Экономика

РИА НовостиРИА НовостиКомитет Госдумы одобрил поправки в бюджет на 2020-2022 годы

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об изменении параметров федерального бюджета на 2020-2022 годы для реализации мер из послания президента РФ.
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Госдума поправит бюджет 2020 года

Телеканал Санкт-Петербург00:20

Госдума рассмотрит проект поправок к госбюджету 2020–2022 годов

REGNUMвчера в 16:00

Госдума 4 марта рассмотрит поправки в бюджет для реализации мер послания президента

ФАН02 марта в 09:21

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Парламентская газетавчера в 16:42

Комитет Госдумы одобрил поправки в бюджет на 2020-2022 годы

РИА Новости02 марта в 06:45

Профильный комитет поддержал поправки в бюджет по реализации Послания Президента РФ

Государственная Дума РФ02 марта в 06:37

Комитет Госдумы одобрил поправки в бюджет ПФР, направленные на увеличение маткапитала

ТАСС02 марта в 06:58
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Летевший в Москву самолёт сел в Казани из-за приступа у пассажира

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Евгений Примаков: переучреждение мирового порядка в Идлибе

Написанное означает следующее: пусть мы и ставим своей целью укрепление суверенитета и международного права, Россия не может укрепить и сохранить его в одиночку, когда все остальные исходят из его, принципа суверенитета и международного права, de facto смерти.
Вести.Ru вчера в 12:00
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Авторы Bloodstained: Ritual of the Night не могут сделать ранее обещанный роглайк-режим

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Коронавирус измучил 25 стран - К 4 марта заражение коронавирусом COVID-19 подтвердилось у 93104 человек по всему миру, сообщает Национальная комиссия здравоохранения КНР.
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По результатам экспертизы, подписи главного свидетеля по допинговому делу, бывшего директора московской лаборатории Григория Родченкова оказались поддельными.
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РИА Новости вчера в 10:35
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Итогом полутора лет сочинских соглашений по Сирии с Турцией стало сращивание укрепленных районов террористов с турецкими наблюдательным постами, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
РИА Новости вчера в 23:33
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В американском штате Теннесси в результате торнадо погибли 25 человек. Об этом сообщил губернатор штата Уильям Ли.
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Происшествия

В Забайкалье подросток застрелил отца

ТАСС вчера в 02:48
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Германия передаст России данные о военнопленных СССР

В апреле 2020 года Германия должна передать российской стороне найденные в германских лагерях сведения, в которых рассказывается о судьбах военнопленных СССР.
Газета.Ru вчера в 23:25
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Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ

Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
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Общество

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован на Украине

На Украине зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Диагноз подтвердился у мужчины, передает ТАСС.
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Общество

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Главврач районной больницы Немецкого национального района Алтайского края Михаил Беккер рассказал в Совете Федерации на ежегодной встрече с сельской интеллигенцией, что до его больницы люди не могут добраться на общественном транспорте.
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Политика

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RT на русском вчера в 08:56
Политика

В США подводят итоги первичных выборов

США подводят итоги "супервторника".
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«Салават Юлаев» сравнял счет в серии плей-офф КХЛ с «Авангардом»

Во втором матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги уфимский "Салават Юлаев" на льду арены в Балашихе обыграл в овертайме омский "Авангард" со счетом 3:2. У победителей встречи шайбы забросили Григорий Панин (31-я минута), Сакари Маннинен (60) и Дмитрий Кугрышев (68), а у хозяев льда шайбы забросили Семен Кошелев (32) и Павел Дедунов (52).
Вести.Ru вчера в 17:25
Армия и оружие

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Приговор в коррупционном деле в отношении Вячеслава Горбачева - бывшего главы секретариата экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина - вынес Южно-Сахалинский городской суд.
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Ректор воронежского вуза задержан по подозрению в получении взятки

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В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус

В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
Газета.Ru 02 марта в 14:21
Музыка

Россию на «Евровидении» 2020 представит группа Little Big

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Издевавшегося над Шамсутдиновым срочника осудили на 2 года условно

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РБК вчера в 12:57
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Определились группы лиги D в Лиге наций

В Амстердаме прошла жеребьевка Лиги наций-2020/21 — второго розыгрыша турнира, созданного для национальных команд.
Спорт-Экспресс вчера в 12:13
Армия и оружие

Турция уничтожила ЗРПК «Панцирь-С1» в провинции Идлиб

Вооруженные силы Турции опубликовали видео удара по ЗРПК "Панцирь-С1" сирийских правительственных сил в районе н.п. Саракиб в провинции Идлиб.
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Ведущий спросил, общается ли Надежда с продюсером «ВИА Гры» Константином Меладзе.
StarHit.ru вчера в 08:00
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