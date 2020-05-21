с чего всё началось

Москва, 21 мая 2020, 13:31 — REGNUM Госдума во втором чтении приняла законопроект о дополнительных полномочиях правительства РФ, а также поддержке граждан и бизнеса на фоне коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 21 мая.

Общество Собянин подписал указ о первом этапе смягчения ограничений в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 21 мая, подписал указ о начальном этапе снятия ограничительных мер в городе, введенных на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Политика Первая партия американских аппаратов ИВЛ доставлена в Россию В Россию прибыл первый самолет с 50 американскими аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на посольство США в Москве. 184

Общество В Петербурге вуз учит студентов на онлайн-платформе для покера Онлайн-курсы не заменят очное обучение, полагает он, но настало время издать приказ о порядке зачета периодов обучения в разных вузах, и касаться он должен не только онлайн-курсов.

Космос О пусках ракет военных предупредят новые спутники Компания получила контракт, сумма которого оценивается в $2 375 000 000, на создание двух космических аппаратов в рамках программы Next Generation Overhead Persistent Infrared Polar Space Vehicles (Next-Gen OPIR PSV), которая подразумевает использование спутников на полярных орбитах для контроля за наземными пусками ракет.

Общество В Совфеде предложили законодательно установить понятие самоизоляции В Совете Федерации предложили внести в российское законодательство изменения, чтобы легально определить понятие самоизоляции, предусмотреть случаи и порядок установления такого режима. 3,1K

Энергетика Российский газ в Турции перестал быть востребованным Как отмечается, снижение интереса к российскому газу со стороны Турции объясняется резким увеличением поставок сжиженного природного газа (СПГ). 593

Политика МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. 25

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Шоу-бизнес Романтическое видео с Аллой Пугачевой выложил в сеть Максим Галкин Романтическое видео с участием своей супруги Аллы Пугачевой выложил в сеть юморист Максим Галкин На нем 71-летняя примадонна под саундтрек из кинофильма «Красотка» позировала перед камерой, кокетливо улыбаясь мужу. 23

Общество Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника. 5,9K

Интернет Huawei разработала «убийцу» поисковика Google Китайская компания Huawei разработала полноценную альтернативу Google поисковику, сообщили в пресс-службе компании.

Экономика Госдума изменила законопроект о расторжении арендных договоров Первая версия законопроекта предполагала, что арендаторы, чьи доходы снизились на 50% и более из-за пандемии, получат право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без штрафов и возмещения убытков. 54

Политика Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки». 1,1K

Общество Авиаперевозчики попросили отменить антивирусное заполнение самолетов Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта попросила правительство отменить рекомендации Роспотребнадзора о норме заполнения салона самолетов. 556