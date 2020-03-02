Экономика

Парламентская газетаПарламентская газетаГосдума 4 марта рассмотрит законопроекты о продаже акций «Сбербанка»

Государственная Дума 4 марта рассмотрит в первом чтении законопроекты о продаже контрольного пакета акций «Сбербанка» вместе с поправками в федеральный бюджет, сообщил журналистам первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.
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