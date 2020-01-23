Политика

Российская газетаРоссийская газетаГосдума единогласно поддержала поправки в Конституцию

Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный Владимиром Путиным законопроект о поправках в Конституцию. Документ был подготовлен на основе предложений президента из Послания Федеральному собранию.
Читать в источнике
Комментировать1383
Вячеслав Володин
Все зависит от количества поправок, которые поступят при рассмотрении законопроекта во втором чтении. Концепция принята. Дальше поправки обсуждаются. Если у нас с вами поправок будет немного, и они не потребуют дополнительных обсуждений, то можем рассмотреть.
— Вячеслав Володин, российский политикГосударственная Дума РФ 05:23
с чего всё началось
Господин Крашенинников отметил, что законопроект
 предполагает поправки в 22 статьи Конституции РФ в главах с третьей по восьмую — то есть в разделах, которые может редактировать Федеральное собрание при поддержке региональных парламентов.
Коммерсантъ07:32

Подробнее о событии

Норма творчества: поправки в Конституцию могут принять до конца февраля

Известия09:40

Толстой назвал историческим день обсуждения поправок в Конституцию

REGNUM05:20

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о поправке в Конституцию РФ

BFM.ru04:08

Госдума приняла в первом чтении законопроект о поправках в Конституцию

Газета.Ru05:48

«Единая Россия» и оппозиция в Госдуме консолидированно поддержали поправки к Конституции

ТАСС06:34

Госдума одобрила президентские поправки в первом чтении

Коммерсантъ07:32

Госдума может окончательно принять президентский законопроект о поправках в Конституцию до конца февраля

Эхо Москвы08:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 14:09, Ашберн
Политика

Путин не стал пожимать руку Пенсу

Взгляд.ру 08:05
Общество

В США запретили «родильный туризм»

Администрация президента США приняла постановление, запрещающее «родильный туризм» — путешествие с целью дать американское гражданство ребенку, который родится на территории страны.
Известия 12:25
Политика

Путин прибыл в Палестину для встречи с Махмудом Аббасом

Президент России Владимир Путин прибыл в Палестину, где у него пройдут переговоры с местным коллегой Махмудом Аббасом, пишут СМИ.
Народные новости 11:19
Футбол

Бэйл опередил Роналдо по голам за «Реал»

Валлиец обошел по этому показателю легендарного бразильского форварда Роналдо, который забил 104 гола за "Реал".Gareth Bale has now scored more goals for Real Madrid than Ronaldo Nazario 👀 pic.twitter.com/KgPtPiELlA— ESPN UK (@ESPNUK) January 23, 2020Отметим, что лидером клуба за всю историю является нынешний нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду, который оформил 450 голов в стане "сливочных".
Soccer.ru 13:56
Политика

ЕС временно приостановил ввоз мяса птицы с Украины

Евросоюз приостановил ввоз с Украины мясной продукции из птицы, сообщила 23 января пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба).
REGNUM 08:01
Гаджеты

В Сети появились фото прототипа приставки Xbox Series X

На просторах Сети обнародованы «живые» фотографии прототипа новой игровой приставки под названием Xbox Series X. Девайс получил необычные формы, которыми обладает его прямой конкурент Sony PlayStation 5. Прототип приставки Xbox Series X вполне соответствует ранее представленным форм-факторам устройства.
Актуальные Новости вчера в 04:43
Армия и оружие

Коалиция США приостановила операции в Ираке

Антитеррористическая коалиция под руководством Соединенных Штатов «в основном» приостановила операции в Ираке, сосредоточившись на защите самой себя.
Ридус 12:40
Футбол

Отчим Кокорина отреагировал на заявление Ротенберга

Профиль 07:51
Здоровье

Общественники планируют добиваться ускорения экспертизы аппаратов УЗИ

Главврач 5-й детской инфекционной больницы Саратова Вера Харитонова на совещании в Общественной палате 23 января рассказала о ситуации, которая сложилась вокруг новых аппаратов УЗИ, опечатанных следствием из-за незарегистрированных датчиков.
Регион 64 06:03
Политика

