Экономика

REGNUMREGNUMГосдума дает налоговый капитал самозанятым

Москва, 22 мая 2020, 12:23 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла поправки, направленные на помощь самозанятым, передает корреспондент ИА REGNUM 22 мая.
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