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Газета.Ru
Газета.Ru

Госдолг всех стран увеличился до рекордного $281 трлн

Из-за коронавируса госдолг всех стран увеличился на $24 трлн за последний год, до рекордного $281 трлн. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование вашингтонского Института международных финансов. Таким образом, госдолг составляет 355% мирового ВВП.В источнике
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Эксперты заявили, что пандемия привела к рекордному госдолгу всех стран в $281 трлн

Последствия пандемии нового коронавируса привели к росту общего суверенного государственного долга всех стран на $24 трлн за последний год, в результате чего он достиг рекордного за все время $281 трлн, что составляет 355% мирового ВВП.
ТАССвчера в 14:12
Подробнее о событии

Из-за коронавируса мировой госдолг вырос до рекордного уровня

Взгляд.ру22:40

Пандемия увеличила совокупный госдолг стран до $281 трлн

АБН16:34

Эксперты заявили, что пандемия привела к рекордному госдолгу всех стран в $281 трлн

ТАССвчера в 14:12

Госдолг всех стран увеличился до рекордного $281 трлн

Газета.Ruвчера в 15:32

Эксперты заявили, что госдолг всех стран возрос до 281 триллиона долларов

Вечерняя Москвавчера в 14:51

Аналитики из США заявили об увеличении госдолга всех стран до $281 трлн

RT на русскомвчера в 14:24

Государственный долг всех стран мира рекордно вырос в результате пандемии

ИА Красная Веснавчера в 15:57
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Егор Сорин, личный тренер российского биатлониста Карима Халили, рассказал, как его подопечный мог отправиться на Кубок IBU, вместо того чтобы выступить в индивидуальной гонке на чемпионате мира.
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