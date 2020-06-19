Экономика
ИзвестияГосдолг Великобритании впервые за полвека превысил объем ВВП страны
Госдолг Великобритании в мае увеличился до 1,95 трлн фунтов стерлингов ($2,42 млрд), что равняется 100,9% валового внутреннего продукта (ВВП) страны.
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Госдолг Великобритании превысил размер её ВВП впервые более чем за полвека
Аргументы и Факты19 июня в 06:05
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 20:13, Ашберн
Общество
Россиянам готовят новую выплату в 10 тысяч рублей от ПФР
Единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей может в ближайшее время появиться для ряда граждан Российской Федерации, рассказали нашему изданию в Пенсионном фонде России.
Evo-rus.com 16:30
Общество
В сети сообщили о смерти блогера Анастасии Тропицель
Российская 18-летняя блогер-миллионник Анастасия Тропицель погибла на индонезийском острове Бали.
Газета.Ru 11:10
Политика
«Как дербанились деньги»: новый компромат на Порошенко
Живой свидетель тайного сговора экс-президента Украины и бывшего вице-президента США экс-депутат Рады Александр Онищенко вышел из немецкой тюрьмы после интервью программе «Новые русские сенсации».
НТВ 10:27
Наука
Ученые создали ингалятор для самостоятельного лечения коронавируса
Открытый Нижний 11:02
Гаджеты
NVIDIA готовит к выпуску видеокарты GeForce RTX 3090 и 3080
В сети появилась информация об этих видеокартах, включая прогнозы экспертов относительно их поступления в продажу.
Evo-rus.com вчера в 10:22
Общество
В Киеве «повесили» флаг ЛГБТ на меч «Родины-матери»
Активисты KyivPride устроили акцию, в рамках которой сняли в Киеве на видео монумент «Родина-мать» с флагом ЛГБТ-сообщества.
Lenta.ru 14:00
Автоспорт
Макс Ферстаппен: Квят не станет чемпионом на машине Mercedes
60% гонщиков современной Формулы 1 способны выиграть чемпионат на машине Mercedes.
Autosport.com.ru 13:07
Шоу-бизнес
Мама Тимати высказалась по поводу отписки от Решетовой в Instagram
После совместных выходных родительница рэпера и Анастасия Решетова отписались друг от друга в социальных сетях.
StarHit.ru 06:34
Экономика
Богатство жителей России оценили в 90% ВВП страны
Общий объем финансового богатства россиян в прошлом году составил 99 трлн рублей.
URA.Ru 19:37
Происшествия
Умер мужчина, ранивший полицейских в Москве
В воскресенье скончался мужчина, открывший огонь по полицейским на Ленинском проспекте в Москве 15 июня.
Вести.Ru 10:10
Общество
В Иркутской области продлили режим самоизоляции до 28 июня
Режим самоизоляции в Иркутской области, где выявлено более 5,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, продолжит действовать до 28 июня, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
ТАСС 10:47
Общество
Пушков назвал новый китайский коронавирус странным
Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что появление нового китайского коронавируса очень странное.
Lenta.ru 18:49
Шоу-бизнес
Похудевшая Настя Каменских поделилась рецептом стройности
Похудевшая Настя Каменских поделилась рецептом стройности Настя Каменских рассказала об особой системе тренировок.
Экспресс газета 19 июня в 07:31
Здоровье
Верховный суд закрепил право детей-инвалидов на бесплатные лекарства
Верховный суд России (ВС) закрепил право для детей-инвалидов на получение бесплатных лекарств по рецепту врачей.
РЕН ТВ 18 июня в 19:42
Армия и оружие
Россия создала новую машину дистанционного разминирования «Гвидон»
Новая инженерная машина дистанционного разминирования "Гвидон" проходит испытания в Подмосковье.
Российская газета 07:09
Армия и оружие
Британские ВМС сопроводили российский корабль через Ла-Манш
RT на русском 19:42
Происшествия
Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына
РИА Новости 07:40
Происшествия
Британская полиция назвала нападение с ножом в Рединге терактом
RT на русском 06:38
Путешествия
Таиланд намерен ограничить въезд для небогатых туристов
Министр туризма и спорта Таиланда Пхипхат Ратчакитпракарн объявил о введении нового "государственного протокола" для туристического сектора королевства после пандемии коронавируса.
Российская газета вчера в 07:42
Культура
Федор Добронравов объяснил свой уход из Театра сатиры
Актер Федор Добронравов заявил, что просто устал, так как проработал в Театре Сатиры 16 лет.
Rambler News Service 07:42
Авто
Производство нового LADA Largus может стартовать уже в августе
Инсайдеры сообщества «AvtoVAZ News» допускают, что новинка встанет на конвейер сразу после корпоративного отпуска, т.е. после 16 августа 2020 года.
Автоновости дня вчера в 14:52
Политика
Володин ответил критикам поправок к Конституции
Москва, 21 июня 2020, 13:23 — REGNUM Критика, звучащая в адрес поправок к Конституции, говорит о правильном пути, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
REGNUM 06:23
Футбол
«Реал» обыграл «Реал Сосьедад» и возглавил таблицу Примеры
Футболисты мадридского «Реала» на выезде обыграли «Реал Сосьедад» в матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу.
РБК 19:55
Экономика
Цена акций «Яндекса» достигла нового максимума
Цена акций российского интернет-гиганта "Яндекс" на торгах Московской биржи выросла на 1,7% до 3160 рублей, по данным биржи на 14:15 мск.
Вести.Ru 19 июня в 07:37
Экономика
В СП сообщили, что Минкавказ использовал средства по назначению
Министерство РФ по делам Северного Кавказа в 2019 году использовало полученные из федерального бюджета средства целевым образом, однако доходы от деятельности ведомства составили лишь 11% от ожидаемого.
ТАСС 17:11
Общество
В России работающим пенсионерам продлят больничные
Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ вчера в 05:42
Кино
В новой картине от Netflix снимется актриса из «Великолепного века»
RuNews24.ru 10:27
Политика
Путин рассказал, что часто ночует в Кремле
Президент России Владимир Путин сказал, что часто задерживается на работе, поэтому остается ночевать в Кремле, сообщает Газета.ru.
РИАМО 12:31