Госдолг Великобритании впервые превысил 2 трлн фунтов
В связи с масштабными расходами на поддержку экономики в период пандемии коронавируса государственный долг Великобритании вырос за год на £227,6 млрд и на конец июля составил £2,004 трлн. Это первый случай в истории Великобритании, когда госдолг превышает £2 трлн.В источнике
С чего всё началось
Как сообщила
Национальная статистическая служба Великобритании (ONS), госдолг в конце июля составлял 100,5% ВВП страны, что на 20,4% выше, чем год назад.
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