Президент Польши не пожалел, что не поехал на форум памяти холокоста

Президент Польши Анджей Дуда не пожалел о том, что не поехал на форум пяти холокоста в Израиле.
Газета.Ru 13:53
Общество

Китай закрыл второй город из-за коронавируса

Власти города Хуанган закрыли выездное автомобильное и железнодорожное сообщение для борьбы с распространением коронавируса нового типа, пишет BNO News со ссылкой на заявление муниципальной администрации.
РБК 05:56
Общество

«Известия»: из законов РФ могут убрать понятие МРОТ

Из Гражданского кодекса России может исчезнуть определение минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Газета.Ru вчера в 19:45
Шоу-бизнес

Сын Никаса Сафронова показал Волочковой, как нужно садиться на шпагат

Тучный молодой человек разместил пост в своем Инстаграме, где показал, как нужно садиться на шпагат.
Вести Подмосковья 11:27
Политика

США расширили санкции против Ирана

США ввели дополнительные санкции против физических лиц и компаний в связи с Ираном, сообщило в четверг министерство финансов.
РИА Новости 14:04
Шоу-бизнес

В квартире Жанны Фриске до сих пор стоят завядшие цветы

Наталья уверяет, что там все сохранилось точно так, как и было при Жанне и если присмотреться, то видно, что в вазе стоят увядшие цветы.
Paparazzi.ru 03:36
Шоу-бизнес

Фрейя Зильбер, отдавшая сына Марии Шукшиной, хочет забрать его обратно

Мама Фрейи Зильбер рассказывает, что недавно дочь отдала своего сына от Макара Касаткина Марии Шукшиной.
Bimru.ru 08:50
Политика

Инициаторов «марша на Крым» предостерегли от провокаций

«Полный провал и крах политики «Меджлиса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Украине понуждают его сбежавших функционеров прибегать к радикализации своей деятельности», — сказал РИА Новости Умеров, усомнившись в том, что политические деятели с Украины будут в первых рядах марша.
REGNUM 01:15
Наука

Нобелевские лауреаты: Джордж Портер

Лауреат Нобелевской премии по химии 1967 года (1/4 премии, совместно с Рональдом Норришем, вторую половину премии получил Манфред Эйген).
Индикатор вчера в 14:32
Политика

Лавров заплакал на церемонии в Израиле

Московский Комсомолец 06:33
Кино

Netflix создаст анимационный фильм по «Ведьмаку»

Стриминговый сервис Netflix работает над созданием анимационного фильма по серии романов польского автора Анджея Сапковского «Ведьмак».
News.ru 02:43
Происшествия

Россиянин под видом полицейского трогал школьниц для поиска снюса

Lenta.ru 12:18
Происшествия

Россиянин госпитализирован с подозрением на коронавирус в Пулково

Газета.Ru вчера в 09:29
Политика

Зеленский передумал участвовать во Всемирном форуме памяти холокоста

Президент Украины Владимир Зеленский не стал участвовать во Всемирном форуме памяти холокоста в Израиле.
Ruposters.ru 03:44
Общество

Как россиянка стала богатейшей женщиной Африки

Как россиянка стала богатейшей женщиной Африки В Африке не затихает крупнейший коррупционный скандал последних лет.
Коммерсантъ 21 января в 11:45
Происшествия

В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей

Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
ТАСС 03:43
Гаджеты

Эксклюзив. Официальные рендеры Samsung Galaxy S20, S20+ 5G и S20 Ultra 5G за три недели до анонса

iXBT.com 12:56
Шоу-бизнес

Российский актер Данила Перов ушел из жизни

Причина смерти артиста не называется. Данила Юрьевич Перов родился 9 ноября 1968 года. В 1992 году он окончил Школу-студию МХАТ.
МИР 24 вчера в 13:24
Экономика

Костин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК

Был принят указ президента РФ, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям ОПК.
BFM.ru 11:18
Общество

Купание слона в снегу на прогулке в Екатеринбурге сняли на видео

Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах слон заваливается в снег и некоторое время барахтается в нем.
Известия 08:09
Авто

В России кроссовер Renault Duster оказался в дефиците

SpeedMe вчера в 01:13
Как работают Яндекс.Новости?
Изменение Конституции РФ в 2020 годуБольше новостей по теме
Главное