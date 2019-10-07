В течение года в России планируется создать и принять нормативную базу для развития негосударственной пенсии. В среду на заседании рабочей группы Госдумы по законодательному обеспечению пенсионной системы депутаты собираются внести эту работу в план на 2019–2020 годы.

с чего всё началось

Государственная дума России намерена до конца принять нормативную базу для развития негосударственной пенсии.

Госдума до конца года разрешит россиянам самим копить себе на пенсию

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