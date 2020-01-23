Политика
Российская газетаГосдума единогласно поддержала поправки в Конституцию
Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный Владимиром Путиным законопроект о поправках в Конституцию. Документ был подготовлен на основе предложений президента из Послания Федеральному собранию.
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Все зависит от количества поправок, которые поступят при рассмотрении законопроекта во втором чтении. Концепция принята. Дальше поправки обсуждаются. Если у нас с вами поправок будет немного, и они не потребуют дополнительных обсуждений, то можем рассмотреть.
— Вячеслав Володин, российский политикГосударственная Дума РФ 05:23
с чего всё началось
Господин Крашенинников отметил, что законопроект предполагает поправки в 22 статьи Конституции РФ в главах с третьей по восьмую — то есть в разделах, которые может редактировать Федеральное собрание при поддержке региональных парламентов.Коммерсантъ07:32
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Политика
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Валлиец обошел по этому показателю легендарного бразильского форварда Роналдо, который забил 104 гола за "Реал".Gareth Bale has now scored more goals for Real Madrid than Ronaldo Nazario 👀 pic.twitter.com/KgPtPiELlA— ESPN UK (@ESPNUK) January 23, 2020Отметим, что лидером клуба за всю историю является нынешний нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду, который оформил 450 голов в стане "сливочных".
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Общество
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Шоу-бизнес
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«Полный провал и крах политики «Меджлиса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Украине понуждают его сбежавших функционеров прибегать к радикализации своей деятельности», — сказал РИА Новости Умеров, усомнившись в том, что политические деятели с Украины будут в первых рядах марша.
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Как россиянка стала богатейшей женщиной Африки
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