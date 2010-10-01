Общество

SpeedMeSpeedMeГосдума оценила необходимость отмены транспортного налога

Проект закона об отмене транспортного налога в ближайшее время будет вынесен на рассмотрение в Госдуму, а Нижняя палата парламента рассмотрит его в начале 2020 года.
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В Госдуме оценили необходимость отмены транспортного налога

CarsWeek.ru09:59

Путин может сделать заявление об отмене транспортного налога

Primpress.ru06:20

Транспортный налог могут отменить

ВЕСТИ: Приморье03 января в 21:21

В Госдуме оценили необходимость отмены транспортного налога

RT на русскомвчера в 11:09

Автор идеи отмены транспортного налога объяснил, кто мешает реформе

URA.Ruвчера в 08:30

Транспортный налог в России могут отменить

Live2402:51

Транспортный налог предложили отменить в Госдуме

Deita.ru03 января в 19:57
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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что угрозы президента США Дональда Трампа в отношении иранских культурных объектов показывают, что он не уважает международное право.
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С 2021 года гражданам Украины придется проходить дополнительную проверку для въезда в Шенгенскую зону, сообщил "Обозреватель".
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Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Сирию и встретился с президентом Башаром Асадом.
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Газета.Ru 08:35
Общество

Пресс-служба ЛДПР прокомментировала раздачу Жириновским денег в Москве

В пресс-службе ЛДПР прокомментировали высказывания лидера партии Владимира Жириновского, назвавшего людей, которым он раздавал деньги во время прогулки по Красной площади, «крепостными и холопами».
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Назван самый кассовый мультфильм мирового кинематографа

Самым кассовым в мировой истории стал мультипликационный фильм «Холодное сердце — 2». Об этом сообщает портал Boxofficemojo.
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В Хабаровском крае насмерть замерз младенец, оставленный на балконе

Ребенок скончался 5 января на балконе квартиры, куда женщина вывезла его в коляске и оставила на несколько часов.
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Фильм «Холоп» собрал более одного миллиарда рублей в прокате

Информация о новом фильме комедийного жанра «Холоп» Клима Шипенко, собранная единой федеральной автоматизированной информационной системой (ЕАИС), уже обнародована на портале Фонда кино.
News-24.ru вчера в 07:11
Армия и оружие

РВСН полностью оснастят новыми ракетами к 2024 году

Известия 05 января в 05:21
Технологии

Sony раскрыла особенности PlayStation 5

Президент игрового подразделения корпорации Sony Джим Райан во время презентации на выставке CES-2020 показал слайд с особенностями игровой приставки PlayStation 5.
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Футбол

Названы самые дорогие футболисты Европы, Месси опустился на 8-е место

Форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе является самым дорогим футболистом "большой пятерки" (чемпионаты Англии, Германии, Испании, Италии и Франции) по версии Международного центра спортивных исследований (CIES Football Observatory).
РИА Новости 06:39
Общество

В Иране перенесли время похорон генерала Сулеймани из-за давки

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Газета.Ru 10:03
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Основатель и глава Tesla Илон Маск станцевал на открытии завода электромобилей недалеко от Шанхая в Китае.
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Захарова заявила о попытках США прикрыть ошибки внешними факторами

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США прикрывают свои ошибки на политической арене внешними факторами.
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Происшествия

Появилось видео с места пожара в Подмосковье, где погибли 8 человек

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Происшествия

В Петербурге пропала няня вместе с ребенком

Накануне в отдел полиции в Выборгском районе города поступило сообщение о том, что 3 января няня, присматривавшая за девочкой 2014 года рождения, ушла вместе с ней из квартиры на улице Кустодиева и с тех пор не выходит на связь.
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На днях стало известно, какие из смартфонов будут обновлены до версии платформы Android 10 в этом году, ведь многие из моделей участвуют в программе бета-тестирования.
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Происшествия

У берегов Пуэрто-Рико произошло землетрясение магнитудой 6,6

Накануне у берегов Пуэрто-Рико произошло землетрясение магнитудой 5,7.
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Поклонская назвала скандал вокруг фильма «Матильда» ошибкой

РИА Новости 09:01
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Лыжник Александр Большунов стал победителем «Тур де Ски»

Еще один россиянин Сергей Устюгов стал вторым. Прошлогодний победитель и постоянный соперник россиян Йоханес Клэбо занял третье место.
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Происшествия

Ребенок погиб во время игры в прятки с родителями в Ульяновске

Трагедией завершилась простая игра в прятки в Ульяновске.
Московский Комсомолец вчера в 08:28
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В Петербурге Путин прибыл на рождественскую службу

Президент России Владимир Путин прибыл в Спасо-Преображенский собор Санкт-Петербурга для участия в рождественском богослужении.
РИА Новости вчера в 16:07
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Samsung представила виртуальную клавиатуру для смартфонов

Компания Samsung представила виртуальную клавиатуру SelfieType, которая позволит пользователю использовать любую горизонтальную поверхность для набора текста.
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«Вест Хэм» проявляет интерес к форварду «Милана» Кшиштофу Пёнтеку.
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В Подмосковье задержали подозреваемого в изнасиловании девочки

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Больной Армен Джигарханян перестал узнавать родственников

Больной Армен Джигарханян перестал узнавать родственников Об этом рассказала его бывшая жена.
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Политика

Более 7,3 тысячи россиян не пустили на Украину в 2019 году

В ноябре 2018 года власти Украины на месяц в связи с военным положением ввели ограничения на въезд граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.
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Дмитрий Ионин
Российский политик
Российский политик. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, член комитета ГД по транспорту и строительству с 1 ноября 2017 года.
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