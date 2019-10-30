Экономика
РИА НовостиГосдолг Украины за месяц вырос более чем на миллиард долларов
"В течение сентября 2019 сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 69,44 миллиарда гривен и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 1,02 миллиарда долларов США", — сообщается в информационной справке министерства.
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«Устанавливаются все обстоятельства чрезвычайного происшествия, в том числе личности и точное количество погибших», — добавили в СУ СКР по Ленобласти.
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Армия и оружие
В США представлен план захвата НАТО Калининградской области
Расквартированные в Польше войска США при поддержке союзных войск НАТО "отберут" с боями у России Калининградскую область в случае агрессии со стороны российских войск против стран Балтии - об этом говорится в докладе американской организации The Jamestown Foundation.
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Акция "Яндекса" по обмену старой аудиотехники на новую умную колонку "Станция Мини" спровоцировала появление гигантской очереди возле фирменного магазина компании, расположенного в Москве на улице Тимура Фрунзе.
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Президент строительной корпорации ПИК миллиардер Сергей Гордеев несколько лет назад проиграл $1 млн в споре с Николасом Ильином на ужине в Фонде Гуггенхайма в Венеции.
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В Кремле прокомментировали стрельбу в воинской части в Забайкалье
Трагедия случилась в минувшую пятницу в войсковой части в Забайкалье.
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При стрельбе на вечеринке в Калифорнии погибли три человека
Три человека погибли, девять получили ранения в результате стрельбы возле одного из домов города Лонг-Бич в Калифорнии, сообщает ABC7 News.
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