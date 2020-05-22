Экономика
REGNUMГосдума дает налоговый капитал самозанятым
Москва, 22 мая 2020, 12:23 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла поправки, направленные на помощь самозанятым, передает корреспондент ИА REGNUM 22 мая.
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Госдума приняла закон о предоставлении самозанятым налогового капитала в один МРОТ
Невские Новости22 мая в 06:29
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Полковник спецслужбы арестован за хищения
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Коммерсантъ вчера в 15:49
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Первую строчку в рейтинге заняла Сахалинская область, где по итогам 2019 года объем скорректированных социальных расходов бюджета составил 106,29 тысячи рублей на одного жителя.
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РБК вчера в 23:10
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Заммэра Москвы рассказал о следующем этапе снятия ограничений
Напомним, что с 25 мая в Москве возобновится работа каршеринга. Соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин.
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Пожар в больнице в Приморье локализовали
Пожар в городской больнице Партизанска в Приморском крае локализован на площади 300 кв. м. Об этом сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГУ МЧС региона.
ТАСС вчера в 20:19
Происшествия
Момент задержания участников перестрелки у ЖК «Ясный» попал на видео
Известия вчера в 19:52
Музыка
Клип Little Big стал самым быстрорастущим за всю историю «Евровидения»
Клип группы Little Big на песню "Uno" стал самым быстрорастущим за историю существования YouTube-канала "Евровидения", передает официальный сайт конкурса.
Ревизор.ру 23 мая в 06:43
Общество
Правительство РФ выделило средства на выплаты семьям с детьми
REGNUM 23 мая в 07:07
Общество
Сервис проверки электронного пропуска может рассылать рекламу
Московский сервис для проверки электронных пропусков i.moscow/covid может передавать третьим лицам данные пользователей – в том числе для рассылки информационных материалов и рекламы.
Ведомости вчера в 13:12
Здоровье
Глава красноярского минздрава ушел на самоизоляцию
Министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик ушел на самоизоляцию на 2 недели из-за заболевшего COVID-19 сотрудника министерства, сообщает минздрав региона.
РИА Новости вчера в 22:56
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Плющенко рассказал, когда Трусова приступит к тренировкам в его группе
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о возобновлении тренировок в его академии «Ангелы Плющенко».
Чемпионат вчера в 08:21
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Мясников назвал «реальное» число зараженных коронавирусом в России
По словам врача, за последние две недели в России набралось 130 тысяч инфицированных, у остальных в организме уже нет вируса.
Телеканал 360° вчера в 05:20
Авто
Появились первые фото нового Kia Rio для России
«Российская» KIA Rio скоро порадует рестайлингом: прототип обновленного седана проходит финальные испытания на трассе «Скандинавия».
Автоновости дня вчера в 02:45
Наука
Коронавирус может повлиять на развитие болезней мозга
Коронавирус может повлиять на развитие болезней головного мозга человека. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 22 мая в 08:10
Финансы
Банк Китая ослабил курс нацвалюты до минимума февраля 2008 года
Народный банк Китая ослабил курс национальной валюты жэньминьби до минимальной с февраля 2008 года отметки.
Вести.Ru вчера в 23:14
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавок к пенсиям
"Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет", - говорится в пояснительной записке.
РИА Новости вчера в 17:24
Общество
Шувалов объявил о последнем этапе сокращений в ВЭБе
В июле «ВЭБ.РФ» сократит 10% сотрудников и завершит процесс трансформации госкорпорации, сообщил в интервью РБК глава госкорпорации Игорь Шувалов.
РБК вчера в 17:00
Политика
Дональд Трамп жертвует свою президентскую зарплату на нужды США
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани продемонстрировала чек на сумму 100 тысяч долларов, которые Дональд Трамп пожертвовал из своей президентской зарплаты Министерству здравоохранения США для разработки лекарств, предназначенных для профилактики и лечения коронавируса нового типа, сообщает "Интерфакс".
Вести.Ru вчера в 22:56
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6 автомобилей, которые подешевели в кризис в России
Тарантас Ньюс вчера в 06:30
Происшествия
На Камчатке зафиксировали восьмую смерть от COVID-19
Отмечается, что, по данным на 25 мая, на Камчатке зарегистрированы 658 человек, инфицированных COVID-19, в том числе 29 детей в возрасте до 17 лет.
РИА Новости вчера в 23:31
Происшествия
Отец с тремя детьми прятался в приморском лесу от коронавируса
Отец с тремя детьми прятался в лесу Кавалеровского района Приморья, чтобы спастись от коронавируса, сообщил источник.
Интерфакс вчера в 23:39
Политика
В России оценили отказ Украины от участия во встрече СБ ООН по Крыму
Российских парламентариев не удивило решение представителей Украины, США, Эстонии и Великобритании отказаться от участия в заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном ситуации в Крыму.
РИА Новости 23 мая в 08:50
Происшествия
Nissan Safari с пивными бутылками внутри лежит в реке Южно-Сахалинска
Сахалин.Инфо вчера в 19:52
Общество
В Челябинской области ожидают град и разрушительный ветер
Челябинск Сегодня вчера в 23:17
Гаджеты
В РФ уже можно купить новейший смартфон Huawei за 11 тысяч рублей с батареей на 5000 мАч
Одной из главных особенностей Huawei Y6p является очень мощный аккумулятор – на 5000 мАч.
Dgl.ru вчера в 17:11
Происшествия
В Приангарье число вахтовиков с коронавирусом увеличилось на 56
Число заразившихся новым коронавирусом вахтовиков в Иркутской области за сутки увеличилось на 56 и достигло 512, сообщил в понедельник региональный оперативный штаб по недопущению распространения инфекции.
ТАСС вчера в 22:53