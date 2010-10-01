Происшествия
Daily StormГосдума и ФАДН осудили столкновения закавказских диаспор в Москве
Глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов призвал наказать виновных в произошедшей накануне массовой драке в Люблинском районе Москвы. Ряд СМИ сообщил, что конфликт случился между представителями армянской и азербайджанской диаспор.
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Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл подали в суд из-за съемок сына с дронов
Звездная семья заявила о незаконности этих снимков и приняла решение подать иск в суд.
Evo-rus.com 12:37
Общество
В Хабаровске полиция пришла в гостиницу к членам «Открытой России»
Сотрудники полиции Хабаровска пришли к членам «Открытой России», остановившимся в гостинице, сообщил координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.
Коммерсантъ 19:55
Единоборства
Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107
Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru 16:03
Шоу-бизнес
Самбурская рассказала, при каком условии покажет голую грудь на съемках
Самбурская рассказала, что с готовностью принимает предложения поучаствовать в откровенных съемках, уверенность в собственной неотразимости ей придает отличная физическая форма.
ФАН 21:55
Экономика
Forbes назвал российских миллиардеров, разбогатевших во время пандемии
Журнал Forbes представил список российских миллиардеров, которые больше других разбогатели во время пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 02:01
Политика
Тимошенко назвала неожиданное для страны решение Зеленского
Известия вчера в 22:56
Политика
Трамп: США скупили 90% мировых запасов препарата против коронавируса
Власти США скупили 90% мировых запасов препарата «Ремдесивир», который применяется для лечения пациентов с коронавирусом COVID-19, сообщил президент Дональд Трамп.
Коммерсантъ 21:30
Происшествия
Антипов указал на деталь, доказывающую подтасовку фактов в деле MH17
Технический эксперт Юрий Антипов опубликовал очередную статью, посвященную крушению MH17 в Донбассе.
Политическая Экспертиза 05:12
Экономика
Банк России отозвал лицензии у банков из Москвы и Санкт-Петербурга
Банк России отозвал лицензии у двух небольших банков - московского Народного банка (297-е место по активам) и петербургского банка "Невастройинвест" (349-е место).
Российская газета 02:46
Авто
«АвтоВАЗ» уходит в корпоративный отпуск на три недели
Моя Москва.онлайн 13:39
Игры
TinyBuild анонсировала Hello Neighbor 2 и выпустила демоверсию игры
В Steam открылась страница с описанием игры. В магазине можно скачать демоверсию хоррора.
CyberSport.ru вчера в 12:02
Общество
Врачи из Москвы прилетят в Хабаровск для борьбы с коронавирусом
Бригада медиков из Москвы прилетит в Хабаровск в субботу, 25 июля, для помощи в борьбе с распространением коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Газета.Ru 21:08
Здоровье
В телах умерших от коронавируса обнаружены странные повреждения
Патологоанатомы обнаружили неожиданные повреждения в телах умерших от коронавируса пациентов.
КТВ-Луч вчера в 07:51
Здоровье
В Бурятии появилось ещё 40 больных коронавирусом
Из 40 новых случаев COVID-19: 13 человек были обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными больными.
Байкал-Daily вчера в 21:25
Кино
Уровень гипернасилия в экранизации Mortal Kombat не уступит игре
Актер Льюис Тан, занятый в работе над проектом фильма по Mortal Kombat рассказал о том, что все фаталити в экранизации будут такими же жестокими и кровавыми, как и в игровом оригинале.
Live24 вчера в 06:53
Единоборства
Петр Ян назвал «шкурой» Андрея Орловского
Российский боец смешанного стиля Петр Ян, недавно завоевавший чемпионский пояс UFC в легчайшей весовой категории, раскритиковал Андрея Орловского.
CT news 21:21
Здоровье
В Бурятии суд оправдал уволенного главой региона главврача
Глава Бурятии Алексей Цыденов потребовал немедленно уволить главврача. В защиту медика высказались коллеги, появилась петиция в Интернете.
Вечерняя Казань вчера в 07:16
Общество
В Минздраве рассказали о темпах распространения коронавируса осенью
Значительного подъема заболеваемости коронавирусом в России в осенний период не ожидается.
Lenta.ru 19:41
Общество
В Кузбассе шесть человек заразились коронавирусом в детском лагере
Двое детей и четверо взрослых, зараженных коронавирусной инфекцией, выявили в детском оздоровительно-образовательном центре "Сибирская сказка", несмотря на то, что в учреждении соблюдались все требования Роспотребнадзора, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального министерства образования и науки.
РИА Новости 07:48
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева рассказала поклонникам о своем диагнозе
Лера Кудрявцева призналась, что по ночам страдает от страшного недуга, справиться с которым никак не может.
Gazeta.SPb 17:43
Общество
Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход
Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компания вчера в 08:55
Шоу-бизнес
Жена Буйнова рассказала о здоровье певца после операции
Поклонники творчества Буйнова забеспокоились о состоянии здоровья певца после его публикации в Instagram, сделанной в среду, 22 июля.
Слово и Дело 07:23
Экономика
Минфин США требует от группы ГАЗ ежеквартальную отчетность
Что касается группы ГАЗ, которой также владеет Дерипаска, то минфин США более двух лет выдавал крупнейшему российскому производителю коммерческого транспорта краткосрочные лицензии, разрешающие работу с группой по заключенным контрактам.
REGNUM вчера в 17:04
Происшествия
В Алтайском крае умерло 9 пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки
За прошедшие сутки на территории Алтайского края выявлено еще 146 инфицирований, выписан по выздоровлению 251 пациент, скончались 9 носителей коронавируса, в том числе два пациента непосредственно от COVID-19 и вызванных им осложнений.
Kursk.com 01:57
Политика
РБК сообщил об уходе Карелина из Госдумы и пяти сенаторов из Совфеда
Трехкратный олимпийский чемпион по классической борьбе Александр Карелин покинет Госдуму после единого дня голосования в сентябре, сообщает РБК.
Daily Storm вчера в 02:45
Происшествия
Жертвами ДТП с поездом и машиной на Алтае стали два человека
Два человека погибли, по уточненным данным, и двое пострадали при столкновении грузового поезда и пожарной машины в Алтайском крае.
Известия 12:08
Происшествия
В Москве задержали женщину, подозреваемую в убийстве педагога ВГИК
Женщина, подозреваемая в убийстве заслуженного педагога ВГИК на западе Москвы, задержана, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 22 июля в 13:48
Киберспорт
Rockstar анонсировала крупнейшее в истории обновление для GTA Online
Дата выхода обновления не анонсирована. Разработчики GTA Online также сообщили, что добавят новый контент в игру до конца лета.
CyberSport.ru 11:30