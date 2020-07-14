с чего всё началось

Согласно законопроекту, к экстремизму предлагается приравнять нарушение территориальной целостности России, отчуждение части ее территории, а также призывы к таким действиям.

Политика Глава МВФ напомнила Зеленскому о необходимости независимости Нацбанка Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в ходе телефонного разговора напомнила президенту Украины Владимиру Зеленскому, что независимость Национального банка Украины является условием для получения кредитов МВФ. 1

Экономика Пенсионным фондам предложено возмещать потерянный гражданами инвестдоход Пенсионным фондам предложено возмещать потерянный гражданами инвестдоход Минтруд предлагает законодательно закрепить возврат потерянного гражданами инвестдохода в случае признания факта неправомерного перевода их пенсионных накоплений.

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 14 июля. 10

Происшествия При опрокидывании бензовоза в Забайкалье вылилось 23 тонны дизтоплива Иркутск, 15 июля 2020, 07:53 — REGNUM В Улётовском районе Забайкальского края, на трассе Иркутск — Чита «Байкал», 15 июля опрокинулся бензовоз, перевозивший 23 тонны дизельного топлива. 3

Политика В Баку демонстранты ворвались в здание парламента В Баку участники несанкционированного митинга в поддержку азербайджанской армии ворвались в здание парламента страны. 62

Общество Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак. 133