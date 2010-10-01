Политика

ГородовойГородовойГосдума 11 марта может принять поправки в бюджет 2020 года

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Сегодня, 4 марта, Госдума рассмотрит в первом чтении пакет правительственных поправок к федеральному бюджету 2020−2022 годов. Как считают в Правительстве, доходы государственной казны в 2020 году вырастут на 214 млрд рублей, достигнув 20,6 трлн рублей.
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Госдума 11 марта может принять поправки в бюджет 2020 года

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