Экономика
REGNUMГосдума 11 марта может принять социальные поправки в бюджет-2020
Депутаты Госдумы планируют принять законопроект о поправках федерального бюджета 2020−2022 годов во всех трех чтениях в течение двух недель. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM 2 марта.
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