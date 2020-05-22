Экономика

REGNUMREGNUMГосдума дает налоговый капитал самозанятым

Москва, 22 мая 2020, 12:23 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла поправки, направленные на помощь самозанятым, передает корреспондент ИА REGNUM 22 мая.
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Появились новые льготы. Кто может не платить налоги, снизить платежи и получить отсрочку

Life.ru17:40

Госдума предоставила самозанятым гражданам налоговый капитал в один МРОТ

ПРАЙМ22 мая в 05:27

Госдума приняла закон о предоставлении самозанятым налогового капитала в один МРОТ

Невские Новости22 мая в 06:29

Госдума приняла меры поддержки самозанятых

Rambler News Service22 мая в 06:20

Дума приняла закон о налоговом капитале для самозанятых

News.ru22 мая в 05:49

Самозанятым дадут 12 130 руб. на уплату налогов

ИА Клерк.Ру22 мая в 07:15

Госдума дает налоговый капитал самозанятым

REGNUM22 мая в 05:23
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 21:06, Ашберн
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Связанную с Собчак крабовую компанию исключили из системообразующих

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Футболисты БАТЭ переиграли «Динамо» из Бреста в финальном матче Кубка Беларуси.
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Люди SARS: рост числа зараженных зависит от суперраспространителей

Аргентинские ученые выдвинули гипотезу, что неравномерность заражения в разных странах зависит не от штамма коронавируса и не от иммунитета нации, а от наличия или отсутствия в популяции суперраспространителей — людей, которые передают большое количество вирусов соотечественникам.
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Составлен рейтинг самых надежных пятилетних кроссоверов

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Спрогнозировали сроки окончания пандемии коронавируса в мире

Ученые из Сингапурского университета технологии и дизайна спрогнозировали сроки окончания пандемии COVID-19 в мире.
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Берлин предложил принять зараженных коронавирусом россиян

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«Последний звонок» для выпускников пройдет 25 мая онлайн

11.00 часов – каждый выпускник сможет выйти на балкон и позвонить в колокольчик в честь последнего звонка.
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Работа многофункциональных центров предоставления госуслуг (МФЦ) возобновляется с понедельника в Московском регионе в ограниченном режиме.
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Состояние 25 богатейших людей мира выросло на $255 млрд за два месяца

За два последних месяца суммарное состояние 25 самых богатых людей мира увеличилось на $255 млрд, несмотря на пандемию коронавируса.
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Брюссель, 25 мая 2020, 03:40 — REGNUM Группа из 40 граждан Бельгии подала судебный иск против бельгийского государства, а также против министерства внутренних дел страны и его руководителя Питера Де Крема, из-за «ограничения свобод и прав жителей в рамках карантина», 24 мая передает телеканал RTBF.
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Режим самоизоляции в Забайкалье продлили до 8 июня

Режим ограничений (самоизоляции) в Забайкальском крае продлили до 8 июня. До этого он действовал до 24 мая.
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В Венесуэле показали на видео испытания «Бука» и «Смерча»

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В США принято решение о переносе саммита G7.
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Шувалов объявил о последнем этапе сокращений в ВЭБе

В июле «ВЭБ.РФ» сократит 10% сотрудников и завершит процесс трансформации госкорпорации, сообщил в интервью РБК глава госкорпорации Игорь Шувалов.
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Пригожина возмутила реакция Шнурова и Лепса на его слова о доходах

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