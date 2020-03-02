Общество
REGNUMГосдума 11 марта может принять социальные поправки в бюджет-2020
Депутаты Госдумы планируют принять законопроект о поправках федерального бюджета 2020−2022 годов во всех трех чтениях в течение двух недель. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM 2 марта.
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Профильный комитет поддержал поправки в бюджет по реализации Послания Президента РФ
Государственная Дума РФ02 марта в 06:37
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Общество
Сергей Краевой освобожден от должности замглавы Минздрава России
Сергей Краевой освобожден от должности заместителя главы Министерства здравоохранения России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
Песков призвал внимательно прочитать поправки в Конституцию о детях
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал внимательно прочитать предложенные поправки в Конституцию о закреплении в ней положения, что "дети - это важнейшее достояние России".
Общество
Экс-министр Михаил Абызов женится в СИЗО «Лефортово»
Политика
«Нафтогаз» обсудил с США меры против «Северного потока – 2»
Глава правления украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев, выступая во вторник в вашингтонском Атлантическом совете, заявил об обсуждении с представителями властей США дополнительных мер, которые направлены на срыв строительства газопровода «Северный поток – 2».
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию России
Понятие о «государствообразующем народе» в Конституции содержится в положении о государственном языке.
Политика
В Кремле рассказали о мерах защиты Путина от коронавируса
Президент России Владимир Путин принимает те же гигиенические меры по защите от коронавируса, что доступны и остальным гражданам.
Общество
Греф назвал главные профессии будущего
Глава Сбербанка Герман Греф, выступая в среду, 4 марта, на церемонии открытия финала олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы по направлению "Искусственный интеллект", назвал основные профессии будущего.
Экономика
Минфин сократит закупку иностранной валюты в резервы
Минфин направит на покупку валюты по бюджетному правилу с 6 марта по 6 апреля 133,3 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении министерства.
Общество
Законопроект о досрочных частных пенсиях прошел II чтение Госдумы
Законопроект о новых основаниях для получения страховых пенсий Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта.
Армия и оружие
ВС Турции в Сирии понесли новые потери
Турецкие вооружённые силы в Сирии понесли новые потери. Сообщается о гибели двух солдат и о ранениях шестерых человек.
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Власти Египта отказались признавать крушение А321 над Синаем терактом
Апелляционный суд в Каире не стал рассматривать иски семей граждан России, погибших в катастрофе самолета А321 авиакомпании «Когалымавиа» в 2015 года над Синаем.
Общество
В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус
В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
Экономика
Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян
Осенью 2019 года Путин отмечал, что зарплаты россиян растут, однако реальные доходы стоят на месте. Он призвал менять такую ситуацию.
Фигурное катание
Тарасова пожелала здоровья завершившей карьеру фигуристке Сотниковой
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение первой российской олимпийской чемпионки в женском одиночном катании Аделины Сотниковой завершить профессиональную карьеру.
Политика
Верховная рада опубликовала проект постановления об отставке Гончарука
Верховная рада Украины опубликовала в среду, 4 марта, проект постановления об отставке премьер-министра страны Алексея Гончарука.
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Происшествия
В Белоруссии предъявили обвинение россиянам по делу о взрыве на салюте
СК Белоруссии предъявил обвинение двум сотрудникам российской фирмы и белорусскому военному по делу о взрыве салютных установок во время празднования в Минске Дня независимости.
Общество
Москва закупила без конкурса медицинские маски на 200 млн рублей
На сайте госзакупок появилась информация о том, что Центр лекарственного обеспечения департамента здравоохранения Москвы закупил без конкурса у компании "КИТ" медицинские маски на 200 млн рублей.
Здоровье
Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей
Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
Автоспорт
Росс Браун допустил отмену ещё нескольких гонок
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Экономика
Счетная палата усомнилась в реальности прогноза снижения бедности
Авторы указывают на то, что планируемое «быстрое снижение уровня бедности обеспечивается за счет значительного изменения исторически устойчивых параметров распределения населения по доходам, что создает риски не достижения прогнозных значений».
Происшествия
Торнадо в американском штате Теннесси унес жизни 25 человек
В результате торнадо, обрушившегося на американский штат Теннесси, погибли по меньшей мере 25 человек.
Армия и оружие
В МИД РФ раскритиковали США за авиаудар по талибам
Кино
Съемки сериала «Сваты 7» покинули актеры Кравченко и Железняк
Из Минска, где проходят съемки, уехали актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Космос
Найден способ достичь скорости света
Происшествия
В Иркутске десять человек отравились салатами из супермаркета
Десять человек были с симптомами острого пищевого отравления были госпитализированы сегодня, четвертого марта, в Иркутскую областную инфекционную больницу.
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук показала редкое фото особенной дочери
Федор и Светлана Бондарчук после развода продолжают вместе заботиться о дочери. Ранее Светлана объясняла, почему Варя живет за рубежом.
Происшествия
Издевавшегося над Шамсутдиновым срочника осудили на 2 года условно
Рядовой Руслан Мухатов, обвиняемый в издевательстве над Рамилем Шамсутдиновым, приговорен к 2 годам лишения свободны условно.