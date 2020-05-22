Экономика

REGNUMREGNUMГосдума дает налоговый капитал самозанятым

Москва, 22 мая 2020, 12:23 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла поправки, направленные на помощь самозанятым, передает корреспондент ИА REGNUM 22 мая.
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с чего всё началось

ГД предоставила самозанятым гражданам налоговый капитал в один МРОТ

По существу, это очень серьезная налоговая поддержка государством по текущему году с тем, чтобы самозанятые могли продолжать свою деятельность", - пояснил журналистам председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.
РИА Новости22 мая в 05:25

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Что нужно сделать самозанятому для возврата налога за 2019 год: инструкция

ИА Клерк.Ру02:50

Госдума предоставила самозанятым гражданам налоговый капитал в один МРОТ

ПРАЙМ22 мая в 05:27

Госдума приняла закон о предоставлении самозанятым налогового капитала в один МРОТ

Невские Новости22 мая в 06:29

Дума приняла закон о налоговом капитале для самозанятых

News.ru22 мая в 05:49

Как заполнять декларацию по зарубежному налогу на имущество

Бухгалтерия.ру02:42

Госдума дает налоговый капитал самозанятым

REGNUM22 мая в 05:23
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 03:11, Ашберн
Общество

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Следующий этап снятия карантинных мер в Москве - открытие непродовольственной торговли, после - сферы бытовых услуг, заявили в мэрии.
Газета.Ru 02:11
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Общество

Связанную с Собчак крабовую компанию лишили статуса системообразующей

Связанную с Собчак крабовую компанию включили в список системообразующих При этом изначально, как писали «Ведомости» в апреле, компания попала в список по просьбе сенатора Людмилы Нарусовой — матери телеведущей и бывшего кандидата в президенты Ксении Собчак.
Forbes вчера в 06:17
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Происшествия

В Астрахани учительница получила условный срок за совращение школьника

Кировский районный суд Астрахани признал учительницу астраханской средней образовательной школы № 32 виновной в совершении развратных действий в отношении 15-летнего школьника и приговорил ее к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно.
ТАСС 01:42
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Общество

В Москве заработали МФЦ и каршеринг

Работа многофункциональных центров госуслуг (МФЦ) «Мои документы» и каршеринга возобновилась в Москве в понедельник, 25 мая.
Lenta.ru 02:09
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Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы

РИА Новости вчера в 23:44
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Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

"Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет", — говорится в пояснительной записке.
РИА Новости вчера в 17:24
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Общество

Агрегаторы столкнулись с угрозой отмены пропусков из-за уловки таксистов

Как пояснил РБК источник в одном из указанных агрегаторов такси, зафиксированное превышение может быть связано с тем, что некоторые водители нелегального оформляли себе пропуска для перемещения по городу, используя ИНН Gett или «Везет».
РБК 02:02
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Футбол

Канчельскис назвал руководство «Локомотива» проходимцами

ProstoProSport 00:45
Здоровье

Заболел коронавирусом подросток в Бердске

За выходные в нашем городе зафиксировано 4 случая заболевания COVID-19, в том числе у 14-летнего подростка.
Свидетель (г. Бердск) 01:16
Происшествия

Полиция нашла организаторов массовой вечеринки в центре Новосибирска

Газета.Ru вчера в 12:20
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Общество

Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса

В воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ситуация с пандемией в России стабилизировалась, прогнозы и перспективы "стабильны и благополучны", 44 региона готовы или в ближайшее время могут приступить к снятию ограничений.
РИА Новости вчера в 23:07
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Происшествия

В жилом доме в Казани произошел взрыв газа

Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Казани по адресу: ул. Волгоградская, 19, сообщили РБК в пресс-службе главного управления МЧС по Татарстану.
РБК 01:39
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Происшествия

Отец с тремя детьми прятался в приморском лесу от коронавируса

Отец с тремя детьми прятался в лесу Кавалеровского района Приморья, чтобы спастись от коронавируса, сообщил источник.
Интерфакс вчера в 23:39
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Кино

Netflix вырезал обложку журнала из «Назад в будущее 2»

