет не раньше 1 апреля 2021 года Во время свежего ежеквартального отчёта Electronic Arts объявила, что следующая Battlefield выйдет в 2022-м финансовом году, который начнётся 1 апреля 2021 года и закончится 31 марта 2022 года.

Политика Путин принял приглашение приехать на Кубу и передал привет Кастро Президент России Владимир Путин принял приглашение президента Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса посетить страну.

Энергетика Мировые цены на нефть в ходе торгов снижаются Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 29 октября, снижаются.

Баскетбол «Химки» обыграли «Панатинаикос» в матче Евролиги В матче регулярного чемпионата Евролиги баскетболисты «Химок» обыграли греческий «Панатинаикос».

Футбол Футболист «Млады Болеслав» Татаев рассказал об отношении чехов к Комличенко Российский защитник «Млады Болеслав» Алексей Татаев заявил, что его одноклубник Николай Комличенко стал в Чехии народным героем.

Политика Британский парламент проведет досрочные выборы 12 декабря Палата общин Великобритании одобрила проведение досрочных выборов в парламент 12 декабря.