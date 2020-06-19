Госдолг Великобритании в мае увеличился до 1,95 трлн фунтов стерлингов ($2,42 млрд), что равняется 100,9% валового внутреннего продукта (ВВП) страны.

Армия и оружие На Украине допустили удар новой ракетой по Крыму и Новороссийску На Украине заявили, что Киев получил возможность вести гораздо более агрессивную политику и диктовать России свои условия в Черном и Азовском морях - такие выводы украинские СМИ и эксперты сделали после успешных испытаний в Одессе противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун". 2,7K

Футбол «Сельта» со Смоловым разгромила «Алавес» со счётом 6:0 Встреча прошла на стадионе «Балаидос» в Виго и завершилась победой хозяев со счётом 6:0. Голы в составе «Сельты» на счету Джейсона Мурильо, Яго Аспаса, Нолито, Санти Мины и Рафиньи, оформившего дубль.

Происшествия Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области. 245

Общество «Мосводосток» назвал причину подтопления Варшавского шоссе Причиной подтопления Варшавского шоссе во время ливня 20 июня стал «эффект ванны», заявила Forbes представитель «Мосводостока». 16

Происшествия Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. 615

Политика Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2» У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt. 1,2K

Единоборства Глава UFC Уайт: «Блейдс выглядит глупо после боя с Волковым» Главу UFC Дэйну Уайта не впечатлила победа американского бойца Кертиса Блейдса в бою против россиянина Александра Волкова.

Футбол Локомотив — Оренбург 1:0 В середине первого тайма многие болельщики стали покидать трибуны с знак протеста против политики клуба.

Политика Путин посоветовал чиновникам не «выпячивать» свое благосостояние Президент Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» сказал, что чиновникам неприлично выпячивать напоказ свое благосостояние, когда сотни тысяч людей в стране живут очень скромно. 3,2K

Общество Гидрометцентр предупредил о заморозках в России В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов. 423

Политика Володин раскритиковал противников поправок к Конституции Россияне, призывающие голосовать против поправок к Конституции РФ или вообще не участвовать в общероссийском голосовании, идут против своего же народа. 185

Общество Россияне поделились в соцсетях снимками солнечного затмения Отмечается, что на территории России видны частные фазы этого затмения (в основном от 0,1 до 0,4). А наибольшая фаза солнечного затмения, видимая россиянами, оценивается в 0,45. 622

Политика Госдеп поддержал предложение МИД Литвы по ядерному оружию РФ Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли согласился с тем, что новое соглашение по контролю над вооружениями должно полностью охватывать ядерные арсеналы России и Китая. 582

Наука Центр Чумакова отчитался о работе над вакциной от коронавируса Ишмухаметов считает, что работа с такой вакциной правильна, так как пока нет данных о том, какие фрагменты вируса правильно использовать, к тому же технология создания цельновирионных вакцин давно разработана и успешно используется с прошлого века.

Политика В Кремле назвали волнующий Путина вопрос На фоне протестов США Владимира Путина волнует опрос приверженности американских партнеров совместным договоренностям. 292

Футбол Автор победного гола «Уфы»: «Сам не понимал, что ошущаю» Нападающий «Уфы» Николай Гиоргобиани поделился впечатлениями от победы над «Тамбовом» в матче 23-го тура Тинькофф-чемпионата России (2:1). Форвард стал автором победного мяча на второй добавленной минуте.