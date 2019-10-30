Экономика
RT на русскомГосдолг Украины вырос почти до $83 млрд
«В течение сентября 2019 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 69,44 млрд гривен и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на $1,02 млрд», — говорится в сообщении украинского Минфина.
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Армия и оружие
Штаб ООС: разведение сил проходит в утвержденном режиме
Пресс-центр Операции объединенных сил в Донбассе подтвердил, что с 12:00 29 октября украинские военнослужащие начали покидать позиции в районе населенного пункта Золотое.
Pravda.Ru 08:10
Музыка
Шнуров заявил, что «Ленинград» обрадовался роспуску
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что не испытывает груза ответственности за роспуск группы, а сами участники коллектива вообще обрадовались «выходу на пенсию».
Взгляд.ру вчера в 05:59
Кино
HBO отказалась от приквела «Игры престолов»
Пилотная серия была снята прошедшим летом, но новый сериал не получит продолжения.
Газета.Ru 16:20
Шоу-бизнес
Михалкова объяснила свой уход из «Уральских пельменей»
Юлия Михалкова вышла из состава известного юмористического клуба «Уральские пельмени». Звезда объяснила прессе причины своего ухода.
Территория новостей 15:01
Шоу-бизнес
Беременная Анастасия Костенко устроила королевскую фотосессию
Несмотря на красивые снимки, текст, которым Костенко сопроводила публикацию, заставил некоторых задуматься.
ГлобалМСК.ру 09:13
Технологии
Лингвисты научились определять психотип человека по записям в соцсетях
В Пермском классическом университете разработали специальную программу BFI CNN Detector, с помощью которой можно определить социальные и поведенческие черты пользователей социальных сетей.
Российская газета 01:55
Авто
АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4
Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
Автоновости дня вчера в 02:59
Происшествия
В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать
Мать 12-летней девочки, утонувшей в бассейне в Бодруме, Турция, обвинили в смерти ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на отца девочки Андрея Лейкуциса.
Газета.Ru вчера в 11:03
Экономика
Акции «Норникеля» на Мосбирже обновили максимум
Акции «Норникеля» на Московской бирже выросли более чем на 6%, обновив исторический максимум.
Коммерсантъ вчера в 07:02
Армия и оружие
В НАТО похвастались сопровождением российских Су-35
Военные летчики из Бельгии рассказали, что они смогли сопроводить российские истребители Су-35 и другие самолеты.
Газета.Ru 15:33
Политика
Турция осудила резолюцию Конгресса США о признании геноцида армян
Турция осуждает принятие палатой представителей Конгресса США о признании геноцида армян в Османской империи, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу на своей странице в Twitter.
REGNUM 19:25
Происшествия
В Дагестане пресекли попытку вывоза за границу военного оборудования
На границе России и Азербайджана в Дагестане сотрудниками Федеральной службы безопасности пресечена попытка вывоз элементов военного оборудования.
Махачкалинские известия 13:09
Общество
Количество моногородов в России может сократиться вдвое
По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Российская газета 00:30
Авто
На заводе Haval в России будут производить Great Wall Hover H5
В первом квартале 2020 года на автомобильном заводе Haval в Тульской области будет запущено производство Great Wall Hover H5.
Движок 09:59
Футбол
«Витесс» Слуцкого вышел во 2-й раунд Кубка Голландии
В матче 1-го раунда команда Леонида Слуцкого одержала победу над "Де Графсхапом" со счетом 2:0.Соперник "Витесса" по 2-му раунду определится по результатам жеребьевки, которая состоится 2 ноября.
Soccer.ru 15:39
Политика
Экс-премьер Франции заявил о бесполезности санкций против России
Экс-премьер отметил, что ЕС не должен «принимать любое поведение России», однако попытки изоляции Москвы и санкции не улучшат ситуацию, пишет «РИА Новости».
Известия 18:40
Происшествия
Рядовой Шамсутдинов арестован и обвинён. Что известно к 28 октября
Чита.Ру вчера в 08:43
Армия и оружие
Иракские пастухи нашли клад ДАИШ на 25 миллионов долларов
Пастухи в Ираке обнаружили на западе страны в пустыне клад ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ").
Российская газета 22:18
Космос
Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе
Газета.Ru вчера в 13:18
Политика
МИД Украины заявил о готовности Зеленского встретиться с Путиным
10 октября Зеленский заявил, что пока встреча с Путиным не планируется, передает НСН.
Известия 07:14
Хоккей
Гусев тренируется вне основного состава «Нью-Джерси»
На тренировке «Дэвилс» россиянин тренировался в качестве 13-го форварда и менялся в четвертом звене с Майлсом Вудом.
Sports.ru 12:15
Энергетика
«Газпром» заполнил газом «Силу Сибири»
«Газпром» изучает возможности поставок газа в Китай по «дальневосточному маршруту» и допускает возможность строительства еще одного экспортного трубопровода, маршрут которого может пройти через Алтай или Монголию.
Ведомости 10:33
Наука
Прародину человечества нашли в Южной Африке
Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.
ToDay News Ufa вчера в 13:27
Кино
Не кончается пытка: «Терминатор: Темные судьбы»
В четверг в прокат выходит новый «Терминатор», получивший приставку «Темные судьбы».
Петербургский дневник 12:38
Культура
На ТНТ показали пародию на Соловьева
Ведущий шоу «Однажды в России» на телеканале ТНТ Азамат Мусагалиев в прямом эфире высмеял российского журналиста Владимира Соловьева.
URA.Ru 07:19
Киберспорт
Тестирование Warcraft III: Reforged начнется на следующей неделе
Компания Blizzard объявила, что бета-тестирование сетевого режима Warcraft III: Reforged начнется на следующей неделе, с 4 по 10 ноября.
CyberSport.ru 14:00
Космос
Virgin Galactic и Under Armour показали скафандр для космических туристов
Афиша Daily 22 октября в 20:02