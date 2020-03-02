Экономика
Парламентская газетаГосдума 4 марта рассмотрит законопроекты о продаже акций «Сбербанка»
Государственная Дума 4 марта рассмотрит в первом чтении законопроекты о продаже контрольного пакета акций «Сбербанка» вместе с поправками в федеральный бюджет, сообщил журналистам первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Госдума 4 марта рассмотрит в первом чтении законопроект о покупке правительством РФ акций Сбербанка
Агентство Москва02 марта в 07:05
Госдума 4 марта рассмотрит законопроекты о продаже акций «Сбербанка»
Парламентская газета02 марта в 07:01
Банк России продаст Сбербанк, деньги отдаст в казну и в прибыли не учтет
Красная весна02 марта в 08:27
Комитет ГД одобрил увеличение срока выдачи кредитов местным бюджетам
Политика Сегодня02 марта в 09:44
Автоматически обработано 7097 источников, обновлено в 19:12, Ашберн
Кино
Состоялся премьерный показ фильма «Отель Белград»
Космос
Сибирские изобретатели научились выращивать овощи в космосе
Сибирские ученые занялись разработкой биологического автономного модуля, который послужит для выращивания растений в космосе, сообщает «Российская газета».
Происшествия
Источник сообщил о пострадавших при взрыве боеприпаса под Мурманском
В Мурманской области в результате взрыва имитационного боеприпаса пострадали пять военнослужащих, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
Армия и оружие
Сирийская ПВО отражает израильскую ракетную атаку в провинции Кунейтра
Сирийская противовоздушная оборона отражает ракетную атаку со стороны Израиля в провинции Кунейтра.
Политика
Компания «Конкорд» отказалась предоставить суду в США истребованные им документы
Глава компании Евгений Пригожин направил в США письменное заявление, в котором объяснил, что возглавляемая им компания такими бумагами не располагает.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк отправилась в Италию на лечение
Лишь недавно источник сообщил о том, что тяжелобольная актриса отправилась в Италию на лечение в компании дочери.
Шоу-бизнес
Меган Маркл хочет вернуться в кино
Меган Маркл и принц Гарри пытаются обрести финансовую независимость.
Политика
В Турции бунтуют против встречи Эрдогана с Путиным
Основная оппозиционная сила, Республиканская народная партия (РНП), раскритиковала действия президента Реджепа Тайипа Эрдогана на мировой арене и усомнилась в необходимости встречи с российским лидером Владимиром Путиным, которая запланирована на 5 марта.
Космос
NASA обнаружило на Марсе дыру для космических кораблей
Одна из версий предполагает, что обнаруженное отверстие — это одно из боковых жерл вулкана глубиной около 28 м. В результате извержения кровля камеры провалилась и образовала данное пространство.
Игры
Valve Corporation выпустил три новых видео с геймплеем Half-Life: Alyx
Valve Corporation выпустил три новых видео с геймплеем Half-Life: Alyx.
Общество
Сбербанк смоделировал распространение коронавируса
Специалисты Сбербанка разработали математическую модель распространения нового коронавируса в России и в мире.
Хоккей
«Ак Барс» разгромил «Нефтехимик» и повел в серии 2-0
Сегодня «Ак Барс» во втором матче стартового раунда плей-офф разгромил нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 5:1. Казанцы повели в серии 2 – 0.
Кино
Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за коронавируса
Премьера 25-го фильма киносаги об агенте 007 Джеймсе Бонде перенесена с апреля на ноябрь из-за угрозы коронавируса.
Футбол
«Реал Сосьедад» обыграл «Мирандес» и вышел в финал Кубка Испании
"Реал Сосьедад" победил по сумме двух матчей клуб второго дивизиона "Мирандес" и оформил выход в финал Кубка Испании по футболу.
Общество
В Госдуме доработали ограничения на продажу алкоголя в жилых домах
В Госдуме доработали проект об ограничении продажи алкоголя в некоторых заведениях, подготовленный депутатами "Единой России", передает принадлежащая Демьяну Кудрявцеву газета "Ведомости".
Футбол
Определился соперник «Зенита» в полуфинале Кубка России
«Спартак» сумел в меньшинстве обыграть ЦСКА и выйти в полуфинал Кубка России.
Общество
Вспышку коронавируса в Германии назвали пандемией
Вспышка коронавируса COVID-19 переросла в пандемию, заявил в среду министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан депутатам в Бундестаге, сообщает издание Der Spiegel.
Экономика
Счетная палата усомнилась в реальности прогноза снижения бедности
В Счетной палате усомнились, что бедность в России в 2020 году может быть снижена до заявленного уровня 10,8%. Чтобы достичь этого показателя, необходимо увеличить доходы почти 1 млн малообеспеченных россиян.
Экономика
Южнее Москвы может появиться платный дублер МКАД
Группа компаний «Регион», которую участники рынка связывают с «Роснефтью», выходит на рынок крупных инфраструктурных проектов.
Культура
Фестиваль «Культурный код» пройдет в Челябинске
Футбол
Моуринью поддержал устроившего потасовку с болельщиком Дайера
После игры полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер устроил потасовку с одним фанатов. Хавбек забрался на западную трибуну.
Космос
У экзопланет с очень низкой плотностью могут быть кольца
Ученые из Института Карнеги и Калифорнийского технологического института (США) составили модель, согласно которой некоторые из экзопланет с очень низкой плотностью могут быть опоясаны кольцами, сообщает пресс-служба Института Карнеги.
Происшествия
Забайкальский подросток застрелил отца-тирана
Энергетика
Цены на нефть упали после решения Новака покинуть встречу ОПЕК+
Цены на нефть отреагировали снижением на фоне сообщений из Вены, где министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+, сообщает Bloomberg.
Политика
Аваков попросил депутатов Рады помочь в продаже наркотиков
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обратился к депутатам Верховной рады с просьбой помочь реализовать конфискованные наркотики, находящиеся на хранении у полиции.
Здоровье
Пациентов детской поликлиники № 1 Благовещенска переводят в другие медучреждения
Маленьких пациентов детской поликлиники № 1, расположенной в микрорайоне Благовещенска, переводят в другие медучреждения.
Хоккей
Драйзайтль обновил рекорд карьеры по очкам за сезон
За карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ Драйзайтль провел 417 матчей и набрал 419 (168+251) очков.