Общество

REGNUMREGNUMГосдума дает налоговый капитал самозанятым

Москва, 22 мая 2020, 12:23 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла поправки, направленные на помощь самозанятым, передает корреспондент ИА REGNUM 22 мая.
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Госдума предоставила самозанятым гражданам налоговый капитал в один МРОТ

ПРАЙМ22 мая в 05:27

Самозанятые колымчане получат поддержку по уплате налогов в 2020 году

MagadanMedia.ruвчера в 20:34

Госдума приняла закон о предоставлении самозанятым налогового капитала в один МРОТ

Невские Новости22 мая в 06:29

Дума приняла закон о налоговом капитале для самозанятых

News.ru22 мая в 05:49

Налоговый капитал для самозанятых

БМ2404:14

Госдума дает налоговый капитал самозанятым

REGNUM22 мая в 05:23
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Происшествия

В Астраханской области 13 человек госпитализировали после ДТП

РИА Новости 00:49
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Здоровье

На Кубани выявили 90 новых случаев коронавируса

В Краснодарском крае за последние сутки выявили 90 новых случаев коронавирусной инфекции.
Деловая газета. Юг 03:55
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Общество

Попова: Больше половины регионов могут начать снимать ограничения

В 44 из 85 регионов ограничения из-за коронавируса можно постепенно отменять, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".
Российская газета вчера в 11:53
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Политика

Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования

В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 15:47
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Общество

Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса

В воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ситуация с пандемией в России стабилизировалась, прогнозы и перспективы "стабильны и благополучны", 44 региона готовы или в ближайшее время могут приступить к снятию ограничений.
РИА Новости вчера в 23:07
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Общество

В центре Гамалеи оценили итоги тестирования вакцины от коронавируса

Гинцбург подчеркнул, что в процессе создания вакцины от коронавируса «они не могли себе позволить ни уйти на самоизоляцию, ни тем более заболеть».
RT на русском 04:36
Происшествия

СК попросил арестовать захватчика банковского отделения в Москве

Следственный комитет России в понедельник попросил арестовать захватчика банковского отделения в центре Москвы Алексея Барышникова.
Известия 03:52
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Здоровье

Названа главная мишень коронавируса в организме

Московский Комсомолец 02:42
Происшествия

Вспышка коронавируса выявлена в астраханском доме престарелых

Коронавирус выявили у 30 постояльцев и 13 сотрудников астраханского областного дома-интерната для престарелых и инвалидов.
Газета.Ru 23 мая в 12:37
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Общество

У главы Тувы выявлен коронавирус

Вести.Ru 00:56
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Шоу-бизнес

Шнуров высмеял Пригожина за слова о бедственном положении артистов

News.ru 23 мая в 09:02
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Общество

В Калининградской области за сутки умерли три пациента с COVID-19

Трое пожилых людей, у которых был выявлен коронавирус, скончались в больницах Калининградской области за последние сутки, число летальных случаев среди пациентов с COVID-19 в регионе выросло до 21, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 04:27
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Политика

Володин заявил о попытках США дестабилизировать ситуацию в России

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что Соединённые Штаты пытаются дестабилизировать ситуацию в России путём вброса дезинформации касательно ситуации с коронавирусом и рейтингов власти в России.
RT на русском вчера в 08:53
3,9K
Общество

В Госдуме оценили идею снижения пенсионного возраста

В Госдуме оценили предложение снизить пенсионный возраст в России.
Пятый канал 23 мая в 23:03
1,5K
Армия и оружие

В ЛНР за сутки не зафиксировано обстрелов со стороны ВСУ

Обстрелов со стороны украинских формирований за сутки 23 мая в ЛНР на зафиксировано, 24 мая сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.
ИА Красная Весна вчера в 03:45
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Общество

ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей

С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
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Экономика

Банки смогут обмениваться информацией о счетах юридических лиц

Банки будут обмениваться информацией о счетах юридических лиц онлайн с помощью технологии открытых программных интерфейсов (Open API).
Коммерсантъ 02:13
Политика

В Турции заявили о готовности организовать чартерные рейсы для россиян

Известия вчера в 19:16
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Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 25 мая

Днем ранее жертвами инфекции стали 153 человека, что было максимальным показателем с начала пандемии.
РБК 04:23
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Общество

В России за сутки выявили 8946 случаев заражения коронавирусом

Новые случаи заражения выявлены в 83 регионах РФ. За сутки умерли 92 человека, выздоровели около 5,5 тысячи.
REGNUM 03:45
83
Политика

Лавров поставил Японии жесткое условие по Курилам

Глава МИД РФ Сергей Лавров обозначил Японии единственное условие продолжения переговоров по Курильским островам: Токио должен признать итоги Второй мировой войны.
Политическая Экспертиза 02:32
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Происшествия

В Астрахани учительница получила условный срок за совращение школьника

Кировский районный суд Астрахани признал учительницу астраханской средней образовательной школы № 32 виновной в совершении развратных действий в отношении 15-летнего школьника и приговорил ее к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно.
ТАСС 01:42
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Экономика

Новую льготу дадут пенсионерам, получающим меньше 24 тысяч рублей

Новую льготу получат пенсионеры, размер пенсии которых не превышает два МРОТ.
Live24 02:39
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Энергетика

Ценам на газ предсказали падение ниже нуля

На фоне переполнения хранилищ цены газа на европейских рынках могут упасть ниже нуля.
Lenta.ru 01:43
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Общество

Всероссийский последний звонок проведут онлайн

Акция "Последний звонок — 2010" состоится 25 мая.
Pravda.Ru 23 мая в 05:56
188
Общество

В России установлен пятилетний рекорд по уровню загрязнения воздуха

За первый квартал 2020 года в России было зафиксировано 44 случая высокого загрязнения воздуха, что на 57% превышает количество существенных выбросов за аналогичный период 2019 года (28 случаев).
РБК 03:18
Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы

РИА Новости вчера в 23:44
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Общество

Для жителей Мурманской области обновили правила снятия ограничений

В правительстве Мурманской области обновили правила снятия ограничений для граждан. Об этом сообщил оперативный штаб.
Невские Новости 03:18
Общество

Из перинатального центра забрали жившую там девочку

Вести.Ru 01:50
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Видео с «неловким моментом» Загитовой собрало 22 миллиона просмотров

РИА Новости 04:37
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