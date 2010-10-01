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Политика Зариф: угрозы Трампа Ирану говорят о неуважении к международному праву Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что угрозы президента США Дональда Трампа в отношении иранских культурных объектов показывают, что он не уважает международное право.

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Политика Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.

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Кино Назван самый кассовый мультфильм мирового кинематографа Самым кассовым в мировой истории стал мультипликационный фильм «Холодное сердце — 2». Об этом сообщает портал Boxofficemojo.

Технологии Sony раскрыла особенности PlayStation 5 Президент игрового подразделения корпорации Sony Джим Райан во время презентации на выставке CES-2020 показал слайд с особенностями игровой приставки PlayStation 5.

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