Экономика

Парламентская газетаПарламентская газетаПрофильный Комитет Госдумы одобрил ко второму чтению поправки в бюджет

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять во втором чтении поправки в бюджет на 2020-2022 годы, которые увеличивают выделение средств на социальные инициативы, озвученные в январе в Послании Президента Федеральному Собранию. Решение было принято на заседании комитета во вторник.
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