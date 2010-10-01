Политика
ГородовойГосдума 11 марта может принять поправки в бюджет 2020 года
Сегодня, 4 марта, Госдума рассмотрит в первом чтении пакет правительственных поправок к федеральному бюджету 2020−2022 годов. Как считают в Правительстве, доходы государственной казны в 2020 году вырастут на 214 млрд рублей, достигнув 20,6 трлн рублей.
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Общество
В Думе поддержали поправку к Конституции о пенсиях
Думский комитет по госстроительству и законодательству поддержал поправку к Конституции России о пенсиях.
Политика
Эрдоган ожидает перемирия в Идлибе сразу после встречи с Путиным
Турецкий президент Тайип Реджеп Эрдоган выразил надежду на скорейшие результаты переговоров России и Турции — в частности, на то, что после встречи с Владимиром Путиным в сирийской провинции Идлиб распорядятся прекратить огонь.
Происшествия
Задержаны распространители фейков о коронавирусе в Москве
Распространителей фейковой информации о массовом заражении коронавирусом в Москве задержали.
Политика
Лавров: заявления Пристайко прямо противоречат Минским соглашениям
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на слова украинского коллеги Вадима Пристайко о необходимости размещения миротворцев ООН в Донбассе.
Наука
Коронавирус мутировал и образовал более агрессивный подтип
Ученые определили, что вирус разделился на два подтипа, которые обозначили L и S. Они различаются степенью агрессивности.
Происшествия
Издевавшегося над Шамсутдиновым срочника осудили на 2 года условно
Рядовой Руслан Мухатов, обвиняемый в издевательстве над Рамилем Шамсутдиновым, приговорен к 2 годам лишения свободны условно.
Футбол
Фанаты «Динамо» показали плакат с отрубленными свиными головами, который был запрещен РПЛ
Политика
«Нафтогаз» обсуждает с США меры против «Северного потока — 2»
Достроить газопровод предполагалось до конца прошлого года, однако в декабре Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, в который включили санкции против "Северного потока — 2" и "Турецкого потока".
Музыка
Жириновский станцевал под трек Little Big
Происшествия
«Ъ»: Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем
31 октября 2015 года, на севере Синайского полуострова в Египте потерпел крушение пассажирский лайнер A321 российской авиакомпании "Когалымавиа", погибли все 224 человека, находившихся на борту.
Общество
Италия закрывает школы и университеты из-за коронавируса
Правительство Италии распорядилось закрыть до середины марта все школы и университеты в связи с распространением нового коронавируса.
Армия и оружие
В МИД РФ раскритиковали США за авиаудар по талибам
Транспорт
В Петербурге хотят построить аналог Московского транспортного кольца
Основной альтернативой варианту РЖД становится организация пассажирского железнодорожного кольца, подобного Московскому центральному кольцу (МЦК).
Биатлон
Адвокат биатлонисток: МОК не признал поддельными подписи Родченкова
Адвокат отечественных биатлонисток Алексей Панич заявил о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) не признал поддельными подписи бывшего главы московской лаборатории Григория Родченкова в заключениях, представленных по допинговому делу.
Игры
Castlevania: Symphony of the Night вышла на iOS и Android
4 марта в App Store и Play Market появилась мобильная версия Castlevania: Symphony of the Night.
Кино
Актер из России сыграет в сериале «Властелин колец»
Кино
Студия Дж. Дж. Абрамса создаст триллер «Пинкертон» для Warner Bros
Сценаристом проекта выступает Дэниел Кейси, который до этого работал с Абрамсом над триллером «Кловерфилд, 10», а также создал сюжет грядущего «Форсажа 9». Данная картина представляет собой лишь первый проект в рамках пятилетнего соглашения студии Абрамса с Warner Bros.
Энергетика
Цена на нефть Brent поднялась выше $52
Стоимость нефти марки Brent с поставками в мае в ходе торгов на лондонской бирже ICE поднялась более чем на 5%, достигнув $52,39 за баррель.
Общество
В Госдуме раскритиковали идею главы Якутска о налоге на собак
Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов не поддержал идею мэра Якутска Сарданы Авксентьевой о введении налога на домашних животных, чтобы обеспечить финансирование строительства и содержание приютов.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ
Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
Кино
Фильму «Прощание со Сталиным» выдано прокатное удостоверение
Некоторые кинотеатры приняли решение об отмене предпремьерных показов фильма «Прощание со Сталиным», поскольку у него не было прокатного удостоверения, отмечает сайт Афиша.Daily.
Футбол
В Болгарии футболист не забил с нескольких сантиметров
В матче Кубка Болгарии между пловдивским «Локомотивом» и софийским «ЦСКА 1948» произошёл курьёзный эпизод.
Армия и оружие
Пентагон: США отстали от России в разработке гиперзвукового оружия
Экономика
ФРС США понизила ключевую ставку до 1—1,25%
Федеральная резервная система (ФРС) США понизила ключевую ставку с 1,5—1,75% годовых до 1—1,25% на фоне развивающихся рисков, вызванных ситуацией с коронавирусом.
Происшествия
В Москве учительницу уволят из-за ожогов роговиц глаз у школьников
Учительницу школы в Москве, не выключившую в классе кварцевую лампу, из-за чего дети получили ожоги глаз, уволят.
Общество
Еще одна девочка из США прилетает к врачам в Краснодар удалять пятно
Еще одна маленькая жительница США с врожденным невусом (гигантским родимым пятном) на лице прилетит в Краснодар на лечение, рассказали РИА Новости в местной клинике лазерной фотодинамической терапии.
Интернет
Во «ВКонтакте» появится текстовая расшифровка голосовых сообщений
Социальная сеть «ВКонтакте» начала тестировать собственную технологию для распознавания голосовых сообщений, которая будет преобразовывать аудиозапись в текст.