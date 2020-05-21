Коронавирус

REGNUMREGNUMГосдума дополнила пакет мер поддержки граждан и бизнеса

Москва, 21 мая 2020, 13:31 — REGNUM Госдума во втором чтении приняла законопроект о дополнительных полномочиях правительства РФ, а также поддержке граждан и бизнеса на фоне коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 21 мая.
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Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект
 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции».
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