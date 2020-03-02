Сегодня, 4 марта, Госдума рассмотрит в первом чтении пакет правительственных поправок к федеральному бюджету 2020−2022 годов. Как считают в Правительстве, доходы государственной казны в 2020 году вырастут на 214 млрд рублей, достигнув 20,6 трлн рублей.

Госдума 11 марта может принять поправки в бюджет 2020 года

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Экономика Всемирный банк выделяет $12 млрд на борьбу с коронавирусом Всемирный банк (ВБ) принял решение выделить $12 млрд на борьбу с коронавирусом COVID-19, а также чтобы помочь странам справиться с негативными экономическими последствиями от вспышки заболевания.

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Авто Bentley представила новый Bentley Mulliner Bacalar В задней части отличий гораздо больше — бампер изменен и получил диффузор, который оставляет место для прямоугольных выхлопных труб, тогда как прототип имел электрическую силовую установку с четырьмя двигателями, которые развили общую мощность 1340 л.с. Новый Bacalar — второй двухместный автомобиль компании с 1930 года.

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Гаджеты Презентация смартфонов OnePlus 8 состоится в первой половине апреля В распоряжении ресурса TechRadar оказалась информация о сроках анонса флагманских смартфонов семейства OnePlus 8. За время подготовки к выпуску эти аппараты успели обрасти многочисленными слухами.