Экономика
REGNUMГосдума дает налоговый капитал самозанятым
Москва, 22 мая 2020, 12:23 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла поправки, направленные на помощь самозанятым, передает корреспондент ИА REGNUM 22 мая.
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Госдума приняла закон о предоставлении самозанятым налогового капитала в один МРОТ
Невские Новости22 мая в 06:29
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 22:18, Ашберн
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