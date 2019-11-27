Политика

Российская газетаРоссийская газетаГосдума: Apple признала Крым российским

Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода". Таким образом, компания исполнила российские законы. Об этом успехе, достигнутом в результате переговоров с Apple, сообщили в Госдуме.
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Леонид Левин
Можно лишь приветствовать решение Apple привести в соответствие состояние своих картографических сервисов требованиям законодательства Российской Федерации.
— Леонид Левин, депутатРоссийская газета 05:18

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Российский политик, юрист. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, председатель комитета Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции, сопредседатель комиссии по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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