Общество
РИА НовостиГосдума доработает поправки в законодательство в части виноделия
Депутаты решили, что законопроект надо доработать и привести в соответствие с другим документом, который Дума рассматривает сегодня в первом чтении. Этот проект вводит единое правовое регулирование производства и оборота вина.
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Законопроект внесен депутатами всех фракций. По сути, он станет базовым для отрасли — практически с нуля создается правовое регулирование отечественного виноградарства и виноделия.
— Вячеслав Володин, российский политикИзвестия 10:09
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