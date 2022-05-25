RT на русскомГосдума досрочно прекратила полномочия депутата Госдумы Валерия РашкинаГосударственная дума досрочно прекратила полномочия депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина.RT на русскомЗа проголосовали 337 депутатов, против 58.РБКРашкину было предъявлено обвинение по части 2 статьи 258 УК РФ - «Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору».Псковская Лента НовостейСледствие установило, что депутат участвовал в незаконной охоте на лося.ИнтерфаксЧитать далееСвернутьDaily MoscowDaily MoscowМосква 24ИА Красная ВеснаГазета.RuReadovka NewsСаратов 24ТК ЗвездаЦарьградДума ТВЦентральная Служба НовостейГлас НародаРЕН ТВИзвестияLife.ruРБКФАНDaily StormПодробнее о событииГосдума на пленарном заседании лишила мандата депутата от КПРФ Валерия РашкинаРИА Новости10:49Госдума лишила Валерия Рашкина мандатаКоммерсантъ Саратов12:55Депутата Госдумы от КПРФ Рашкина досрочно лишили мандатаВедомости11:25Госдума лишила Рашкина депутатского мандатаРБК10:52Валерия Рашкина лишили мандатаStroysar.ru12:58Госдума досрочно прекратила полномочия депутата РашкинаНациональная служба новостей10:57Валерия Рашкина лишили депутатского мандатаКоммерсантъ10:51Показать ещёОценить1KПоделиться