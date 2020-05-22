Экономика

REGNUMREGNUMГосдума дает налоговый капитал самозанятым

Москва, 22 мая 2020, 12:23 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла поправки, направленные на помощь самозанятым, передает корреспондент ИА REGNUM 22 мая.
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Новые меры поддержки для МСП и самозанятых одобрили в Госдуме

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Госдума предоставила самозанятым гражданам налоговый капитал в один МРОТ

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Госдума приняла закон о предоставлении самозанятым налогового капитала в один МРОТ

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Самозанятым дадут 12 130 руб. на уплату налогов

ИА Клерк.Ру22 мая в 07:15

Госдума дает налоговый капитал самозанятым

REGNUM22 мая в 05:23
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Общество

Глава Тувы Шолобан Кара-оол сообщил, что заразился коронавирусом

Глава Тувы Шолбан Кара-оол заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в видеообращении на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
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Полковник спецслужбы арестован за хищения

235-й гарнизонный военный суд по ходатайству главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР арестовал на два месяца начальника 3-го отдела комплексных проектов управления военно-технического снабжения службы хозяйственного обеспечения ФСО (УВТС СХО ФСО России) полковника Дмитрия Ширенова.
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Кино

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Недавно Сэм Уитвер в честь 40-летия фильма «Империя наносит ответный удар» провёл с IGN прямую трансляцию, где рассказал об одной из идей для Star Wars: The Force Unleashed III.
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Названы регионы-лидеры по социальной ориентированности бюджетов

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РИА Новости вчера в 17:33
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Гурулёв: в Забайкалье горят свалки

В Забайкалье за минувшую неделю было зарегистрировано более ста случаев горения свалок.
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Политика

Китай обвинил США в подталкивании к «новой холодной войне»

Министр иностранных дел Китая Ван И в кулуарах Национального народного конгресса в Пекине заявил, что некоторые политические силы в США подталкивают отношения между странами к «новой холодной войне».
РБК вчера в 23:10
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Общество

Заммэра Москвы рассказал о следующем этапе снятия ограничений

Напомним, что с 25 мая в Москве возобновится работа каршеринга. Соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин.
Российская газета вчера в 22:11
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Происшествия

Пожар в больнице в Приморье локализовали

Пожар в городской больнице Партизанска в Приморском крае локализован на площади 300 кв. м. Об этом сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГУ МЧС региона.
ТАСС вчера в 20:19
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Момент задержания участников перестрелки у ЖК «Ясный» попал на видео

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Клип Little Big стал самым быстрорастущим за всю историю «Евровидения»

Клип группы Little Big на песню "Uno" стал самым быстрорастущим за историю существования YouTube-канала "Евровидения", передает официальный сайт конкурса.
Ревизор.ру 23 мая в 06:43
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Общество

Правительство РФ выделило средства на выплаты семьям с детьми

REGNUM 23 мая в 07:07
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Московский сервис для проверки электронных пропусков i.moscow/covid может передавать третьим лицам данные пользователей – в том числе для рассылки информационных материалов и рекламы.
Ведомости вчера в 13:12
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Здоровье

Глава красноярского минздрава ушел на самоизоляцию

Министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик ушел на самоизоляцию на 2 недели из-за заболевшего COVID-19 сотрудника министерства, сообщает минздрав региона.
РИА Новости вчера в 22:56
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Плющенко рассказал, когда Трусова приступит к тренировкам в его группе

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о возобновлении тренировок в его академии «Ангелы Плющенко».
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Мясников назвал «реальное» число зараженных коронавирусом в России

По словам врача, за последние две недели в России набралось 130 тысяч инфицированных, у остальных в организме уже нет вируса.
Телеканал 360° вчера в 05:20
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Авто

Появились первые фото нового Kia Rio для России

«Российская» KIA Rio скоро порадует рестайлингом: прототип обновленного седана проходит финальные испытания на трассе «Скандинавия».
Автоновости дня вчера в 02:45
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Наука

Коронавирус может повлиять на развитие болезней мозга

Коронавирус может повлиять на развитие болезней головного мозга человека. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 22 мая в 08:10
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Финансы

Банк Китая ослабил курс нацвалюты до минимума февраля 2008 года

Народный банк Китая ослабил курс национальной валюты жэньминьби до минимальной с февраля 2008 года отметки.
Вести.Ru вчера в 23:14
Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавок к пенсиям

"Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет", - говорится в пояснительной записке.
РИА Новости вчера в 17:24
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Общество

Шувалов объявил о последнем этапе сокращений в ВЭБе

В июле «ВЭБ.РФ» сократит 10% сотрудников и завершит процесс трансформации госкорпорации, сообщил в интервью РБК глава госкорпорации Игорь Шувалов.
РБК вчера в 17:00
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Политика

Дональд Трамп жертвует свою президентскую зарплату на нужды США

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6 автомобилей, которые подешевели в кризис в России

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На Камчатке зафиксировали восьмую смерть от COVID-19

Отмечается, что, по данным на 25 мая, на Камчатке зарегистрированы 658 человек, инфицированных COVID-19, в том числе 29 детей в возрасте до 17 лет.
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Происшествия

Отец с тремя детьми прятался в приморском лесу от коронавируса

Отец с тремя детьми прятался в лесу Кавалеровского района Приморья, чтобы спастись от коронавируса, сообщил источник.
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В России оценили отказ Украины от участия во встрече СБ ООН по Крыму

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Происшествия

Nissan Safari с пивными бутылками внутри лежит в реке Южно-Сахалинска

Сахалин.Инфо вчера в 19:52
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В Челябинской области ожидают град и разрушительный ветер

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В РФ уже можно купить новейший смартфон Huawei за 11 тысяч рублей с батареей на 5000 мАч

Одной из главных особенностей Huawei Y6p является очень мощный аккумулятор – на 5000 мАч.
Dgl.ru вчера в 17:11
Происшествия

В Приангарье число вахтовиков с коронавирусом увеличилось на 56

Число заразившихся новым коронавирусом вахтовиков в Иркутской области за сутки увеличилось на 56 и достигло 512, сообщил в понедельник региональный оперативный штаб по недопущению распространения инфекции.
ТАСС вчера в 22:53
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