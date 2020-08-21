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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Госдолг Великобритании впервые превысил 2 трлн фунтов

В связи с масштабными расходами на поддержку экономики в период пандемии коронавируса государственный долг Великобритании вырос за год на £227,6 млрд и на конец июля составил £2,004 трлн. Это первый случай в истории Великобритании, когда госдолг превышает £2 трлн.В источнике
С чего всё началось
Как сообщила
 Национальная статистическая служба Великобритании (ONS), госдолг в конце июля составлял 100,5% ВВП страны, что на 20,4% выше, чем год назад.
Коммерсантъвчера в 08:30
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Коммерсантъ

Госдолг Великобритании впервые превысил 2 трлн фунтов

Коммерсантъвчера в 08:30
Вести.Ru

Госдолг Великобритании, превысив размер экономики, достиг нового рекорда

Вести.Ruвчера в 08:21
REGNUM

Размер государственного долга Великобритании впервые превысил £2 трлн

REGNUMвчера в 04:56
Аргументы и Факты

Размер британского госдолга впервые превысил £2 трлн

Аргументы и Фактывчера в 05:39
Lenta.ru

Великобритания погрязла в рекордных за всю историю долгах

Lenta.ruвчера в 05:35
Росбалт

Размер госдолга Великобритании зашкаливает

Росбалтвчера в 06:54
ТАСС

Размер госдолга Великобритании в июле впервые превысил £2 трлн

ТАССвчера в 04:26

Кабмин выделил 434 млн рублей на решение ситуации в Усолье-Сибирском

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении в 2020 году 434,8 млн рублей на ликвидацию загрязнений в городе Усолье-Сибирском Иркутской области, сообщает пресс-служба кабмина.
Кабмин выделил 434 млн рублей на решение ситуации в Усолье-Сибирском
RT на русском02:35

Тихановская отказалась от выдвижения в президенты в случае новых выборов

Светлана Тихановская, соперница Александра Лукашенко на прошедших в Белоруссии выборах президента, в интервью польскому телеканалу «Белсат» заявила, что в случае назначения новых выборов не будет выдвигаться на пост президента.
РБКвчера в 16:47
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