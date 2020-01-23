с чего всё началось

Все зависит от количества поправок, которые поступят при рассмотрении законопроекта во втором чтении. Концепция принята. Дальше поправки обсуждаются. Если у нас с вами поправок будет немного, и они не потребуют дополнительных обсуждений, то можем рассмотреть.

Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный Владимиром Путиным законопроект о поправках в Конституцию. Документ был подготовлен на основе предложений президента из Послания Федеральному собранию.

Общество В США запретили «родильный туризм» Администрация президента США приняла постановление, запрещающее «родильный туризм» — путешествие с целью дать американское гражданство ребенку, который родится на территории страны.

Футбол Бэйл опередил Роналдо по голам за «Реал» Валлиец обошел по этому показателю легендарного бразильского форварда Роналдо, который забил 104 гола за "Реал".Gareth Bale has now scored more goals for Real Madrid than Ronaldo Nazario 👀 pic.twitter.com/KgPtPiELlA— ESPN UK (@ESPNUK) January 23, 2020Отметим, что лидером клуба за всю историю является нынешний нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду, который оформил 450 голов в стане "сливочных".

Политика ЕС временно приостановил ввоз мяса птицы с Украины Евросоюз приостановил ввоз с Украины мясной продукции из птицы, сообщила 23 января пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба).

Гаджеты В Сети появились фото прототипа приставки Xbox Series X На просторах Сети обнародованы «живые» фотографии прототипа новой игровой приставки под названием Xbox Series X. Девайс получил необычные формы, которыми обладает его прямой конкурент Sony PlayStation 5. Прототип приставки Xbox Series X вполне соответствует ранее представленным форм-факторам устройства.

Здоровье Общественники планируют добиваться ускорения экспертизы аппаратов УЗИ Главврач 5-й детской инфекционной больницы Саратова Вера Харитонова на совещании в Общественной палате 23 января рассказала о ситуации, которая сложилась вокруг новых аппаратов УЗИ, опечатанных следствием из-за незарегистрированных датчиков.

Общество Китай закрыл второй город из-за коронавируса Власти города Хуанган закрыли выездное автомобильное и железнодорожное сообщение для борьбы с распространением коронавируса нового типа, пишет BNO News со ссылкой на заявление муниципальной администрации.

Политика США расширили санкции против Ирана США ввели дополнительные санкции против физических лиц и компаний в связи с Ираном, сообщило в четверг министерство финансов.

Политика Инициаторов «марша на Крым» предостерегли от провокаций «Полный провал и крах политики «Меджлиса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Украине понуждают его сбежавших функционеров прибегать к радикализации своей деятельности», — сказал РИА Новости Умеров, усомнившись в том, что политические деятели с Украины будут в первых рядах марша.

Наука Нобелевские лауреаты: Джордж Портер Лауреат Нобелевской премии по химии 1967 года (1/4 премии, совместно с Рональдом Норришем, вторую половину премии получил Манфред Эйген).

Кино Netflix создаст анимационный фильм по «Ведьмаку» Стриминговый сервис Netflix работает над созданием анимационного фильма по серии романов польского автора Анджея Сапковского «Ведьмак».

Общество Как россиянка стала богатейшей женщиной Африки Как россиянка стала богатейшей женщиной Африки В Африке не затихает крупнейший коррупционный скандал последних лет.