Экономика

Радио SputnikРадио SputnikОплату товаров и услуг криптовалютой в России могут запретить

Законопроект "О цифровых финансовых активах" дает определение криптовалюте, но запрещает ее использование для оплаты товаров и услуг в России, сообщил РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Читать в источнике
Комментировать9
с чего всё началось

Закон о цифровой валюте могут принять осенью, заявили в Госдуме

Закон о цифровых финансовых активах (ЦФА) может быть принят Госдумой в июле, а о цифровой валюте - в осеннюю сессию, сообщил РИА Новости председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
РИА Новости19 июля в 07:36

Подробнее о событии

Криптовалюты можно будет покупать в банках России — законопроект

ИА Красная Веснавчера в 17:23

Криптовалюту предложили запретить для оплаты товаров и услуг в РФ

News.ruвчера в 12:05

Закон о цифровой валюте могут принять осенью, заявили в Госдуме

РИА Новости19 июля в 07:36

«Ответственности не будет». Госдума пересмотрела закон о криптовалюте

РБКвчера в 01:55

Цифровую валюту могут узаконить в России уже в этом году

Петербургский дневник19 июля в 08:44

Госдума может принять закон о цифровой валюте в осеннюю сессию, сообщил Аксаков

Парламентская газета19 июля в 07:58

Цифровую валюту предлагается запретить для оплаты товаров и услуг в России

ПРАЙМвчера в 11:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 02:58, Ашберн
Футбол

Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Лацио» в серии А

РИА Новости вчера в 17:48
Общество

Лидеры ЕС достигли соглашения по восстановлению экономики

Во вторник, 21 июля, главы государств и правительств Евросоюза достигли соглашения по бюджету сообщества на 2021-2027 годы и фонду восстановления экономики после пандемии коронавируса объемом 750 миллиардов евро.
Вести.Ru 00:30
47
Политика

Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края

Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия вчера в 13:16
3,9K
Транспорт

Цена проезда по трассе Москва—Казань составит 2,5 рубля за километр

Коммерсантъ 01:52
189
Общество

Геном коронавируса серьезно не изменился за время циркуляции в России

Специалисты Роспотребнадзора исследовали геномы нового коронавируса, выделенные в разное время с момента начала эпидемии в России.
ТАСС 01:02
Армия и оружие

Украина обвинила Россию в разработке секретного оружия в Черном море

Российская Федерация «тайно разрабатывает новую угрозу» в Черном море, заявили украинские эксперты в исследовании, проведенном при участии экс-командующего ВМС Украины Сергея Гайдука и опубликованном в украинском журнале Defence Express.
Известия вчера в 13:40
351
Авто

Автоэксперты назвали четыре главные причины «смерти» аккумулятора

Газета DAILY вчера в 21:16
49
Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

В августе семьи, в которых растут дети, смогут получить ещё три пособия.
Территория новостей 01:42
266
Шоу-бизнес

Звезда «Сватов» Добронравов отказался от гонорара в миллион рублей

Политическая Экспертиза 02:42
17
Интернет

В Сеть попали данные 20 млн пользователей VPN-сервисов

В общей сложности в интернете находится 1,2 терабайта данных.
Astera вчера в 06:55
240
Общество

Памятник Ленину под Одессой превратили в болгарина

РЕН ТВ вчера в 22:37
Общество

Ведущий прогноза погоды Александр Беляев умер в возрасте 71 года

Ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев умер в возрасте 71 года после продолжительной борьбы с раком, сообщил в Twitter Андрей Малахов.
Газета.Ru вчера в 09:55
809
Общество

Глава РФПИ сообщил о создании 200 млн доз вакцины к концу года

В случае успешного завершения клинических исследований отечественной вакцины от коронавирусной инфекции Россия до конца 2020 года может выпустить и поставить в разные страны мира более 200 млн доз препарата.
РБК вчера в 06:56
13
Шоу-бизнес

Гарик Харламов пошутил про развод с Кристиной Асмус

Газета.Ru 00:11
3
Происшествия

Два жителя Челябинской области погибли от удара молний за две недели

Житель Златоуста (Челябинская область) погиб от удара молнии в поле. Это второй такой случай в регионе за две недели.
Известия 01:53
2
Происшествия

В ДТП с маршрутным автобусом в Чите пострадали 11 человек

REGNUM вчера в 10:41
6
Общество

Более 171 тыс. человек вылечились от коронавируса в Москве

Известия 02:43
593
Гаджеты

Samsung подтвердила сразу 5 анонсов новых устройств 5 августа

Руководитель мобильного подразделения южнокорейской компании Samsung Тэ-Мун Ро (Tae-moon Ro) официально подтвердил, что через несколько недель на онлайн мероприятии Galaxy Unpacked будут представлены 5 новых устройств Samsung.
Piter.tv 02:44
Общество

ВШЭ даст правовую оценку высказыванию филолога о теракте на Дубровке

Артем Геодакян / ТАСС Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) даст правовую оценку высказываниям филолога Гасана Гусейнова о теракте в "Норд-Осте" на Дубровке в 2002 году.
РЕН ТВ вчера в 07:45
257
Экономика

РБК составил рейтинг регионов по качеству жизни

Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) по заказу РБК подготовило рейтинг российских регионов за 2019 год по качеству жизни населения.
РБК 02:00
Культура

Сериал «Чернобыль» получил семь телевизионных премий BAFTA

Российская газета 18 июля в 10:58
21
Политика

NI: Россия к 2028 году займет пятую долю мирового экспорта зерна

Россия к 2028 может контролировать 20% мирового экспорта зерна, подсчитали в National Interest.
Российская газета 19 июля в 04:22
949
Общество

Численность населения Украины сократилась до 41,785 млн человек

Отмечается, что по данным за аналогичный период 2019 года, население Украины составляло 42,03 миллиона человек, а сейчас — 41,785 млн.
Евразия Daily вчера в 22:38
1
Армия и оружие

Морпехи Каспийской флотилии уничтожили «террористов» в Дагестане

ТК Звезда вчера в 05:00
Здоровье

От коронавируса в Омске скончался 43-летний врач

Врачу-эндоскописту, кандидату медицинских наук Ергену КОПИНУ было 43 года.
Коммерческие Вести 02:07
5
Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
53
Здоровье

В Самарской области стабилизировалась ситуация с коронавирусом

На сегодняшний день в Самарской области зафиксировано 6380 случаев заражения коронавирусом.
Pro Город Самара 02:34
1
Политика

Иран заинтересован в приобретении новых вооружений у России

Иран заинтересован в приобретении новых вооружений у России, рассказал в интервью изданию «Коммерсантъ» иранский посол Казем Джалали.
RT на русском вчера в 14:54
2
Общество

На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России

На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
332
Экономика

Минфин предложил снизить траты на госпрограмму вооружений на 5% в год

Министерство финансов предлагает сократить ассигнования на госпрограмму вооружений (ГПВ) в 2021–2023 годах на 5%. Это следует из методики распределения бюджетных ассигнований, опубликованной на сайте ведомства.
Коммерсантъ вчера в 15:03
60
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Анатолий Геннадьевич Аксаков
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VI и VII созыва от партии «Справедливая Россия».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное