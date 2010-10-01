Общество
Daily StormГосдума и ФАДН осудили столкновения закавказских диаспор в Москве
Глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов призвал наказать виновных в произошедшей накануне массовой драке в Люблинском районе Москвы. Ряд СМИ сообщил, что конфликт случился между представителями армянской и азербайджанской диаспор.
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Политика
Тимошенко назвала неожиданное для страны решение Зеленского
Известия вчера в 22:56
Армия и оружие
Военные России начали тестирование робототехники на Черном море
Тестирование системы подводного мониторинга проводят российские военные в акватории Черного моря, сообщает 24 июля пресс-центр Министерства обороны РФ.
ИА Красная Весна 09:19
Авто
«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под брендом Lada
Отечественный автопроизводитель начал продажи внедорожника Niva с логотипом марки Lada.
Моя Москва.онлайн вчера в 13:15
Экономика
Мишустин объяснил отмену ЕНВД в России
Власти РФ решили отменить налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, несмотря на его популярность, в связи с потерями бюджетов регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.
РИА Новости 22 июля в 05:56
Общество
Власти Петербурга договорились об открытии ТЦ и ресторанов в городе
Газета.Ru вчера в 13:32
Баскетбол
Фридзон рассказал, когда начнет тренироваться с «Зенитом»
Российский баскетболист, бронзовый призер Олимпиады и чемпионата Европы Виталий Фридзон рассказал о том, когда начнет тренировки вместе с петербургским «Зенитом».
Нева Спорт 12:32
Гаджеты
Компания Xiaomi обновит 23 модели своих смартфонов до MIUI 12
Вторая волна обновлений затронет такие модели, как Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 8 Pro, Mi 8, Mi 9 SE, Mi CC9, Mi Mix 3. И это далеко не все.
Evo-rus.com 03:13
Политика
Лукашенко пообещал применить армию против майдана
Всякие войны начинаются с уличных протестов, демонстраций, майданов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Lenta.ru 07:16
Происшествия
«Союз азербайджанцев» заявил о нападении армян на ресторан в Москве
Ранее выходцы из Азербайджана напали на армян на юго-востоке Москвы.
РИА Новости 08:24
Общество
Собянин заявил, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной
Вакцинация от коронавируса будет бесплатной, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 14:34
Технологии
Компания LEGO выпустит конструктор, из которого можно собрать рояль
Датская компания LEGO выпустит конструктор, из которого можно собрать рояль.
Телеканал 360° 07:38
Футбол
«Химки» пробились в финал Кубка России и в РПЛ
Не сомневаемся, что эмоциональные и убедительные слова наставник произнесет и в субботу в Екатеринбурге перед решающим матчем розыгрыша Кубка России – 2019/20 против «Зенита».
Подмосковье Сегодня 13:11
Общество
СК подтвердил недостоверность данных о двойном гражданстве Мизулиной
В свою очередь сенатор заявила агентству, что направила запрос в Генпрокуратуру с просьбой о проведении проверки по факту распространения информации о наличии у нее двойного гражданства еще в середине января.
Вечерняя Москва вчера в 09:03
Происшествия
СКР просит арестовать экс-помощника главы Россельхознадзора Натарова
Москва, 23 июля 2020, 15:45 — REGNUM Следственный комитет России просит вновь арестовать бывшего помощника главы Россельхознадзора Дмитрия Натарова, который был освобожден из-под домашнего ареста по делу о коррупции и совращении несовершеннолетней.
REGNUM вчера в 08:45
Авто
Ford удвоил выпуск внедорожника Bronco из-за ажиотажного спроса
Учитывая ажиотажный спрос, концерн принял решение увеличить объемы производства вдвое, то есть выпустить 3,5 тысячи "дополнительных" экземпляров внедорожника, но к сегодняшнему дню и они уже полностью раскуплены.
Новые автомобили вчера в 11:21
Футбол
«Барселона» и президент клуба Бартомеу подверглись кибератакам
Испанская газета El Mundo сообщает, что «Барселона» и президент клуба Жозеп Бартомеу подверглись массовым кирбартакам.
Советский спорт 14:20
Футбол
«Зенит» оштрафован на 750 тысяч рублей по итогам матча со «Спартаком»
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение оштрафовать "Зенит" на 750 тысяч рублей по итогам матча 1/2 финала Кубка России со "Спартаком".
Вести.Ru 10:45
Общество
В России детские выплаты в 10 тысяч предложили сделать ежемесячными
Семьям выплатили по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
Evo-rus.com вчера в 13:40
Шоу-бизнес
Жена Буйнова рассказала о здоровье певца после операции
Поклонники творчества Буйнова забеспокоились о состоянии здоровья певца после его публикации в Instagram, сделанной в среду, 22 июля.
Слово и Дело 07:23
Политика
Памфилова объяснила удаление опроса о многодневном голосовании
Глава Центризбиркома Элла Памфилова объяснила удаление опроса о многодневном голосовании неграмотностью сотрудников.
Деловое.ТВ вчера в 06:43
Гаджеты
Samsung может создать фирменный процессор для компьютеров
Процессоры Samsung Exynos имеют не лучшую репутацию.
Ferra 08:30
Общество
Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение
Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
Lenta.ru 07:36
Общество
Глава Минздрава назвал срок снятия всех ограничений из-за коронавируса
Россия следует курсу, по которому снятие всех ограничений запланировано на февраль, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Газета.Ru 11:13
Единоборства
Исмаилов заявил, что победит Емельяненко нокаутом
Российский боец Магомед Исмаилов рассказал, как планирует победить Александра Емельяненко.
РИА Новости 07:14
Политика
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru 11:51
Происшествия
В Москве охранник избил водителя скорой помощи
В Москве сотрудники ЧОП напали на водителя скорой помощи. Инцидент произошел у больницы №15. Мужчина получил несколько ушибов головы.
ТВ Центр 14:01
Общество
Москвич призвал россиян преклонить колени перед мигрантами
Московский Комсомолец 10:04
Общество
В Москве рассказали о штрафах магазинам за нарушение масочного режима
В Москве предприятия торговли в Москве были оштрафованы более 5 тыс. раз за нарушение масочного режима со стороны продавцов и посетителей.
RT на русском 11:50