Политика

РБКРБКГосдума поддержала законопроект о защите территориальной целостности

Согласно законопроекту, к экстремизму предлагается приравнять нарушение территориальной целостности России, отчуждение части ее территории, а также призывы к таким действиям.
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с чего всё началось
Государственная Дума приняла в первом чтении поправки
 в Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности», направленные на реализацию новых положений Конституции РФ.
Государственная Дума РФвчера в 06:49

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К отчуждению территорий едва не приравняли распад СССР

Коммерсантъвчера в 17:55

Дума одобрила в I чтении проект о признании отчуждения территорий РФ экстремизмом

ТАССвчера в 07:30

Принят в первом чтении законопроект о защите территориальной целостности

Государственная Дума РФвчера в 07:11

В Госдуме пояснили, как будут оценивать призывы присоединить территории

РИА Новостивчера в 07:39

На границе ставят закон

Российская газетавчера в 11:57

Законопроект о приравнивании отчуждения территорий России к экстремизму прошел первое чтение

Парламентская газетавчера в 07:10

В Госдуме видят приграничные лазейки с Японией, Латвией и Казахстаном

REGNUMвчера в 10:53
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Шоу-бизнес

Ирена Понарошку подала на развод с мужем после 10 лет брака

CT news вчера в 10:42
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Экономика

Сбербанк предложил клиентам оформлять кредит на кассах магазинов

Клиенты Сбербанка могут оформить кредит на покупку товара непосредственно на кассе магазина.
ТАСС вчера в 08:35
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Политика

Глава МВФ напомнила Зеленскому о необходимости независимости Нацбанка

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в ходе телефонного разговора напомнила президенту Украины Владимиру Зеленскому, что независимость Национального банка Украины является условием для получения кредитов МВФ.
RT на русском вчера в 16:37
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Политика

ЦИК Белоруссии зарегистрировал 5 кандидатов в президенты

Газета.Ru вчера в 11:08
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Общество

В США впервые за 17 лет казнили федерального заключенного

Американские власти впервые за 17 лет привели в исполнение смертный приговор осужденному на федеральном уровне преступнику.
Известия вчера в 10:44
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Хоккей

Хоккейный клуб «Ак Барс» подписал контракт с форвардом Доусом

CT news 01:58
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Технологии

В США сообщили об успехе первой фазы испытания вакцины от коронавируса

Итоги первой фазы клинических испытаний на людях вакцины от коронавирусной инфекции, разрабатываемой американской компанией Moderna, показали повышение иммунитета к вирусу у всех участников.
РБК 01:54
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Политика

В Кремле прокомментировали несанкционированные акции в Хабаровске

РИА Новости вчера в 06:48
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Общество

В Ситке на Аляске приняли резолюцию о переносе статуи Баранова в музей

Городской совет американского города Ситка (штат Аляска) принял резолюцию, согласно которой статуя русского завоевателя Александра Баранова (1747-1819) будет перенесена из центрального парка в помещение музея.
Газета.Ru 01:40
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Экономика

Пенсионным фондам предложено возмещать потерянный гражданами инвестдоход

Пенсионным фондам предложено возмещать потерянный гражданами инвестдоход Минтруд предлагает законодательно закрепить возврат потерянного гражданами инвестдохода в случае признания факта неправомерного перевода их пенсионных накоплений.
Коммерсантъ вчера в 17:55
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 14 июля.
RT на русском вчера в 01:21
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Общество

Россияне с 15 июля могут получить две выплаты более 21 000 рублей

Узнать, может ли организация рассчитывать на выплаты, можно на сайте ФЕС.
Evo-rus.com 01:51
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Политика

В ЛДПР назвали имена кандидатов на пост врио главы Хабаровского края

РИА Новости 13 июля в 21:12
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Происшествия

При опрокидывании бензовоза в Забайкалье вылилось 23 тонны дизтоплива

Иркутск, 15 июля 2020, 07:53 — REGNUM В Улётовском районе Забайкальского края, на трассе Иркутск — Чита «Байкал», 15 июля опрокинулся бензовоз, перевозивший 23 тонны дизельного топлива.
REGNUM 00:53
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Политика

В Баку демонстранты ворвались в здание парламента

В Баку участники несанкционированного митинга в поддержку азербайджанской армии ворвались в здание парламента страны.
Lenta.ru вчера в 20:58
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Происшествия

Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП

РИА Новости 13 июля в 19:46
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Происшествия

В Новосибирской области скончались ещё четыре пациента с коронавирусом

За сутки в Новосибирской области скончались четыре пациента с коронавирусом: 55-летний, 61-летний и 74-летний мужчины, а также 53-летняя женщина.
REGNUM 02:07
43
Общество

В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»

1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год во времена СССР будет начислен тем, чей трудовой стаж начался раньше 1 января 1991 года.
Моя Москва.онлайн вчера в 04:39
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Общество

Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак

По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет вчера в 11:14
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Шоу-бизнес

Гарику Харламову «приписывают» роман со «звездой с выдающейся грудью»

Недавно в сетевых источниках появилась информация, что артист якобы завел роман со «звездой с выдающейся грудью».
Дни24 02:16
Политика

Ремчуков считает, что в 2024 году Путин не пойдет на новый срок

Последней в США называют президента, который досиживает свой срок, не надеясь, что его мандат будет в будущем продлен.
ИнфоСМИ вчера в 11:10
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Происшествия

Экс-совладелец «Росгосстраха» Хачатуров получил 8 лет колонии

Дорогомиловский суд Москвы приговорил к восьми годам колонии бывшего совладельца страховой компании «Росгосстрах» Сергея Хачатурова.
Коммерсантъ вчера в 09:40
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Политика

В Саратовской области уволилась министр сельского хозяйства

От занимаемой должности по собственному желанию освобождена министр сельского хозяйства Татьяна Кравцева.
REGNUM вчера в 06:00
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Футбол

Глушаков поделился ощущениями перед игрой со «Спартаком»

Газета.Ru 02:19
Наука

Новосибирские ученые получили антитела, нейтрализующие коронавирус

Российская газета 02:05
Футбол

Шамиль Газизов объявил о первом решении в «Спартаке»

Новый гендиректор московского "Спартака" Шамиль Газизов объявил, каким стало его первое решение на этой должности.
Московский Комсомолец вчера в 09:10
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Спорт

Ubisoft назвала дату выхода Assassin’s Creed Valhalla

News.ru 13 июля в 03:23
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Происшествия

МВД проверит сообщения о массовой драке на стройке в Москве

Днем 14 июля телеканал РЕН ТВ сообщил, что на строительной площадке на Балаклавском проспекте произошла массовая драка с участием строителей.
РБК вчера в 09:47
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Общество

Шествие «Бессмертного полка» будет снова отложено из-за коронавируса

Провести марш «Бессмертного полка» 26 июля, в день ВМФ, президент Владимир Путин предложил 26 мая.
Ведомости вчера в 17:51
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Шоу-бизнес

Бренд Louis Vuitton прокомментировал скандал с Дакотой и Рудковской

В Louis Vuitton прокомментировали скандал с Ритой Дакотой и Яной Рудковской из-за сумок, которые они собирались разыгрывать в Инстаграме.
Super.ru вчера в 04:42
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