Экономика

RT на русскомRT на русскомГосдолг Украины вырос почти до $83 млрд

«В течение сентября 2019 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 69,44 млрд гривен и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на $1,02 млрд», — говорится в сообщении украинского Минфина.
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с чего всё началось

Госдолг Украины за месяц вырос более чем на миллиард долларов

Государственный и гарантированный государством долг Украины вырос в сентябре на один процент, до почти 83 миллиардов долларов, сообщила пресс-служба министерства финансов Украины.
РИА Новостивчера в 17:22

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Госдолг Украины за месяц вырос более чем на миллиард долларов

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RT на русскомвчера в 18:25

За месяц госдолг Украины вырос более чем на миллиард долларов

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Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 00:28, Вашингтон
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