Экономика
ИзвестияГосдолг Великобритании впервые за полвека превысил объем ВВП страны
Госдолг Великобритании в мае увеличился до 1,95 трлн фунтов стерлингов ($2,42 млрд), что равняется 100,9% валового внутреннего продукта (ВВП) страны.
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Госдолг Великобритании превысил размер её ВВП впервые более чем за полвека
Аргументы и Факты19 июня в 06:05
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Авто
Кроссоверы Haval H2 и H6 ушли с российского рынка
Авторевю 19 июня в 12:13
Единоборства
Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
REGNUM 00:54
Армия и оружие
Авиабомбу комплекса «Золотая Орда» испытали в США
В США провели испытания авиабомбы GBU-53/B StormBreaker комплекса "Золотая Орда".
Газета.Ru вчера в 22:17
Общество
Кадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев во Франции
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в своем телеграм-канале беспорядки во французском Дижоне с участием выходцев из Чечни.
BFM.ru 19 июня в 17:12
Политика
Путин заявил, что часто ночует в Кремле
Российский лидер Владимир Путин рассказал, что он часто ночует в Кремле, если у него много работы.
iReactor 07:04
Космос
NASA собирается увековечить подвиг медиков табличкой на Марсе
Сайт интересных новостей вчера в 21:14
Общество
Названа причина смерти экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева
По словам Раисы Конашковой, занимающей пост заместителя главврача Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова, которые передаёт агентство ТАСС, в 2019 году Игнатьев неоднократно обращался за медицинской помощью, а в феврале текущего года поступил в больницу в тяжёлом состоянии.
Мир новостей 19 июня в 04:24
Авто
Китайский Lifan находится на грани разорения
Автоновости дня вчера в 13:40
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве студента волгоградского вуза
В Смоленске полиция задержала подозреваемого в убийстве иностранного студента Волгоградского медуниверситета.
Российская газета 06:36
Культура
В новых сериях «Ну, погоди» волк бросит курить
Машковцев отметил, что у некоторых известных персонажей из таких мультфильмов есть даже собственная страничка в социальной сети Instagram.
Evo-rus.com 19 июня в 12:27
Происшествия
Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына
Суд санкционировал арест жительницы Астраханской области, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщает СУСК России по региону.
РИА Новости 07:40
Авто
Ford назвал дату дебюта пикапа F-150 нового поколения
Компания Ford опубликовала тизер пикапа F-150 следующего поколения.
AutoNews 19 июня в 12:11
Происшествия
Затопленную после ливня Москву сняли на видео
В Москве в результате ливня затопило сразу несколько дорог и дворов. Очевидцы сняли последствия непогоды на видео.
Lenta.ru вчера в 11:57
Технологии
Microsoft внезапно обновила Windows 7
Обновление вышло несмотря на то, что компания прекратила официальную поддержку этой операционной системы еще в начале текущего года.
Evo-rus.com 06:36
Технологии
Фото PlayStation 5 с завода появилось в Сети
В интернете выложен кадр, на котором работники японского производителя электроники показывают серийную консоль новой модели PlayStation 5. Глава подразделения компании Sony в Европе Саймон Raptor подчеркнул, что специалистам понадобилось приложить значительные усилия для снижения шумов, при этом, они закончили работу над созданием новой системы охлаждения.
Live24 вчера в 10:00
Технологии
Конец Света 21 июня 2020 года предрек ученый
В связи с переходом на григорианский календарь пришлось потерять 11 дней в году.
Evo-rus.com 07:52
Культура
Федор Добронравов уволился из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов покинул Театр сатиры по собственному желанию, передает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы театра.
Газета.Ru вчера в 13:10
Здоровье
В Краснодарском крае 21 июня выявили 64 новых случая коронавируса
По данным на 21 июня, на Кубани общее число инфицированных достигло 5 тыс. 440 человек, при этом 4 тыс. 181 пациент успешно вылечились и выписались из больниц.
Кубань 24 03:50
Армия и оружие
Неизвестную подлодку обнаружили вблизи территориальных вод Японии
Военнослужащие Японии обнаружили неизвестную подводную лодку в зоне, прилежащей к территориальным водам страны на юге.
Аргументы и Факты вчера в 03:15
Наука
Загадочная окаменелость из Антарктиды оказалась яйцом морской рептилии
В 2011 году группа чилийских ученых обнаружила в Антарктике окаменелость вытянутой формы размером с мяч для американского футбола.
NewInform 18 июня в 08:31
Армия и оружие
Президент Египта заявил о законности возможного вторжения в Ливию
Президент подчеркнул, что Египет никогда не был сторонником агрессии, он действует только ради мира, а безопасность Ливии является частью национальной безопасности Египта.
Российская газета 01:33
Космос
Опубликованы снимки мест высадок американцев на Луне
Детальные фото поверхности Луны удалось получить благодаря зонду «Чанъэ-2».
Evo-rus.com 04:33
Экономика
Пенсионерам могут вернуть недополученные за два года пособия
Госдума рассмотрит законопроект, предусматривающий выплаты пенсионерам денежных средств, которые они недополучили за 2016 – 2018 годы.
Экономика сегодня вчера в 01:07
Политика
Путин назвал неприличным выпячивание чиновниками своего благосостояния
Президент России Владимир Путин назвал неприличными ситуации, когда чиновники, которые призваны служить людям, выпячивают свое благосостояние.
Lenta.ru 06:35
Футбол
РФС утвердил перенос матча «Краснодар»—«Динамо» на 19 июля
Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) утвердило перенос матча 23-го тура «Краснодар»—«Динамо» на 19 июля.
Коммерсантъ 07:32
Футбол
«Ростов» может сыграть с «Арсеналом» основным составом
Появилась первая информация о перспективах выхода из карантина футбольной команды "Ростов", которая из-за заражения шести игроков вынуждена была изолироваться и пропустила матч 23-го тура чемпионата страны против "Сочи": за ростовчан играли футболисты молодежного состава.
Вести.Ru 06:51
Происшествия
Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области
Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области.
Вести.Ru 07:31