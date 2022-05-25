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Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Госдумы Валерия Рашкина

Государственная дума досрочно прекратила полномочия депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина.
RT на русском
За проголосовали 337 депутатов, против 58.
РБК
Рашкину было предъявлено обвинение по части 2 статьи 258 УК РФ - «Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору».
Псковская Лента Новостей
Следствие установило, что депутат участвовал в незаконной охоте на лося.
Интерфакс

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Госдума на пленарном заседании лишила мандата депутата от КПРФ Валерия Рашкина
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