Политика
Российская газетаГосдума: Apple признала Крым российским
Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода". Таким образом, компания исполнила российские законы. Об этом успехе, достигнутом в результате переговоров с Apple, сообщили в Госдуме.
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Можно лишь приветствовать решение Apple привести в соответствие состояние своих картографических сервисов требованиям законодательства Российской Федерации.
— Леонид Левин, депутатРоссийская газета 05:18
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Футбол
«Локомотив» проиграл «Байеру» в Лиге чемпионов
Московский "Локомотив" принимал леверкузенский "Байер" в пятом туре Лиги чемпионов.
Вести.Ru вчера в 14:47
Политика
Президент Литвы дал Зеленскому совет перед встречей с Путиным
Президент Литвы Гитанас Науседа дал совет своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому относительно предстоящих переговоров лидеров стран «нормандской четверки».
Lenta.ru 06:27
Общество
Суд Швеции отказал по апелляции «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»
Апелляционный суд в Швеции отказался удовлетворить апелляцию «Газпрома» в споре с украинским концерном «Нафтогаз», сообщает Т АСС. Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в «Фейсбуке» назвал это решение «полной победой».
BFM.ru 05:26
Финансы
ЦБ предостерег российские банки от операций в евро
Центробанк предостерег российские кредитные организации от операций в евро, поскольку они перестали приносить прибыль.
ТАСС вчера в 01:31
Политика
Россия предложила США продлить СНВ-3 на пять лет
Российская Федерация предложила Соединенным Штатам продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на пять лет, заявил 27 ноября замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
REGNUM 05:22
Транспорт
Путин открыл скоростную трассу М-11
Президент России Владимир Путин принял участие в открытии автодороги М-11 "Москва-Санкт-Петербург".
Российская газета 06:40
Спорт
Ласицкене исключили из состава участниц турнира в Глазго
Телеканал 360° 06:41
Шоу-бизнес
Виктория Боня отметила 40-летие в компании «танцующего миллионера»
Чтобы отпраздновать юбилей, Виктория Боня не просто улетела из холодного Лондона на жаркие Мальдивы, но еще и обратилась за услугами к «танцующему миллионеру» Джанлуке Вакки.
Woman.ru 01:32
Политика
Грузия заявила о готовности возобновить авиасообщение с Россией
Ранее в среду «Известия» со ссылкой на источник в правительстве сообщила, что авиасообщение между Россией и Грузией может быть восстановлено в первой половине 2020 года.
Взгляд.ру 03:08
Общество
Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты
Крымский гарнизонный военный суд обязал военнослужащих Николая Зверева и Алексея Чебанова, которые 1 октября 2017 года допустили случайный пуск авиационной ракеты в Саках, выплатить Минобороны РФ 31 миллион рублей.
Российская газета вчера в 04:07
Общество
Казань признана лидером по качеству жизни в России
ТАСС вчера в 05:10
Шоу-бизнес
Дмитрия Ульянова доставили в больницу с подозрением на инсульт
OvideO.ru вчера в 02:11
Футбол
Ракицкий о поцелуях Оздоева: Сказал ему, чтобы не подходил ко мне. Я стесняюсь
Мяч взял Ракицкий, но перед ударом его поцеловал Оздоев. Украинский футболист после этого забил пушечным ударом.
Фонтанка.Ру 04:10
Общество
Польша перевезла из Великобритании 100 тонн золота
Вести ФМ 25 ноября в 12:14
Экономика
Конгломерат LVMH приобрел Tiffany&Co
Модный конгломерат LVMH, принадлежащий французскому предпринимателю Бернару Арно, купил компанию Tiffany&Co. Информацию о завершении сделки сегодня подтвердили официальные представители LVMH.
Газета.Ru 25 ноября в 07:26
Гаджеты
Представлены процессоры AMD Ryzen Threadripper 3960X и 3970X
Что касается быстродействия, то 32-ядерный 3970X на 50–100% превосходит модель Ryzen Threadripper 2990WX.
Игромания.ру 25 ноября в 16:29
Спорт
Кремль отреагировал на угрозу новых санкций против российского спорта
Кремль озабочен предложениями о санкциях в отношении российского спорта в связи с допинговым скандалом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 05:25
Происшествия
Сын Никаса Сафронова застрял в унитазе на борту самолёта
Говорит Москва 07:00
Футбол
КДК оштрафовал «Спартак» за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский «Спартак» за оскорбительные выкрики фанатов в адрес Артёма Дзюбы во время матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом».
RT на русском 06:49
Шоу-бизнес
В соцсетях появились слухи о беременности Светланы Ходченковой
Некий инсайдер сообщил публике, что актриса якобы находится на пятом месяце беременности.
Uznayvse.ru вчера в 09:21
Авто
Названы самые прибыльные сегменты автомобилей в России
Самым большим по выручке стал сегмент SUV, на автомобили которого наши соотечественники потратили 135 млрд, что больше 50% от общей суммы за октябрь.
CarsWeek.ru вчера в 00:04
Общество
Как изменится жизнь россиян с 1 декабря 2019 года
Прежде всего, не стоит забывать об уплате налогов. Последний срок для отчислений за 2018 год – 2 декабря.
Live24 06:18
Политика
Сивохо рассказал, зачем нужен закон о пенсиях для жителей ДНР и ЛНР
Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо заявил, что законопроект, отменяющий обязательную регистрацию пенсионеров, проживающих в ДНР и ЛНР, для получения пенсий, необходим для реинтеграции Донбасса.
Украина.ру 06:47
Космос
На МКС починили сломанный туалет
Российская газета 06:25
Происшествия
Появилось видео с места аварии электрички и автобуса под Астраханью
По данным ведомства, сообщение о ДТП поступило в 07.15 по московскому времени: на нерегулируемом железнодорожном переезде столкнулись электричка и автобус КИА, оба транспортных средства везли на работу сотрудников.
Российская газета 02:45