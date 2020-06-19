Экономика

ИзвестияИзвестияГосдолг Великобритании впервые за полвека превысил объем ВВП страны

Госдолг Великобритании в мае увеличился до 1,95 трлн фунтов стерлингов ($2,42 млрд), что равняется 100,9% валового внутреннего продукта (ВВП) страны.
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Госдолг Великобритании впервые за почти 60 лет превысил объем ВВП

ИА Красная Весна19 июня в 09:32

Госдолг Великобритании в мае превысил ВВП впервые с 1963 года

Коммерсантъ19 июня в 08:21

Размер госдолга Великобритании впервые почти за 60 лет превысил размер ВВП

ТАСС19 июня в 04:35

Госдолг Великобритании превысил размер её ВВП впервые более чем за полвека

Аргументы и Факты19 июня в 06:05

Госдолг Великобритании впервые за 60 лет превысил размер ВВП

ГЛАС.RU19 июня в 05:55

Размер госдолга Великобритании впервые почти за 60 лет превысил размер ВВП

Piter.tv19 июня в 04:42

Госдолг Великобритании впервые за полвека превысил объем ВВП страны

Известия19 июня в 07:32
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Кроссоверы Haval H2 и H6 ушли с российского рынка

Авторевю 19 июня в 12:13
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Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC

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Армия и оружие

Авиабомбу комплекса «Золотая Орда» испытали в США

В США провели испытания авиабомбы GBU-53/B StormBreaker комплекса "Золотая Орда".
Газета.Ru вчера в 22:17
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Происшествия

Нападение на людей в британском Рединге признано терактом

REGNUM 06:56
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Общество

Кадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев во Франции

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в своем телеграм-канале беспорядки во французском Дижоне с участием выходцев из Чечни.
BFM.ru 19 июня в 17:12
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Политика

Путин заявил, что часто ночует в Кремле

Российский лидер Владимир Путин рассказал, что он часто ночует в Кремле, если у него много работы.
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Космос

NASA собирается увековечить подвиг медиков табличкой на Марсе

Сайт интересных новостей вчера в 21:14
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Общество

Названа причина смерти экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева

По словам Раисы Конашковой, занимающей пост заместителя главврача Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова, которые передаёт агентство ТАСС, в 2019 году Игнатьев неоднократно обращался за медицинской помощью, а в феврале текущего года поступил в больницу в тяжёлом состоянии.
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Авто

Китайский Lifan находится на грани разорения

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Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве студента волгоградского вуза

В Смоленске полиция задержала подозреваемого в убийстве иностранного студента Волгоградского медуниверситета.
Российская газета 06:36
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Культура

В новых сериях «Ну, погоди» волк бросит курить

Машковцев отметил, что у некоторых известных персонажей из таких мультфильмов есть даже собственная страничка в социальной сети Instagram.
Evo-rus.com 19 июня в 12:27
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Происшествия

Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына

Суд санкционировал арест жительницы Астраханской области, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщает СУСК России по региону.
РИА Новости 07:40
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Авто

Ford назвал дату дебюта пикапа F-150 нового поколения

Компания Ford опубликовала тизер пикапа F-150 следующего поколения.
AutoNews 19 июня в 12:11
Происшествия

Затопленную после ливня Москву сняли на видео

В Москве в результате ливня затопило сразу несколько дорог и дворов. Очевидцы сняли последствия непогоды на видео.
Lenta.ru вчера в 11:57
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Технологии

Microsoft внезапно обновила Windows 7

Обновление вышло несмотря на то, что компания прекратила официальную поддержку этой операционной системы еще в начале текущего года.
Evo-rus.com 06:36
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Технологии

Фото PlayStation 5 с завода появилось в Сети

В интернете выложен кадр, на котором работники японского производителя электроники показывают серийную консоль новой модели PlayStation 5. Глава подразделения компании Sony в Европе Саймон Raptor подчеркнул, что специалистам понадобилось приложить значительные усилия для снижения шумов, при этом, они закончили работу над созданием новой системы охлаждения.
Live24 вчера в 10:00
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Общество

Опубликованы снимки редкого кольцеобразного солнечного затмения

РИА Новости 07:57
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Технологии

Конец Света 21 июня 2020 года предрек ученый

В связи с переходом на григорианский календарь пришлось потерять 11 дней в году.
Evo-rus.com 07:52
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Культура

Федор Добронравов уволился из Театра сатиры

Народный артист России Федор Добронравов покинул Театр сатиры по собственному желанию, передает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы театра.
Газета.Ru вчера в 13:10
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Здоровье

В Краснодарском крае 21 июня выявили 64 новых случая коронавируса

По данным на 21 июня, на Кубани общее число инфицированных достигло 5 тыс. 440 человек, при этом 4 тыс. 181 пациент успешно вылечились и выписались из больниц.
Кубань 24 03:50
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Армия и оружие

Неизвестную подлодку обнаружили вблизи территориальных вод Японии

Военнослужащие Японии обнаружили неизвестную подводную лодку в зоне, прилежащей к территориальным водам страны на юге.
Аргументы и Факты вчера в 03:15
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Наука

Загадочная окаменелость из Антарктиды оказалась яйцом морской рептилии

В 2011 году группа чилийских ученых обнаружила в Антарктике окаменелость вытянутой формы размером с мяч для американского футбола.
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Армия и оружие

Президент Египта заявил о законности возможного вторжения в Ливию

Президент подчеркнул, что Египет никогда не был сторонником агрессии, он действует только ради мира, а безопасность Ливии является частью национальной безопасности Египта.
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Космос

Опубликованы снимки мест высадок американцев на Луне

Детальные фото поверхности Луны удалось получить благодаря зонду «Чанъэ-2».
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Экономика

Пенсионерам могут вернуть недополученные за два года пособия

Госдума рассмотрит законопроект, предусматривающий выплаты пенсионерам денежных средств, которые они недополучили за 2016 – 2018 годы.
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Политика

Путин назвал неприличным выпячивание чиновниками своего благосостояния

Президент России Владимир Путин назвал неприличными ситуации, когда чиновники, которые призваны служить людям, выпячивают свое благосостояние.
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РФС утвердил перенос матча «Краснодар»—«Динамо» на 19 июля

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Появилась первая информация о перспективах выхода из карантина футбольной команды "Ростов", которая из-за заражения шести игроков вынуждена была изолироваться и пропустила матч 23-го тура чемпионата страны против "Сочи": за ростовчан играли футболисты молодежного состава.
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Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области

Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области.
Вести.Ru 07:31
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