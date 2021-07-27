Государственный и гарантированный государством долг Украины за июнь вырос в долларах на 1 миллиард - до 92,52 миллиарда долларов, но сократился в нацвалюте на 2,36 миллиарда - до 2,514 триллиона гривен, сообщило во вторник министерство финансов страны.
Государственный долг Украины на конец месяца составлял 2 224,82 миллиарда гривен (88,48% от общей суммы долга), или 81,87 миллиарда долларов, гарантированный государством долг - 289,54 миллиарда гривен (11,52%), или 10,65 миллиарда долларов.
Главный санитарный врач Волгоградской области Ольга Зубарева опубликовала постановление, согласно которому в регионе вводится обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 для ряда граждан.
Российские власти не понимают причин негативного отношения Польши к газопроводу «Северный поток – 2», проект важен для России и Европы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.