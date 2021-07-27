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Экономика

Минфин Украины: госдолг и гарантии Киева в июне выросли на миллиард долларов

Государственный и гарантированный государством долг Украины за июнь вырос в долларах на 1 миллиард - до 92,52 миллиарда долларов, но сократился в нацвалюте на 2,36 миллиарда - до 2,514 триллиона гривен, сообщило во вторник министерство финансов страны.
РИА Новости
Государственный долг Украины на конец месяца составлял 2 224,82 миллиарда гривен (88,48% от общей суммы долга), или 81,87 миллиарда долларов, гарантированный государством долг - 289,54 миллиарда гривен (11,52%), или 10,65 миллиарда долларов.
РИА Новости
По данным Минфина Украины, стране необходимо выплатить по кредитам почти $20 млрд.
Smotrim.ru
Курс доллара к гривне за май снизился на 0,9%.
РИА Новости

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Госдолг Украины в июне увеличился на миллиард долларов

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