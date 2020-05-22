Экономика
REGNUMГосдума дает налоговый капитал самозанятым
Москва, 22 мая 2020, 12:23 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла поправки, направленные на помощь самозанятым, передает корреспондент ИА REGNUM 22 мая.
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Госдума приняла закон о предоставлении самозанятым налогового капитала в один МРОТ
Невские Новости22 мая в 06:29
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 21:06, Ашберн
Общество
Связанную с Собчак крабовую компанию исключили из системообразующих
Группа компаний «Монерон», связанная с Ксений Собчак, 20 мая исчезла из списка системообразующих компаний на сайте Минсельхоза, а 21 мая — из перечня Минэкономики (на момент публикации новости страница не отображалась).
Коммерсантъ 05:50
Происшествия
Уголовное дело экс-заместителя мэра Якутска дошло до суда
Прокуратура Якутии направила в суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы ГО «город Якутск» Василия Гоголева, который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.
SakhaNews 22 мая в 03:07
Общество
Сервис проверки электронного пропуска может рассылать рекламу
Московский сервис для проверки электронных пропусков i.moscow/covid может передавать третьим лицам данные пользователей – в том числе для рассылки информационных материалов и рекламы.
Ведомости 13:12
Авто
В Сети вспомнили о ВАЗ-21079 с 140-сильным двигателем
В рамках ретроспективы забытых отечественных моделей в Сети появилась информация о ВАЗ-21079, агрегируемом мощнейшим на тот момент двигателем.
Letnews.ru 10:37
Общество
Названы регионы-лидеры по социальной ориентированности бюджетов
Наибольшие социальные бюджетные расходы в России зафиксированы в столичных и сырьевых регионах, список замыкают Чукотка и Камчатка, причем разрыв в объемах соцрасходов из консолидированных бюджетов отличается в разы, свидетельствует исследование РИА Новости*.
РИА Новости 17:33
Космос
Последний рывок: Китай обгоняет США в «лунной гонке»
Долгий старт Китая Необъявленная "лунная гонка" между двумя самыми экономически мощными странами мира длится уже не первый год.
Известия вчера в 17:02
Футбол
БАТЭ одолел брестское «Динамо» в финале Кубка Беларуси
Футболисты БАТЭ переиграли «Динамо» из Бреста в финальном матче Кубка Беларуси.
ProstoProSport 14:12
Наука
Люди SARS: рост числа зараженных зависит от суперраспространителей
Аргентинские ученые выдвинули гипотезу, что неравномерность заражения в разных странах зависит не от штамма коронавируса и не от иммунитета нации, а от наличия или отсутствия в популяции суперраспространителей — людей, которые передают большое количество вирусов соотечественникам.
Известия 17:01
Происшествия
В России запущена система, позволяющая находить 99% пропавших детей
Москва, 25 мая 2020, 00:51 — REGNUM Система взаимодействия российских правоохранительных органов, спасательных служб и представителей общественности, созданная для поиска пропавших детей, показала на практике свою эффективность, сообщили 25 мая в пресс-службе Следственного комитета РФ.
REGNUM 17:51
Происшествия
В Приморском крае загорелась больница
Коммерсантъ 18:15
Общество
Гидрометцентр назвал сроки возвращения нормальной погоды в Россию
Температура в европейской части России в середине неделе повысится, в азиатской части — понизится, благодаря чему вернется до средних многолетних значений, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 19:43
Здоровье
В Приамурье число случаев COVID-19 выросло до 317
Коэффициент распространения COVID-19 в Амурской области вырос с 19 мая с 1,5 до 1,8, в регионе зарегистрировано за последние сутки 23 случая коронавирусной инфекции, всего выявлено 317 зараженных, сообщает правительство региона.
РИА Новости 22 мая в 03:49
Космос
Магнитное поле Земли начало ослабевать
Ученые зафиксировали интересный факт: магнитное поле Земли стало ослабевать, сообщает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на European Space Agency.
TV BRICS 10:00
Наука
Спрогнозировали сроки окончания пандемии коронавируса в мире
Ученые из Сингапурского университета технологии и дизайна спрогнозировали сроки окончания пандемии COVID-19 в мире.
МедиаПоток 06:49
Общество
Берлин предложил принять зараженных коронавирусом россиян
Бургомистр Берлина Михаэль Мюллер сообщил, что предложил властям Москвы разместить в берлинских клиниках пациентов, зараженных COVID-19.
Lenta.ru 18:09
Общество
«Последний звонок» для выпускников пройдет 25 мая онлайн
11.00 часов – каждый выпускник сможет выйти на балкон и позвонить в колокольчик в честь последнего звонка.
Orengrad.ru вчера в 09:34
Общество
В Московском регионе постепенно начинают открывать МФЦ
Работа многофункциональных центров предоставления госуслуг (МФЦ) возобновляется с понедельника в Московском регионе в ограниченном режиме.
ТАСС 17:27
Экономика
Состояние 25 богатейших людей мира выросло на $255 млрд за два месяца
За два последних месяца суммарное состояние 25 самых богатых людей мира увеличилось на $255 млрд, несмотря на пандемию коронавируса.
Известия 02:03
Фигурное катание
Алина Загитова признана олимпийской иконой стиля
Российская газета 16:14
Шоу-бизнес
71-летняя вдова Николая Караченцева прозябает в нищете
Актриса Людмила Поргина пожаловалась на безденежье. 71-летняя вдова Николая Караченцова призналась, что она прозябает в нищете.
Экспресс газета 13:55
Энергетика
Глазьев: единый рынок нефти и газа ЕАЭС будет создан в срок
Единые рынки нефти и газа в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будут созданы в срок, заявил 24 мая министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев, передает телеканал «Беларусь-1».
ИА Красная Весна 16:02
Общество
В Бельгии из-за карантина граждане подали иск против властей
Брюссель, 25 мая 2020, 03:40 — REGNUM Группа из 40 граждан Бельгии подала судебный иск против бельгийского государства, а также против министерства внутренних дел страны и его руководителя Питера Де Крема, из-за «ограничения свобод и прав жителей в рамках карантина», 24 мая передает телеканал RTBF.
REGNUM 20:40
Здоровье
Режим самоизоляции в Забайкалье продлили до 8 июня
Режим ограничений (самоизоляции) в Забайкальском крае продлили до 8 июня. До этого он действовал до 24 мая.
Zabnews.ru 03:12
Армия и оружие
В Венесуэле показали на видео испытания «Бука» и «Смерча»
По сообщению американского портала The Drive, армия Венесуэлы провела учения на острове Ла-Орчила ЗРК «Бук-М2Э», а также испытала артиллерийские установки БМ-21 «Град» и БМ-30 «Смерч».
Военное дело 04:24
Политика
США перенесли проведение саммита G7 на конец июня
В США принято решение о переносе саммита G7.
ToDay News Ufa 14:16
Общество
Шувалов объявил о последнем этапе сокращений в ВЭБе
В июле «ВЭБ.РФ» сократит 10% сотрудников и завершит процесс трансформации госкорпорации, сообщил в интервью РБК глава госкорпорации Игорь Шувалов.
РБК 17:00