Экономика

REGNUMREGNUMГосдума изменила арендные отношения в пандемию

Москва, 22 мая 2020, 12:23 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла поправки о льготах для арендаторов, передает корреспондент ИА REGNUM 22 мая. Расторгнуть договоры в упрощенном порядке сможет бизнес из списка правительства РФ как наиболее пострадавший на фоне коронавируса.
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