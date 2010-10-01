Глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов призвал наказать виновных в произошедшей накануне массовой драке в Люблинском районе Москвы. Ряд СМИ сообщил, что конфликт случился между представителями армянской и азербайджанской диаспор.

Госдума и ФАДН осудили столкновения закавказских диаспор в Москве

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