Госдолг Великобритании впервые превысил 2 трлн фунтов

В связи с масштабными расходами на поддержку экономики в период пандемии коронавируса государственный долг Великобритании вырос за год на £227,6 млрд и на конец июля составил £2,004 трлн. Это первый случай в истории Великобритании, когда госдолг превышает £2 трлн.