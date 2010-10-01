Сегодня, 4 марта, Госдума рассмотрит в первом чтении пакет правительственных поправок к федеральному бюджету 2020−2022 годов. Как считают в Правительстве, доходы государственной казны в 2020 году вырастут на 214 млрд рублей, достигнув 20,6 трлн рублей.

Госдума 11 марта может принять поправки в бюджет 2020 года

Политика Эрдоган ожидает перемирия в Идлибе сразу после встречи с Путиным Турецкий президент Тайип Реджеп Эрдоган выразил надежду на скорейшие результаты переговоров России и Турции — в частности, на то, что после встречи с Владимиром Путиным в сирийской провинции Идлиб распорядятся прекратить огонь.

Политика Лавров: заявления Пристайко прямо противоречат Минским соглашениям Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на слова украинского коллеги Вадима Пристайко о необходимости размещения миротворцев ООН в Донбассе.

Происшествия «Ъ»: Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем 31 октября 2015 года, на севере Синайского полуострова в Египте потерпел крушение пассажирский лайнер A321 российской авиакомпании "Когалымавиа", погибли все 224 человека, находившихся на борту.

Общество Италия закрывает школы и университеты из-за коронавируса Правительство Италии распорядилось закрыть до середины марта все школы и университеты в связи с распространением нового коронавируса.

Биатлон Адвокат биатлонисток: МОК не признал поддельными подписи Родченкова Адвокат отечественных биатлонисток Алексей Панич заявил о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) не признал поддельными подписи бывшего главы московской лаборатории Григория Родченкова в заключениях, представленных по допинговому делу.

Кино Студия Дж. Дж. Абрамса создаст триллер «Пинкертон» для Warner Bros Сценаристом проекта выступает Дэниел Кейси, который до этого работал с Абрамсом над триллером «Кловерфилд, 10», а также создал сюжет грядущего «Форсажа 9». Данная картина представляет собой лишь первый проект в рамках пятилетнего соглашения студии Абрамса с Warner Bros.

Энергетика Цена на нефть Brent поднялась выше $52 Стоимость нефти марки Brent с поставками в мае в ходе торгов на лондонской бирже ICE поднялась более чем на 5%, достигнув $52,39 за баррель.

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Кино Фильму «Прощание со Сталиным» выдано прокатное удостоверение Некоторые кинотеатры приняли решение об отмене предпремьерных показов фильма «Прощание со Сталиным», поскольку у него не было прокатного удостоверения, отмечает сайт Афиша.Daily.