Общество

ГородовойГородовойГосдума 11 марта может принять поправки в бюджет 2020 года

Сегодня, 4 марта, Госдума рассмотрит в первом чтении пакет правительственных поправок к федеральному бюджету 2020−2022 годов. Как считают в Правительстве, доходы государственной казны в 2020 году вырастут на 214 млрд рублей, достигнув 20,6 трлн рублей.
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