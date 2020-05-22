Москва, 22 мая 2020, 12:23 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла поправки, направленные на помощь самозанятым, передает корреспондент ИА REGNUM 22 мая.

Общество Связанную с Собчак крабовую компанию исключили из системообразующих Группа компаний «Монерон», связанная с Ксений Собчак, 20 мая исчезла из списка системообразующих компаний на сайте Минсельхоза, а 21 мая — из перечня Минэкономики (на момент публикации новости страница не отображалась). 465

Происшествия Уголовное дело экс-заместителя мэра Якутска дошло до суда Прокуратура Якутии направила в суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы ГО «город Якутск» Василия Гоголева, который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.

Общество Сервис проверки электронного пропуска может рассылать рекламу Московский сервис для проверки электронных пропусков i.moscow/covid может передавать третьим лицам данные пользователей – в том числе для рассылки информационных материалов и рекламы. 248

Общество Названы регионы-лидеры по социальной ориентированности бюджетов Наибольшие социальные бюджетные расходы в России зафиксированы в столичных и сырьевых регионах, список замыкают Чукотка и Камчатка, причем разрыв в объемах соцрасходов из консолидированных бюджетов отличается в разы, свидетельствует исследование РИА Новости*.

Футбол БАТЭ одолел брестское «Динамо» в финале Кубка Беларуси Футболисты БАТЭ переиграли «Динамо» из Бреста в финальном матче Кубка Беларуси.

Наука Люди SARS: рост числа зараженных зависит от суперраспространителей Аргентинские ученые выдвинули гипотезу, что неравномерность заражения в разных странах зависит не от штамма коронавируса и не от иммунитета нации, а от наличия или отсутствия в популяции суперраспространителей — людей, которые передают большое количество вирусов соотечественникам. 1

Происшествия В России запущена система, позволяющая находить 99% пропавших детей Москва, 25 мая 2020, 00:51 — REGNUM Система взаимодействия российских правоохранительных органов, спасательных служб и представителей общественности, созданная для поиска пропавших детей, показала на практике свою эффективность, сообщили 25 мая в пресс-службе Следственного комитета РФ. 3

Общество Гидрометцентр назвал сроки возвращения нормальной погоды в Россию Температура в европейской части России в середине неделе повысится, в азиатской части — понизится, благодаря чему вернется до средних многолетних значений, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. 1

Здоровье В Приамурье число случаев COVID-19 выросло до 317 Коэффициент распространения COVID-19 в Амурской области вырос с 19 мая с 1,5 до 1,8, в регионе зарегистрировано за последние сутки 23 случая коронавирусной инфекции, всего выявлено 317 зараженных, сообщает правительство региона. 59

Космос Магнитное поле Земли начало ослабевать Ученые зафиксировали интересный факт: магнитное поле Земли стало ослабевать, сообщает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на European Space Agency. 2

Общество Берлин предложил принять зараженных коронавирусом россиян Бургомистр Берлина Михаэль Мюллер сообщил, что предложил властям Москвы разместить в берлинских клиниках пациентов, зараженных COVID-19. 127

Общество В Московском регионе постепенно начинают открывать МФЦ Работа многофункциональных центров предоставления госуслуг (МФЦ) возобновляется с понедельника в Московском регионе в ограниченном режиме.

Энергетика Глазьев: единый рынок нефти и газа ЕАЭС будет создан в срок Единые рынки нефти и газа в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будут созданы в срок, заявил 24 мая министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев, передает телеканал «Беларусь-1».

Общество В Бельгии из-за карантина граждане подали иск против властей Брюссель, 25 мая 2020, 03:40 — REGNUM Группа из 40 граждан Бельгии подала судебный иск против бельгийского государства, а также против министерства внутренних дел страны и его руководителя Питера Де Крема, из-за «ограничения свобод и прав жителей в рамках карантина», 24 мая передает телеканал RTBF. 9