Госдолг всех стран увеличился до рекордного $281 трлн
Из-за коронавируса госдолг всех стран увеличился на $24 трлн за последний год, до рекордного $281 трлн. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование вашингтонского Института международных финансов. Таким образом, госдолг составляет 355% мирового ВВП.В источнике
С чего всё началось
Эксперты заявили, что пандемия привела к рекордному госдолгу всех стран в $281 трлн
Последствия пандемии нового коронавируса привели к росту общего суверенного государственного долга всех стран на $24 трлн за последний год, в результате чего он достиг рекордного за все время $281 трлн, что составляет 355% мирового ВВП.
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