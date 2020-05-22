Москва, 22 мая 2020, 12:23 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла поправки, направленные на помощь самозанятым, передает корреспондент ИА REGNUM 22 мая.

Космос Российские ученые планируют отправить на МКС перепелиные яйца Инкубатор с перепелиными яйцами для исследования развития эмбрионов планируется привезти на Международную космическую станцию в следующем году, рассказал в интервью РИА Новости заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычёв.

Происшествия В Бурятии в ДТП пострадали пьяные водитель с пассажиркой Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП водитель и 21-летняя девушка-пассажирка получили травмы различной степени тяжести.

Единоборства Джонс поблагодарил Хабиба за пост о Макгрегоре Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс отреагировал на пост обладателя пояса в легком весе Хабиба Нурмагомедова о том, что Конор Макгрегор является «величайшим бойцом в истории социальной сети Twitter». 2

Происшествия В Приморском крае загорелась больница В Партизанской городской больнице Приморского края загорелась кровля больницы на площади 300 кв. м, сообщили в пресс-службе МЧС России. 24

Общество Захарова сообщила о возвращении в Москву россиян с Фиджи В конце концов туристы прибыли в Рим, где их ждал борт с другими россиянами. «Три часа назад они прилетели в Москву», — написала Захарова. 2

Армия и оружие В ЛНР сообщили о прибытии украинских снайперов к линии соприкосновения Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала прибытие групп снайперов к линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства республики Яков Осадчий.

Общество В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии «Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту. 148

Общество Онищенко оценил вероятность чипирования через вакцину от COVID-19 Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал конспирологическую теорию о том, что вакцина от коронавирусной инфекции якобы создается, чтобы чипировать население. 50

Экономика России предсказали череду карантинов до конца этого года В документе под названием "Не пересидеть пандемию, а выиграть кризис" рассматривается несколько сценариев, и наиболее вероятный – "тяни-толкай", когда вплоть до 2021 года будут возникать новые вспышки заболевания коронавирусом, что в свою очередь приведет к периодической блокировке предприятий из-за карантина и падению ВВП на 7-10%. 1,4K

Шоу-бизнес Барбара Пино победила в шоу «Холостяк» Звезда шоу Холостяк стоматолог Антон Криворотов выбрал победительницу программы Барбару Пино, вручив ей обручальное кольцо. 6

Происшествия В Пакистане разбился пассажирский лайнер В Пакистане разбился пассажирский лайнер Пассажирский самолет Airbus А-320 авиакомпании Pakistan International Airlines в пятницу потерпел крушение неподалеку от города Карачи. 663