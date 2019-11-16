Законопроект внесен депутатами всех фракций. По сути, он станет базовым для отрасли — практически с нуля создается правовое регулирование отечественного виноградарства и виноделия.

Депутаты решили, что законопроект надо доработать и привести в соответствие с другим документом, который Дума рассматривает сегодня в первом чтении. Этот проект вводит единое правовое регулирование производства и оборота вина.

Госдума доработает поправки в законодательство в части виноделия

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