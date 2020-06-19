Экономика

News.ruNews.ruГосдолг Великобритании впервые за полвека превысил ВВП

Британский государственный долг вырос до $2,4 триллиона и впервые с 1963 года превысил размер валового внутреннего продукта.
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Госдолг Великобритании впервые за почти 60 лет превысил объем ВВП

ИА Красная Весна19 июня в 09:32

Размер госдолга Великобритании впервые почти за 60 лет превысил размер ВВП

ТАСС19 июня в 04:35

Госдолг Великобритании впервые за полвека превысил объем ВВП страны

Известия19 июня в 07:32

Госдолг Великобритании превысил размер её ВВП впервые более чем за полвека

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Госдолг Великобритании впервые за 60 лет превысил размер ВВП

ГЛАС.RU19 июня в 05:55

Размер госдолга Великобритании впервые почти за 60 лет превысил размер ВВП

Piter.tv19 июня в 04:42

Госдолг Великобритании в мае превысил ВВП впервые с 1963 года

Коммерсантъ19 июня в 08:21
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Происшествия

Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области

Вести.Ru вчера в 07:31
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Экономика

«Газпром» взял подрядчиков в руководство своей новой «дочки»

Топ-менеджеры трех крупных подрядчиков «Газпрома» — «Стройгазмонатаж» (СГМ), «Стройтранснефтегаз» (СТНГ) и «Газпром автоматизации» (ГА) — заняли руководящие должности в компании «Газстройпром».
РБК 02:00
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Клишас объяснил поправку о президентских сроках

Поправка к Конституции, которая позволяет действующему президенту снова баллотироваться, необходима для стабилизации политической системы, заявил сопредседатель рабочей группы, глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас.
RT на русском 02:57
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Общество

В России выявили 7600 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки в России COVID-19 подтвердился у 7600 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 03:51
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Общество

Экс-директор раскрыл доходы участников «Уральских пельменей»

Бывший участник и директор "Уральских пельменей" Сергей Нетиевский рассказал о доходах участников шоу.
РИА Новости 20 июня в 03:23
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Политика

Владимир Путин посетил главный храм Вооруженных сил

Президент России Владимир Путин сегодня побывал на богослужении в соборе Воскресения Христова в Кубинке — главном храме Вооруженных сил России.
Вести.Ru 03:21
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Общество

The Last of Us Part II установила рекорды в британской рознице

The Last of Us Part II («Одни из нас: Часть II») преодолела две важные отметки спустя два дня после релиза.
News.ru 02:33
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Происшествия

В управлении лесами Алтайского края начались обыски

Известия 02:10
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Шоу-бизнес

Мама Тимати высказалась по поводу отписки от Решетовой в Instagram

Несколько дней мама Тимати провела в кругу сына и его избранницы.
StarHit.ru вчера в 06:34
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Общество

В сети сообщили о смерти блогера Анастасии Тропицель

Российская 18-летняя блогер-миллионник Анастасия Тропицель погибла на индонезийском острове Бали.
Газета.Ru вчера в 11:10
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Общество

Путин присвоил главврачу Проценко звание Героя Труда

Отдельным указом звание Герой Труда присвоены главврачу больницы в Коммунарке Денису Проценко, главврачу 52-й московской больницы Марьяне Лысенко, а также Марине Бахолдиной, главврачу Покровской больницы в Петербурге, Юлии Гаревской, главврачу нижегородской больницы №29, Ирине Коваль, врачу центра гигиены и эпидемиологии в Калининградской области.
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Авто

Кроссовер Mercedes-Benz EQC получил новую базовую версию

Электрический кроссовер Mercedes-Benz EQC, который до сих пор был представлен на рынках в единственной версии EQC 400 4Matic с двумя электромоторами, стал доступнее.
Автоновости дня 02:00
Общество

Пенсионеры получат доплату к пенсии с 1 августа

С 1 августа несколько категорий пенсионеров получат доплату к пенсии, сообщили в ПФР.
Комсомольская правда 19 июня в 13:48
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Общество

ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала 21 июня рекордное число заражений коронавирусом за сутки — 183 020.
Lenta.ru 02:02
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Армия и оружие

Рассекретили документы о первых днях Великой Отечественной войны

В российском военном ведомстве рассекретили очередные документы, рассказывающие о первых днях Великой Отечественной войны.
МедиаПоток 19 июня в 08:50
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Общество

Россиянам рекомендовали отказаться от колбасы в окрошке

Роскачество рекомендовало россиянам, следящим за питанием, отказаться от докторской колбасы в окрошке, сообщается на сайте организации.
Газета.Ru 02:00
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Политика

Трамп призвал не сносить памятник Рузвельту в Нью-Йорке

Вашингтон, 22 июня 2020, 09:17 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал глупостью планы демонтировать памятник 26-му президенту страны Теодору Рузвельту в Ньй-Йорке.
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Технологии

Microsoft внезапно обновила Windows 7

Компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 7, официальная поддержка которой была прекращена в начале 2020 года.
NewInform 20 июня в 12:54
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Здоровье

В Краснодарском крае выздоровели почти 77% заболевших коронавирусом

Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения – 96,9. Выздоровели 4220 пациентов, в том числе 39 за последние сутки.
Кубанские новости 03:33
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Происшествия

В Норильске возбудили уголовное дело после массовой драки

Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве по факту массовой драки в Норильске, сообщает краевой главк МВД.
РИА Новости 00:26
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Политика

Трамп объяснил причину вывода войск из Германии

Президент США Дональд Трамп заявил, что численность воинского контингента США, размещенного в Германии, будет сокращена в связи с тем, что ФРГ имеется крупная задолженность перед НАТО.
Страна Советов on-line вчера в 03:18
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Общество

Дуров хочет сделать Telegram доступнее в Иране и Китае

Основатель Telegram Павел Дуров хочет сделать мессенджер доступнее в Иране и Китае.
РИА Новости вчера в 23:57
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Общество

Выйти на пенсию раньше срока смогут россияне

Раньше установленного срока смогут выйти на пенсию граждане России, которые имеют длительный трудовой стаж.
РИА ОмскПресс вчера в 20:03
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Происшествия

Чернобыльская зона снова загорелась

В Чернобыльской зоне отчуждения снова вспыхнул пожар.
Lenta.ru 02:27
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Здоровье

На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля

Кабмин Украины продлил до 31 июля срок адаптивного карантина. Постановление правительства опубликовано на сайте украинского Минздрава.
Известия 19 июня в 12:42
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Футбол

Загребское «Динамо» в 21-й раз стало чемпионом Хорватии

Sport24.ru 02:25
Здоровье

В Костромской области коронавирус подтвержден еще у 29 человек

С начала пандемии в Костромской области коронавирус выявлен и подтвержден у 1360 человек.
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Экономика

Ведомости: для IT-отрасли бессрочно снизят налоги

Реализуя налоговой маневр для IT-отрасли, правительство снизит страховые взносы и налог на прибыль, а также отменит НДС с рекламы разработок на иностранных площадках, пишет "Ведомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников.
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Культура

Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры

Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости вчера в 07:19
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Здоровье

В челябинском онкоцентре выявили очаг коронавируса

Более 80 человек в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины получили положительные результаты на COVID-19, закрыты несколько отделений центра, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава региона.
РИА Новости 03:35
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