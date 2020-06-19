Экономика
ИзвестияГосдолг Великобритании впервые за полвека превысил объем ВВП страны
Госдолг Великобритании в мае увеличился до 1,95 трлн фунтов стерлингов ($2,42 млрд), что равняется 100,9% валового внутреннего продукта (ВВП) страны.
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Госдолг Великобритании превысил размер её ВВП впервые более чем за полвека
Аргументы и Факты19 июня в 06:05
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Политика
Путин назвал неизбежным визит руководства Украины в Москву
Российский президент Владимир Путин считает, что визит украинского руководства в Москву неизбежно состоится, это вопрос времени.
RT на русском 06:59
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На Украине допустили удар новой ракетой по Крыму и Новороссийску
На Украине заявили, что Киев получил возможность вести гораздо более агрессивную политику и диктовать России свои условия в Черном и Азовском морях - такие выводы украинские СМИ и эксперты сделали после успешных испытаний в Одессе противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун".
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Футбол
«Сельта» со Смоловым разгромила «Алавес» со счётом 6:0
Встреча прошла на стадионе «Балаидос» в Виго и завершилась победой хозяев со счётом 6:0. Голы в составе «Сельты» на счету Джейсона Мурильо, Яго Аспаса, Нолито, Санти Мины и Рафиньи, оформившего дубль.
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Федор Добронравов объяснил уход из театра Сатиры
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Происшествия
Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области
Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области.
Вести.Ru 07:31
Общество
The Last Of Us Part II получила 4,5 балла в PlayStation Store
Пользователи PlayStation Store поставили The Last Of Us Part II 4,5 балла из 5 — первая часть игры имеет максимальный рейтинг в PSN.
CyberSport.ru 07:19
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«Мосводосток» назвал причину подтопления Варшавского шоссе
Причиной подтопления Варшавского шоссе во время ливня 20 июня стал «эффект ванны», заявила Forbes представитель «Мосводостока».
Ведомости 11:20
Происшествия
Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков.
РИА Новости вчера в 05:23
Политика
Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»
У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК вчера в 02:38
Единоборства
Глава UFC Уайт: «Блейдс выглядит глупо после боя с Волковым»
Главу UFC Дэйну Уайта не впечатлила победа американского бойца Кертиса Блейдса в бою против россиянина Александра Волкова.
Sport.ru 04:14
Футбол
Локомотив — Оренбург 1:0
В середине первого тайма многие болельщики стали покидать трибуны с знак протеста против политики клуба.
Вести.Ru 11:03
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Кадыров прокомментировал беспорядки в Дижоне
RT на русском 19 июня в 17:24
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Путин посоветовал чиновникам не «выпячивать» свое благосостояние
Президент Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» сказал, что чиновникам неприлично выпячивать напоказ свое благосостояние, когда сотни тысяч людей в стране живут очень скромно.
Коммерсантъ 08:14
Авто
На покупку каких автомобилей россияне тратят больше всего денег
Эксперты агентства "Автостат" выяснили, на покупку каких автомобилей тратят деньги россияне.
Российская газета 04:32
Политика
В британском МИД ответили на статью Путина о Второй мировой войне
Отмечается, что подобным образом в МИД Великобритании прокомментировали статью российского президента Владимира Путина о Второй мировой войне.
RT на русском 19 июня в 23:21
Космос
Опубликованы снимки мест высадок американцев на Луне
Детальные фото поверхности Луны удалось получить благодаря зонду «Чанъэ-2».
Evo-rus.com 04:33
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в России
В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
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Володин раскритиковал противников поправок к Конституции
Россияне, призывающие голосовать против поправок к Конституции РФ или вообще не участвовать в общероссийском голосовании, идут против своего же народа.
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Общество
Россияне поделились в соцсетях снимками солнечного затмения
Отмечается, что на территории России видны частные фазы этого затмения (в основном от 0,1 до 0,4). А наибольшая фаза солнечного затмения, видимая россиянами, оценивается в 0,45.
Российская газета 07:37
Политика
Госдеп поддержал предложение МИД Литвы по ядерному оружию РФ
Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли согласился с тем, что новое соглашение по контролю над вооружениями должно полностью охватывать ядерные арсеналы России и Китая.
Москва 24 19 июня в 21:49
Происшествия
На электростанции в Якутии произошла утечка дизельного топлива
Дизельное топливо вытекает из емкости на электростанции в селе Аргахтах в Якутии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.
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Центр Чумакова отчитался о работе над вакциной от коронавируса
Ишмухаметов считает, что работа с такой вакциной правильна, так как пока нет данных о том, какие фрагменты вируса правильно использовать, к тому же технология создания цельновирионных вакцин давно разработана и успешно используется с прошлого века.
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В Кремле назвали волнующий Путина вопрос
На фоне протестов США Владимира Путина волнует опрос приверженности американских партнеров совместным договоренностям.
Piter.tv 04:57
Футбол
Автор победного гола «Уфы»: «Сам не понимал, что ошущаю»
Нападающий «Уфы» Николай Гиоргобиани поделился впечатлениями от победы над «Тамбовом» в матче 23-го тура Тинькофф-чемпионата России (2:1). Форвард стал автором победного мяча на второй добавленной минуте.
Спорт-Экспресс 13:15
Наука
Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса
Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, считают иранские ученые.
РИА Новости 08:33
Общество
Беглов рассказал об отмене ограничений в Петербурге
Беглов заявил, что город работает с Роспотребнадзором и над снятием других ограничений.
Neva.Today 08:19
Футбол
«Челси» одержал волевую победу над «Астон Виллой» в АПЛ
"Челси" одержал волевую победу над "Астон Виллой" в матче 30-го тура чемпионата Англии по футболу.
РИА Новости 13:21
Политика
На Украине обнаружили тайник бандеровцев 70-летней давности
Львов, Украина, 21 июня 2020, 11:16 — REGNUM Тайник, в котором находились документы «Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии» (ОУН-УПА — организация, деятельность которой запрещена в РФ) 70-летней давности, обнаружили на территории Львовской области Украины.
REGNUM 04:16