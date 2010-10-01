Общество
SpeedMeГосдума оценила необходимость отмены транспортного налога
Проект закона об отмене транспортного налога в ближайшее время будет вынесен на рассмотрение в Госдуму, а Нижняя палата парламента рассмотрит его в начале 2020 года.
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Политика
Зариф: угрозы Трампа Ирану говорят о неуважении к международному праву
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что угрозы президента США Дональда Трампа в отношении иранских культурных объектов показывают, что он не уважает международное право.
Политика
Украинцам усложнят въезд в Шенгенскую зону
С 2021 года гражданам Украины придется проходить дополнительную проверку для въезда в Шенгенскую зону, сообщил "Обозреватель".
Армия и оружие
США отправили ближе к Ирану шесть бомбардировщиков B-52
В настоящее время уровень напряженности между США и Ираном достаточно высокий, переброска B-52 сделает ситуацию еще более сложной.
Политика
Путин прибыл в Сирию и встретился с Асадом
Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Сирию и встретился с президентом Башаром Асадом.
Наука
Ученый назвала напиток, помогающий снизить давление
Доктор Энн Кивимяки рассказала, что брусничный сок помогает снизить повышенное давление. Об этом сообщает Medical Xpress.
Общество
Ученые разгадали тайну самой дорогой картины в истории
Ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне создали 3D-модель картины Леонардо да Винчи "Спаситель мира" и раскрыли тайну прозрачного шара в руке Христа, символизирующего мироздание, сообщает MIT Technology Review.
Политика
Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией
Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.
Общество
Пресс-служба ЛДПР прокомментировала раздачу Жириновским денег в Москве
В пресс-службе ЛДПР прокомментировали высказывания лидера партии Владимира Жириновского, назвавшего людей, которым он раздавал деньги во время прогулки по Красной площади, «крепостными и холопами».
Кино
Назван самый кассовый мультфильм мирового кинематографа
Самым кассовым в мировой истории стал мультипликационный фильм «Холодное сердце — 2». Об этом сообщает портал Boxofficemojo.
Происшествия
В Хабаровском крае насмерть замерз младенец, оставленный на балконе
Ребенок скончался 5 января на балконе квартиры, куда женщина вывезла его в коляске и оставила на несколько часов.
Кино
Фильм «Холоп» собрал более одного миллиарда рублей в прокате
Информация о новом фильме комедийного жанра «Холоп» Клима Шипенко, собранная единой федеральной автоматизированной информационной системой (ЕАИС), уже обнародована на портале Фонда кино.
Армия и оружие
РВСН полностью оснастят новыми ракетами к 2024 году
Технологии
Sony раскрыла особенности PlayStation 5
Президент игрового подразделения корпорации Sony Джим Райан во время презентации на выставке CES-2020 показал слайд с особенностями игровой приставки PlayStation 5.
Футбол
Названы самые дорогие футболисты Европы, Месси опустился на 8-е место
Форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе является самым дорогим футболистом "большой пятерки" (чемпионаты Англии, Германии, Испании, Италии и Франции) по версии Международного центра спортивных исследований (CIES Football Observatory).
Общество
В Иране перенесли время похорон генерала Сулеймани из-за давки
40 человек погибли и до 213 пострадали в давке на церемонии прощания с убитым в ходе спецоперации США иранским генералом Касемом Сулеймани, передают СМИ.
Общество
Илон Маск станцевал на открытии завода в Китае
Основатель и глава Tesla Илон Маск станцевал на открытии завода электромобилей недалеко от Шанхая в Китае.
Политика
Захарова заявила о попытках США прикрыть ошибки внешними факторами
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США прикрывают свои ошибки на политической арене внешними факторами.
Происшествия
Появилось видео с места пожара в Подмосковье, где погибли 8 человек
Опубликовано видео с места пожара в тепличном хозяйстве в деревне Нестерово Раменского района Московской области, в результате которого погибли восемь человек и еще один пострадал.
Происшествия
В Петербурге пропала няня вместе с ребенком
Накануне в отдел полиции в Выборгском районе города поступило сообщение о том, что 3 января няня, присматривавшая за девочкой 2014 года рождения, ушла вместе с ней из квартиры на улице Кустодиева и с тех пор не выходит на связь.
Гаджеты
18 смартфонов Huawei получат Android 10
На днях стало известно, какие из смартфонов будут обновлены до версии платформы Android 10 в этом году, ведь многие из моделей участвуют в программе бета-тестирования.
Происшествия
У берегов Пуэрто-Рико произошло землетрясение магнитудой 6,6
Накануне у берегов Пуэрто-Рико произошло землетрясение магнитудой 5,7.
Общество
Поклонская назвала скандал вокруг фильма «Матильда» ошибкой
Спорт
Лыжник Александр Большунов стал победителем «Тур де Ски»
Еще один россиянин Сергей Устюгов стал вторым. Прошлогодний победитель и постоянный соперник россиян Йоханес Клэбо занял третье место.
Происшествия
Ребенок погиб во время игры в прятки с родителями в Ульяновске
Трагедией завершилась простая игра в прятки в Ульяновске.
Религия
В Петербурге Путин прибыл на рождественскую службу
Президент России Владимир Путин прибыл в Спасо-Преображенский собор Санкт-Петербурга для участия в рождественском богослужении.
Гаджеты
Samsung представила виртуальную клавиатуру для смартфонов
Компания Samsung представила виртуальную клавиатуру SelfieType, которая позволит пользователю использовать любую горизонтальную поверхность для набора текста.
Футбол
«Вест Хэм» интересуется Пёнтеком
«Вест Хэм» проявляет интерес к форварду «Милана» Кшиштофу Пёнтеку.
Шоу-бизнес
Больной Армен Джигарханян перестал узнавать родственников
Больной Армен Джигарханян перестал узнавать родственников Об этом рассказала его бывшая жена.
Политика
Более 7,3 тысячи россиян не пустили на Украину в 2019 году
В ноябре 2018 года власти Украины на месяц в связи с военным положением ввели ограничения на въезд граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.