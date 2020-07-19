Экономика
REGNUMГосдума 21 июля обсудит цифровые финансовые активы: пока без биткоинов
Москва, 20 июля 2020, 11:38 — REGNUM Госдума на заседании 21 июля может обсудить во втором чтении законопроект о цифровых финансовых активах, уточнены нормы о майнинге и биткоинах, передает корреспондент ИА REGNUM 20 июля.
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с чего всё началось
Закон о цифровых финансовых активах (ЦФА) может быть принят Госдумой в июле, а о цифровой валюте - в осеннюю сессию, сообщил РИА Новости председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.РИА Новости19 июля в 07:36
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Госдума может принять закон о цифровой валюте в осеннюю сессию, сообщил Аксаков
Парламентская газета19 июля в 07:58
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Происшествия
СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru вчера в 11:59
Финансы
Сбербанк не рассматривает списание субординированного кредита
Сбербанк продолжит обслуживать субординированный кредит и не рассматривает списание ни в каких стресс-сценариях, сообщили в банке.
РИА Новости 00:45
Политика
Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него
Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 18:02
Политика
Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев прибыл в регион
В понедельник президент РФ Владимир Путин назначил Дегтярева врио губернатора Хабаровского края, прежний глава региона Сергей Фургал снят с поста губернатора "в связи с утратой доверия".
РИА Новости вчера в 22:07
Политика
Лидеры ЕС достигли компромисса по плану восстановления
Глава Европейского совета Шарль Мишель по итогам четырех дней сложнейших переговоров с лидерами 27 стран Европейского союза в Брюсселе все же привел Евросовет к компромиссу по созданию беспрецедентного по масштабам фонда в 750 миллиардов евро для восстановления евроэкономики после кризиса COVID-19.
РИА Новости 00:57
Армия и оружие
Минобороны заявило о готовности вакцины от коронавируса
Ранее руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук заявила, что иммунитет к коронавирусу выработался у всех добровольцев, испытавших на себе российскую вакцину от COVID-19.
Lenta.ru 00:24
Политика
Фургал написал обращение к жителям Хабаровского края после отставки
На своей странице в социальных сетях бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал опубликовал пост с обращением к жителям региона.
VSE42.RU 00:59
Общество
Умер ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев
В 1998 году стал ведущим прогноза погоды на НТВ.
ТАСС вчера в 09:18
Общество
В России заработала программа господдержки перевода машины на газ
В России с 20 июля заработала обновленная программа перевода автомобилей на газомоторное топливо, в рамках которой владельцу машины нужно будет платить только 10% за переоборудование.
РБК вчера в 01:31
Общество
Москалькова проверила содержание в СИЗО Сафронова и Фургала
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова проверила условия содержания в СИЗО обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова, бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, а также Николая Мистрюкова, проходящего по делу экс-губернатора.
РБК вчера в 17:48
Общество
Госдума анонсировала выплату новых пособий для одиноких родителей
Законопроект о формировании специального фонда, средства из которого будут выплачиваться гражданам, не получающим алименты на детей от второго родителя, разработают к ноябрю депутаты Государственной думы.
Политическая Экспертиза 19 июля в 07:41
Экономика
Путин подписал закон об отсрочке долгов для пенсионеров и бизнеса
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении отсрочки платежей по долгам для пенсионеров и пострадавшего от COVID-19 бизнеса.
Газета.Ru вчера в 12:00
Политика
Луганск предъявил Украине ультиматум
Кобцева заявила также, что Луганск предъявил ультиматум украинской стороне на последних переговорах в Минске.
Военное обозрение 19 июля в 08:57
Происшествия
В Чите 11 человек пострадали в ДТП с маршруткой
Российская газета вчера в 10:34
Общество
Суд оштрафовал отца Сергия за возбуждение ненависти
Общественная служба новостей вчера в 11:59
Гаджеты
К дебюту готовится смартфон Nokia с диагональю дисплея 5,99 дюйма
Известно, что устройство получит дисплей диагональю 5,99 дюйма, что нетипично для современных смартфонов.
Актуальные Новости 00:42
Общество
Новые штрафы и тарифы для автомобилистов вступят в силу в РФ с августа
В РФ для автомобилистов с августа появятся новые возможности и ограничения. Вступят в силу новые штрафы и тарифы.
ToDay News Ufa 00:24
Общество
Уральцы смогут получить по 5000 рублей за отдых в России
Инициатива предполагает выплату в размере 5 000 рублей за каждые потраченные 25 000.
Екатеринбург Онлайн 00:38
Происшествия
Режим ЧС ввели на территории уральского города из-за подтопления
Режим ЧС ввели на территории города Нижние Серги в Свердловской области из-за подтопления.
ТАСС вчера в 16:35
Экономика
Минфин предложил снизить траты на госпрограмму вооружений на 5% в год
Министерство финансов предлагает сократить ассигнования на госпрограмму вооружений (ГПВ) в 2021–2023 годах на 5%. Это следует из методики распределения бюджетных ассигнований, опубликованной на сайте ведомства.
Коммерсантъ вчера в 15:03
Общество
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
РИА Новости вчера в 08:23
Космос
Интересные факты о космическом телескопе Хабла
Космический телескоп Хабла — это космический телескоп, который был запущен в 1990 году с космического корабля "Дискавери".
KM.ru 18 июля в 15:01
Происшествия
Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны
ТАСС вчера в 05:48
Политика
В Британии не нашли данных «вмешательства» РФ в референдум по Brexit
Ранее глава МИД Британии Доминика Рааб заявил, что Россия вмешивалась в выборы в британский парламент в 2019 году.
Газета.Ru вчера в 21:41
Футбол
Фелиш и Гризманн включены в сборную разочарований сезона Ла Лиги
Полностью сборная разочарований выглядит следующим образом: Яспер Силлессен (" Валенсия") — Тьерри Коррея (" Валенсия"), Фернандо Калеро (" Эспаньол"), Джуниор Фирпо (" Барселона") — Рони Лопеш (" Севилья"), Денис Суарес (" Сельта"), Матиас Варгас (" Эспаньол"), Жоау Фелиш (" Атлетико") — Антуан Гризманн (" Барселона"), Лука Йович (" Реал"), Борха Иглесиас (" Бетис").
Sport24.ru 00:14
Футбол
«Сельта» не будет выкупать Смолова. Фёдор вернётся в «Локомотив»
"Сельта" не будет выкупать арендованного у "Локомотива" форварда Фёдора Смолова, сообщает La Voz de Galicia со ссылкой на EFE.По информации источника, российский футболист точно вернется в "Локо".
Soccer.ru вчера в 15:11
Политика
Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций
Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России.
RT на русском вчера в 06:57
Происшествия
Режим ЧС ввели в Первомайском районе Оренбуржья из-за лесного пожара
Известия вчера в 15:16
Происшествия
В Амурской области задержали участников массовых беспорядков на ГПЗ
В Амурской области задержаны 11 участников массовых беспорядков, возникших на строительной площадке газоперерабатывающего комплекса, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по области.
РИА Новости вчера в 09:01
Музыка
Клип группы Little Big побил рекорд «Евровидения»
Клип группы Little Big на песню Uno, которую музыканты подготовили для выступления на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме, набрал рекордное число просмотров на официальном канале конкурса на YouTube.
Взгляд.ру вчера в 13:44