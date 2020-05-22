Экономика
REGNUMГосдума дает налоговый капитал самозанятым
Москва, 22 мая 2020, 12:23 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла поправки, направленные на помощь самозанятым, передает корреспондент ИА REGNUM 22 мая.
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Госдума приняла закон о предоставлении самозанятым налогового капитала в один МРОТ
Невские Новости22 мая в 06:29
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 22:02, Ашберн
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Стали известны личности задержанных участников перестрелки в Москве
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В Бурятии в ДТП пострадали пьяные водитель с пассажиркой
Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП водитель и 21-летняя девушка-пассажирка получили травмы различной степени тяжести.
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Джонс поблагодарил Хабиба за пост о Макгрегоре
Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс отреагировал на пост обладателя пояса в легком весе Хабиба Нурмагомедова о том, что Конор Макгрегор является «величайшим бойцом в истории социальной сети Twitter».
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Lenta.ru вчера в 09:44
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Учения кораблей НАТО в Баренцевом море закончились провалом
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В Приморском крае загорелась больница
В Партизанской городской больнице Приморского края загорелась кровля больницы на площади 300 кв. м, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Коммерсантъ 18:15
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В конце концов туристы прибыли в Рим, где их ждал борт с другими россиянами. «Три часа назад они прилетели в Москву», — написала Захарова.
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Повышения смертности среди врачей в России во время пандемии коронавируса не наблюдается.
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Армия и оружие
В ЛНР сообщили о прибытии украинских снайперов к линии соприкосновения
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала прибытие групп снайперов к линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства республики Яков Осадчий.
РИА Новости 08:45
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Кольская сверхглубокая скважина изменила представления учёных о Земле
В СССР в начале 1960-х было заложено 14 сверхглубоких скважин, из них только Кольскую бурили ради науки.
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СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов
Следственный комитет установил ещё двух подозреваемых в размещении фотографий нацистов во время акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском вчера в 09:16
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
«Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту.
Коммерсантъ 21:18
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ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
Среди перечисленных главой государства мер значилась и поддержка семей с детьми от 3 до 16 лет в размере 10 тыс. рублей.
iReactor 07:01
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За сутки в Амурской области провели 1829 исследований на коронавирус
На 23 мая на коронавирус проведено 35 991 исследование, за последние сутки - 1829.
Телепорт вчера в 22:19
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Онищенко оценил вероятность чипирования через вакцину от COVID-19
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал конспирологическую теорию о том, что вакцина от коронавирусной инфекции якобы создается, чтобы чипировать население.
РИА Новости 09:07
Наука
Ругательства снижают чувствительность и помогают пережить боль
Специалисты считают, что брань помогает людям выбросить энергию и этим значительно ослабить боль.
Московский Комсомолец 15:56
Экономика
России предсказали череду карантинов до конца этого года
В документе под названием "Не пересидеть пандемию, а выиграть кризис" рассматривается несколько сценариев, и наиболее вероятный – "тяни-толкай", когда вплоть до 2021 года будут возникать новые вспышки заболевания коронавирусом, что в свою очередь приведет к периодической блокировке предприятий из-за карантина и падению ВВП на 7-10%.
Газета.Ru 22 мая в 03:26
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Крупнейший сервис проката автомобилей Hertz объявил о банкротстве
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Право.ру вчера в 07:16
Происшествия
В Пакистане разбился пассажирский лайнер
В Пакистане разбился пассажирский лайнер Пассажирский самолет Airbus А-320 авиакомпании Pakistan International Airlines в пятницу потерпел крушение неподалеку от города Карачи.
Коммерсантъ 22 мая в 10:19
Общество
1194 человека заразились коронавирусом в Иркутской области
Ещё 116 человек заразились коронавирусной инфекцией за сутки в Иркутской области.
АиФ Иркутск 00:09
Армия и оружие
Истребители НАТО сопроводили российские Ту-22М3 над Черным морем
Актуальные Новости 22 мая в 10:43
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Заммэра Москвы рассказал о следующем этапе снятия ограничений в городе
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов заявил, что на следующем этапе снятия ограничений в Москве нужно открывать непродовольственную торговлю, затем ― сферу бытовых услуг.
Известия 20:17