Госдолг Великобритании в мае увеличился до 1,95 трлн фунтов стерлингов ($2,42 млрд), что равняется 100,9% валового внутреннего продукта (ВВП) страны.

Общество Россиянам готовят новую выплату в 10 тысяч рублей от ПФР Единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей может в ближайшее время появиться для ряда граждан Российской Федерации, рассказали нашему изданию в Пенсионном фонде России. 135

Политика «Как дербанились деньги»: новый компромат на Порошенко Живой свидетель тайного сговора экс-президента Украины и бывшего вице-президента США экс-депутат Рады Александр Онищенко вышел из немецкой тюрьмы после интервью программе «Новые русские сенсации».

Происшествия Умер мужчина, ранивший полицейских в Москве В воскресенье скончался мужчина, открывший огонь по полицейским на Ленинском проспекте в Москве 15 июня. 1,1K

Общество В Иркутской области продлили режим самоизоляции до 28 июня Режим самоизоляции в Иркутской области, где выявлено более 5,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, продолжит действовать до 28 июня, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона. 33

Общество Пушков назвал новый китайский коронавирус странным Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что появление нового китайского коронавируса очень странное. 51

Шоу-бизнес Похудевшая Настя Каменских поделилась рецептом стройности Похудевшая Настя Каменских поделилась рецептом стройности Настя Каменских рассказала об особой системе тренировок.

Здоровье Верховный суд закрепил право детей-инвалидов на бесплатные лекарства Верховный суд России (ВС) закрепил право для детей-инвалидов на получение бесплатных лекарств по рецепту врачей.

Путешествия Таиланд намерен ограничить въезд для небогатых туристов Министр туризма и спорта Таиланда Пхипхат Ратчакитпракарн объявил о введении нового "государственного протокола" для туристического сектора королевства после пандемии коронавируса. 53

Политика Володин ответил критикам поправок к Конституции Москва, 21 июня 2020, 13:23 — REGNUM Критика, звучащая в адрес поправок к Конституции, говорит о правильном пути, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. 284

Футбол «Реал» обыграл «Реал Сосьедад» и возглавил таблицу Примеры Футболисты мадридского «Реала» на выезде обыграли «Реал Сосьедад» в матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу.

Экономика Цена акций «Яндекса» достигла нового максимума Цена акций российского интернет-гиганта "Яндекс" на торгах Московской биржи выросла на 1,7% до 3160 рублей, по данным биржи на 14:15 мск. 6

Экономика В СП сообщили, что Минкавказ использовал средства по назначению Министерство РФ по делам Северного Кавказа в 2019 году использовало полученные из федерального бюджета средства целевым образом, однако доходы от деятельности ведомства составили лишь 11% от ожидаемого.