Пользователи Netflix заметили, что стрим-сервис отредактировал одну из сцен «Назад в будущее 2» и вырезал из ленты обложку журнала с полуголой женщиной.
NewInform 03:06
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Экономика

Кудрин: уровень производства нефти в России не снизится

Доход России от экспорта нефти в другие страны может снизиться по сравнению с показателями последних 20 лет.
Газета.Ru 01:37
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Шоу-бизнес

Светлана Моргунова впервые прокомментировала смерть сына

Bimru.ru 02:54
Кино

Сериал «Журавль в небе» стартует 25 мая на Первом канале

Сможет ли главная героиня найти себя и свое женское счастье в этом нелегком, но интересном деле узнаем 25 мая (понедельник-четверг) в 21.30 на Первом канале.
Комсомольская правда 00:30
Экономика

В России резко упала выдача ипотеки

Москва, 25 мая 2020, 09:48 — REGNUM В апреле в России объемы выданной ипотеки упали почти на 39%, до 184 млрд рублей, сообщают 25 мая «Известия» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.
REGNUM 02:48
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Общество

Из роддома в Москве забрали жившую там пять лет девочку

Газета.Ru 02:02
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Общество

Число смертей от коронавируса превысило 346 тысяч

Как сообщается, по состоянию на 8 часов утра по московскому времени 25 мая, в мире было зафиксировано 5447041 подтверждённых случаев коронавируса, суточный прирост составил 93899.
Свободная Пресса 03:01
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Политика

Дональд Трамп жертвует свою президентскую зарплату на нужды США

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани продемонстрировала чек на сумму 100 тысяч долларов, которые Дональд Трамп пожертвовал из своей президентской зарплаты Министерству здравоохранения США для разработки лекарств, предназначенных для профилактики и лечения коронавируса нового типа, сообщает "Интерфакс".
Вести.Ru вчера в 22:56
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Происшествия

В Башкирии двух медсестер изолировали в морге

BFM.ru вчера в 14:48
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Происшествия

В Астраханской области опрокинулась пассажирская «Газель»

ЧП случилось на автодороге в поселке Белый Ильмень - опрокинулась пассажирская "Газель", ехавшая из Астрахани в поселок Володарский.
Российская газета вчера в 12:50
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Происшествия

Группа разбора: женщина на Lexus испугалась Renault и вылетела на тротуар — кто виноват?

Женщина пыталась пролететь на жёлтый сигнал светофора: автоэксперт Дмитрий Ларионов обращает внимание, что ещё перед прыжком Lexus на тротуар, стоящий рядом светофор меняет сигнал с жёлтого на зелёный (в поперечном для Lexus направлении).
НГС24 вчера в 22:00
Экономика

Evraz отложил покупку «Сибуглемета»

Компания Evraz, основные владельцы которой — Роман Абрамович и Александр Абрамов, отложила приобретение угольной компании «Сибуглемет» с активами в Кузбассе у ВЭБ.РФ.
Коммерсантъ 02:58
Общество

44 региона начнут снимать ограничения

44 субъекта из 85 могут начать снимать ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Дагестанская правда вчера в 15:36
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Здоровье

Роспотребнадзор объяснил влияние алкоголя на коронавирус

В Роспотребнадзоре отметили, что алкоголь негативно влияет на иммунную систему организма и повышает риск развития неблагоприятных последствий для здоровья.
РБК вчера в 22:31
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Общество

Во Владимирской области число зараженных коронавирусом выросло на 69

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 69, до 2 322, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
РИА Новости 03:05
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Шоу-бизнес

За слова о бедственном положении артистов Пригожина высмеял Шнуров

Лидер группировки «Ленинград» и член Партии роста Сергей Шнуров опубликовал в своем Instagram-аккаунте новое стихотворение, посвященное музыкальному продюсеру Иосифу Пригожину.
Live24 вчера в 08:40
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Технологии

Ученый рассказал об эксперименте с рыбами в невесомости

Эксперименты с рыбами на борту Международной космической станции показали, что у них возникают аналогичные сухопутным животным проблемы в невесомости, рассказал в интервью РИА Новости заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычёв.
РИА Новости 01:49
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