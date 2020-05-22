Общество
REGNUMГосдума дает налоговый капитал самозанятым
Москва, 22 мая 2020, 12:23 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла поправки, направленные на помощь самозанятым, передает корреспондент ИА REGNUM 22 мая.
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Госдума приняла закон о предоставлении самозанятым налогового капитала в один МРОТ
Невские Новости22 мая в 06:29
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 04:39, Ашберн
Здоровье
На Кубани выявили 90 новых случаев коронавируса
В Краснодарском крае за последние сутки выявили 90 новых случаев коронавирусной инфекции.
Деловая газета. Юг 03:55
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Попова: Больше половины регионов могут начать снимать ограничения
В 44 из 85 регионов ограничения из-за коронавируса можно постепенно отменять, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".
Российская газета вчера в 11:53
Политика
Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования
В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 15:47
Общество
Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса
В воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ситуация с пандемией в России стабилизировалась, прогнозы и перспективы "стабильны и благополучны", 44 региона готовы или в ближайшее время могут приступить к снятию ограничений.
РИА Новости вчера в 23:07
Общество
В центре Гамалеи оценили итоги тестирования вакцины от коронавируса
Гинцбург подчеркнул, что в процессе создания вакцины от коронавируса «они не могли себе позволить ни уйти на самоизоляцию, ни тем более заболеть».
RT на русском 04:36
Происшествия
СК попросил арестовать захватчика банковского отделения в Москве
Следственный комитет России в понедельник попросил арестовать захватчика банковского отделения в центре Москвы Алексея Барышникова.
Известия 03:52
Здоровье
Названа главная мишень коронавируса в организме
Московский Комсомолец 02:42
Происшествия
Вспышка коронавируса выявлена в астраханском доме престарелых
Коронавирус выявили у 30 постояльцев и 13 сотрудников астраханского областного дома-интерната для престарелых и инвалидов.
Газета.Ru 23 мая в 12:37
Общество
У главы Тувы выявлен коронавирус
Вести.Ru 00:56
Шоу-бизнес
Шнуров высмеял Пригожина за слова о бедственном положении артистов
News.ru 23 мая в 09:02
Общество
В Калининградской области за сутки умерли три пациента с COVID-19
Трое пожилых людей, у которых был выявлен коронавирус, скончались в больницах Калининградской области за последние сутки, число летальных случаев среди пациентов с COVID-19 в регионе выросло до 21, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 04:27
Политика
Володин заявил о попытках США дестабилизировать ситуацию в России
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что Соединённые Штаты пытаются дестабилизировать ситуацию в России путём вброса дезинформации касательно ситуации с коронавирусом и рейтингов власти в России.
RT на русском вчера в 08:53
Общество
В Госдуме оценили идею снижения пенсионного возраста
В Госдуме оценили предложение снизить пенсионный возраст в России.
Пятый канал 23 мая в 23:03
Армия и оружие
В ЛНР за сутки не зафиксировано обстрелов со стороны ВСУ
Обстрелов со стороны украинских формирований за сутки 23 мая в ЛНР на зафиксировано, 24 мая сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.
ИА Красная Весна вчера в 03:45
Общество
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
Экономика
Банки смогут обмениваться информацией о счетах юридических лиц
Банки будут обмениваться информацией о счетах юридических лиц онлайн с помощью технологии открытых программных интерфейсов (Open API).
Коммерсантъ 02:13
Политика
В Турции заявили о готовности организовать чартерные рейсы для россиян
Известия вчера в 19:16
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 25 мая
Днем ранее жертвами инфекции стали 153 человека, что было максимальным показателем с начала пандемии.
РБК 04:23
Общество
В России за сутки выявили 8946 случаев заражения коронавирусом
Новые случаи заражения выявлены в 83 регионах РФ. За сутки умерли 92 человека, выздоровели около 5,5 тысячи.
REGNUM 03:45
Политика
Лавров поставил Японии жесткое условие по Курилам
Глава МИД РФ Сергей Лавров обозначил Японии единственное условие продолжения переговоров по Курильским островам: Токио должен признать итоги Второй мировой войны.
Политическая Экспертиза 02:32
Происшествия
В Астрахани учительница получила условный срок за совращение школьника
Кировский районный суд Астрахани признал учительницу астраханской средней образовательной школы № 32 виновной в совершении развратных действий в отношении 15-летнего школьника и приговорил ее к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно.
ТАСС 01:42
Экономика
Новую льготу дадут пенсионерам, получающим меньше 24 тысяч рублей
Новую льготу получат пенсионеры, размер пенсии которых не превышает два МРОТ.
Live24 02:39
Энергетика
Ценам на газ предсказали падение ниже нуля
На фоне переполнения хранилищ цены газа на европейских рынках могут упасть ниже нуля.
Lenta.ru 01:43
Общество
Всероссийский последний звонок проведут онлайн
Акция "Последний звонок — 2010" состоится 25 мая.
Pravda.Ru 23 мая в 05:56
Общество
В России установлен пятилетний рекорд по уровню загрязнения воздуха
За первый квартал 2020 года в России было зафиксировано 44 случая высокого загрязнения воздуха, что на 57% превышает количество существенных выбросов за аналогичный период 2019 года (28 случаев).
РБК 03:18
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы
РИА Новости вчера в 23:44
Общество
Для жителей Мурманской области обновили правила снятия ограничений
В правительстве Мурманской области обновили правила снятия ограничений для граждан. Об этом сообщил оперативный штаб.
Невские Новости 03:18