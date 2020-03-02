Экономика

REGNUMREGNUMГосдума 11 марта может принять социальные поправки в бюджет-2020

Депутаты Госдумы планируют принять законопроект о поправках федерального бюджета 2020−2022 годов во всех трех чтениях в течение двух недель. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM 2 марта.
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