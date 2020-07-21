Закон о цифровых финансовых активах (ЦФА) может быть принят Госдумой в июле, а о цифровой валюте - в осеннюю сессию, сообщил РИА Новости председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

с чего всё началось

Законопроект "О цифровых финансовых активах" дает определение криптовалюте, но запрещает ее использование для оплаты товаров и услуг в России, сообщил РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Оплату товаров и услуг криптовалютой в России могут запретить

Общество Лидеры ЕС достигли соглашения по восстановлению экономики Во вторник, 21 июля, главы государств и правительств Евросоюза достигли соглашения по бюджету сообщества на 2021-2027 годы и фонду восстановления экономики после пандемии коронавируса объемом 750 миллиардов евро. 47

Политика Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала. 3,9K

Общество Геном коронавируса серьезно не изменился за время циркуляции в России Специалисты Роспотребнадзора исследовали геномы нового коронавируса, выделенные в разное время с момента начала эпидемии в России.

Армия и оружие Украина обвинила Россию в разработке секретного оружия в Черном море Российская Федерация «тайно разрабатывает новую угрозу» в Черном море, заявили украинские эксперты в исследовании, проведенном при участии экс-командующего ВМС Украины Сергея Гайдука и опубликованном в украинском журнале Defence Express. 351

Общество Ведущий прогноза погоды Александр Беляев умер в возрасте 71 года Ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев умер в возрасте 71 года после продолжительной борьбы с раком, сообщил в Twitter Андрей Малахов. 809

Общество Глава РФПИ сообщил о создании 200 млн доз вакцины к концу года В случае успешного завершения клинических исследований отечественной вакцины от коронавирусной инфекции Россия до конца 2020 года может выпустить и поставить в разные страны мира более 200 млн доз препарата. 13

Гаджеты Samsung подтвердила сразу 5 анонсов новых устройств 5 августа Руководитель мобильного подразделения южнокорейской компании Samsung Тэ-Мун Ро (Tae-moon Ro) официально подтвердил, что через несколько недель на онлайн мероприятии Galaxy Unpacked будут представлены 5 новых устройств Samsung.

Общество ВШЭ даст правовую оценку высказыванию филолога о теракте на Дубровке Артем Геодакян / ТАСС Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) даст правовую оценку высказываниям филолога Гасана Гусейнова о теракте в "Норд-Осте" на Дубровке в 2002 году. 257