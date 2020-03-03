Политика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыГосдума РФ досрочно прекратила полномочия депутата Ольги Баталиной

Госдума РФ на заседании досрочно прекратила полномочия депутата Ольги Баталиной. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте нижней палаты парламента. Первый замглавы фракции ЕР Андей Исаев сообщил ТАСС, что пока не принято решение о том, кому будет передан освободившийся депутатский мандат.
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Госдума РФ досрочно прекратила полномочия депутата Ольги Баталиной

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Госдума прекратила полномочия депутата Ольги Баталиной

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Znak.com04:27

Депутаты Госдумы досрочно прекратили полномочия Ольги Баталиной

Накануне.Ru04:27

Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Баталиной в связи с ее переходом в Минтруд

ТАСС04:40
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Ольга Юрьевна Баталина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации с 28 февраля 2020 года. Кандидат экономических наук.
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