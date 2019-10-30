Экономика

РИА НовостиРИА НовостиГосдолг Украины за месяц вырос более чем на миллиард долларов

"В течение сентября 2019 сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 69,44 миллиарда гривен и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 1,02 миллиарда долларов США", — сообщается в информационной справке министерства.
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Госдолг Украины за сентябрь вырос более чем на $1 млрд

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Госдолг Украины в сентябре вырос почти до $83 млрд

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Госдолг Украины за месяц вырос более чем на миллиард долларов

РИА Новостивчера в 17:22
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 07:16, Вашингтон
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