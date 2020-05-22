Экономика
REGNUMГосдума дает налоговый капитал самозанятым
Москва, 22 мая 2020, 12:23 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла поправки, направленные на помощь самозанятым, передает корреспондент ИА REGNUM 22 мая.
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с чего всё началось
По существу, это очень серьезная налоговая поддержка государством по текущему году с тем, чтобы самозанятые могли продолжать свою деятельность", - пояснил журналистам председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.РИА Новости22 мая в 05:25
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Госдума приняла закон о предоставлении самозанятым налогового капитала в один МРОТ
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