Закон о цифровых финансовых активах (ЦФА) может быть принят Госдумой в июле, а о цифровой валюте - в осеннюю сессию, сообщил РИА Новости председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

с чего всё началось

Москва, 20 июля 2020, 11:38 — REGNUM Госдума на заседании 21 июля может обсудить во втором чтении законопроект о цифровых финансовых активах, уточнены нормы о майнинге и биткоинах, передает корреспондент ИА REGNUM 20 июля.

Госдума 21 июля обсудит цифровые финансовые активы: пока без биткоинов

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