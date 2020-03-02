Экономика

Парламентская газетаПарламентская газетаГосдума 4 марта рассмотрит законопроекты о продаже акций «Сбербанка»

Государственная Дума 4 марта рассмотрит в первом чтении законопроекты о продаже контрольного пакета акций «Сбербанка» вместе с поправками в федеральный бюджет, сообщил журналистам первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.
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Профильный комитет Госдумы одобрил законопроект о приобретении кабмином акций Сбербанка

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Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о продаже правительству акций Сбербанка

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Законопроект о приобретении кабмином акций Сбербанка одобрили в Госдуме

News.ruвчера в 04:07

Комитет Госдумы одобрил законопроект о приобретении Правительством акций Сбербанка

The Moscow Postвчера в 03:18
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Президент России Владимир Путин рассказал об обеспокоенности в связи со стагнацией реальных доходов россиян.
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В 2018 году у Настасьи Шубской и Александра Овечкина родился сын. В скором времени у супругов появится второй ребенок.
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Поддерживаемые Турцией отряды сирийской оппозиции дважды предпринимали безуспешные попытки атаковать в Идлибе город Серакаб, удерживаемый сирийскими военными, сообщил в среду портал "Аль-Масдар" со ссылкой на источник в армии Сирии.
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Экономия бюджета от пенсионной реформы превысила 20 млрд рублей

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В Твери госпитализирован мужчина с подозрением на коронавирус

В Твери в мельцеровский бокс Калининской центральной районной больницы положили мужчину с подозрением на коронавирус, сообщили в пресс-службе областного правительства.
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