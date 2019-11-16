Общество
РИА НовостиГосдума доработает поправки в законодательство в части виноделия
Депутаты решили, что законопроект надо доработать и привести в соответствие с другим документом, который Дума рассматривает сегодня в первом чтении. Этот проект вводит единое правовое регулирование производства и оборота вина.
Читать в источнике
Оценить
Законопроект внесен депутатами всех фракций. По сути, он станет базовым для отрасли — практически с нуля создается правовое регулирование отечественного виноградарства и виноделия.
— Вячеслав Володин, российский политикИзвестия 10:09
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 19:48, Ашберн
Политика
Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины
Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
Общество
Россиян могут начать штрафовать за шум в ночное время
Совет Федерации предложил включить в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) ответственность для россиян, нарушающих тишину в ночное время.
Общество
РЖД показали новый плацкартный вагон
Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.
Политика
Волкер опроверг давление на Украину для расследования против Байдена
Выступая на слушаниях в палате представителей Конгресса США, экс-спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что не оказывал никакого давления на украинские власти с целью инициировать расследование в отношении деятельности кандидата в президенты Джо Байдена.
Экономика
Принято решение о переходе ОАО РЖД на новые тарифы
Принято решение о переходе ОАО РЖД на новые тарифы Власти определились, что после 2025 года, когда истечет действующая долгосрочная программа развития ОАО РЖД, монополии понадобится новая тарифная система.
Хоккей
В «Авангард» может перейти нападающий сборной Швеции
Авто
В России стал расти спрос на автозапчасти
В 2019 году спрос на автозапчасти в России в 2019 году вырос на 20%.
Армия и оружие
Сирийские ПВО сбили несколько ракет над окрестностями Дамаска
Сирийские средства противовоздушной обороны уничтожили несколько ракет над южными окрестностями Дамаска.
Игры
Инсайдер слил цену и дату релиза PlayStation 5
Общество
«Открытые медиа»: стоимость недвижимости семьи Алины Кабаевой превысила миллиард рублей
Стоимость недвижимости семьи достигла 1,25 млрд рублей, - пишут "Открытые медиа".
Наука
Пропускную способность дорожных сетей научились прогнозировать
Количество транспортных средств, которые может обслуживать дорожная сеть, отличается в каждом городе, и ранее ученые не знали, какие факторы влияют на пропускную способность.
Футбол
Сборная России разгромила Сан-Марино в последнем матче года
Сборная России разгромила Сан-Марино в заключительном матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Наука
Суп может помочь справиться с малярией
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова в бикини поразила поклонников тонкой талией
Поклонники на снимках отметили тонкую талию Анфисы и выразили ей восхищение.
Авто
Haval адаптирует свои автомобили под российский климат
Китайский автоконцерн Great Wall планирует и дальше адаптировать автомобили Haval под российский рынок.
Футбол
На Евро-2020 сборная России сыграет в одной группе с Бельгией и Данией
Два или три матча в группе Россия на Евро-2020 проведет в Санкт-Петербурге (хозяина игры с Данией определит жеребьевка).
Шоу-бизнес
Никита Пресняков вместе с супругой прыгнул с небоскреба
Никита Пресняков вместе своей супругой – моделью Аленой Красновой, отправился на отдых а Объединенные Арабские Эмираты.
Кино
Стало известно, сколько денег было потрачено на перерисовку Соника
Как пишет CBR, такая масштабная "перерисовка" потребовала крупных финансовых вливаний.
Футбол
«Тоттенхэм» уволил Почеттино с поста главного тренера
Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" уволил с поста главного тренера аргентинского специалиста Маурисио Почеттино.
Экономика
Американская TJX Companies изрядно вложилась в ритейлер Familia
Американская сеть универмагов TJX Companies приобрела 25% активов российского off-price ритейлера Familia, сообщили 19 ноября в российской компании.
Кино
Звезду «Игры престолов» Эмилию Кларк принуждали сниматься голой
Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая роль Дейнерис Таргариен в культовом сериале «Игра престолов», призналась, что на съемочной площадке ее буквально заставляли раздеться.
Политика
Совмин Белоруссии выдвинул России ультиматум
Наша позиция в переговорах была чёткой и последовательной: дальнейшая интеграция возможна только в увязке с решением наиболее острых вопросов двустороннего экономического сотрудничества.
Политика
В Таллине заявили об «отнятых Россией эстонских территориях»
Спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас заявил, что Россия "должна вернуть" прибалтийской республике якобы аннексированные территории.
Происшествия
Суд отказался выпустить из СИЗО генерала юстиции на 4-й стадии рака
Дубинский сказал суду, что постоянно испытывает боли и за время ареста потерял возможность ходить без дополнительной опоры.
Футбол
Россию могут лишить домашних матчей Евро-2020
CAS в свою очередь может забрать у России право на участие в Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио, а также возможность принять игры чемпионата Европы 2020.Напомним, чемпионат Европы 2020 пройдет в 12 городах на 12 стадионах.
Теннис
Хачанов уступил Надалю в матче Кубка Дэвиса
Армия и оружие
СМИ сообщают, что Россия расконсервировала бомбардировщики Ту-22М3
Россия вывела из советского хранилища на крупнейшем военном аэродроме на Дальнем Востоке "Каменный ручей", около поселка Монгохто Хабаровского края, дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, пишет аналитический портал Military Watch.
Экономика
В Госдуме предложили установить минимальную цену на пачку сигарет
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия.