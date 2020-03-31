Коронавирус
ВедомостиГосдума изменила порядок техосмотра автомобилей
Госдума одобрила несколько поправок, изменяющих процедуру прохождения техосмотра для автомобилей, передает «Интерфакс». Согласно принятым поправкам, техосмотр будет проводиться раз в два года в отношении автомобилей, которые были произведены от четырех до 10 лет назад.
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Общество
В Севастополе установили блокпосты на въезде в город
Общество
В России приостановили работу почти 40% торговых точек
В России из-за ограничений, связанных с коронавирусом, временно закрылись 37% торговых точек.
Общество
В Москве ввели режим самоизоляции для всех жителей
Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
Транспорт
В Петербурге ограничили работу метро и другого транспорта
Власти Санкт-Петербурга ввели ограничения на работу метро и общественного транспорта в городе в связи с борьбой против распространения коронавируса, сообщает издание «Невские новости» со ссылкой на СПб ГКУ «Организатор перевозок».
Экономика
Минпромторг удвоил финансирование программ льготного автокредитования
Минпромторг России вдвое увеличил программы господдержки спроса на автомобили и вместе с программой льготного лизинга выделит на них 12,5 млрд рублей в текущем году, сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.
Общество
В 2020 году абитуриенты смогут подать документы в вузы до 10 августа
Абитуриенты в этом году могут подать документы в вузы до 10 августа.
Шоу-бизнес
Певица Жасмин переболела коронавирусом вместе с сыном
Российская певица из Дагестана Жасмин сделала сенсационное заявление, что она перенесла коронавирус вместе с сыном.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
У главного врача больницы № 40 в Коммунарке Дениса Проценко диагностировали коронавирус, сообщает «Россия 24».
Здоровье
Малышева назвала способ сократить сроки карантина
Врач и телеведущая Елена Малышева призвала россиян строго соблюдать режим домашней самоизоляции.
Общество
Нарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления
Россиянам, которые нарушают режим самоизоляции или карантина, будут приходить SMS-оповещения, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Культура
Анна Ковальчук стала народной артисткой России
Актрисе театра и кино Анне Ковальчук присвоено звание народной артистки России.
Политика
США предложили создать в Венесуэле временное правительство
Соединенные Штаты выдвигают план по урегулированию в Венесуэле, предусматривающий создание временного правительства с представителями оппозиции и действующей власти, а также последующую отмену санкций.
Общество
Нарушившим самоизоляцию будет грозить штраф до 50 тысяч рублей
Если указанные действия не повлекли тяжких последствий, то на граждан будет налагаться штраф в размере от одной тысячи до 30 тысяч рублей; на должностных лиц - от 10 тысяч до 30 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.
Здоровье
Украина решила бороться с коронавирусом по модели Японии
Чиновник заявил, что Украина будет ориентироваться на Японию, добавив, что введенный с большим запасом времени карантин должен позволить растягивать во времени количество больных коронавирусом, «с чем будем спокойно справляться».
Энергетика
Европейский бензин приедет в Россию
По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.
Космос
Радотелескоп ALMA прекратил работу из-за коронавируса
Руководство Европейской южной обсерватории приняло решение полностью остановить работу системы радиотелескопов ALMA и постепенно прекратить все наблюдения, ведущиеся на других телескопах обсерватории, расположенной в Чили.
Шоу-бизнес
Помощник Лещенко рассказал о состоянии заболевшего пневмонией певца
Врачи больницы в Коммунарке не могут понять природу заболевания Народного артиста РСФСР Льва Лещенко, об этом рассказал помощник певца Андрей Гайдель.
Общество
Мужчина сбежал на улицу во время карантина, прикинувшись кустом
Мэдлин Мэй-Дэвис и Николас Мюррей из английского города Стивенидж запечатлели на видео своего соседа в костюме куста.
Биатлон
Анфиса Резцова подаст в суд на Губерниева
Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила о том, что планирует подать в суд иск на спортивного телекомментатора Дмитрия Губерниева.
Общество
Продление режима самоизоляции в Москве опровергли
Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.
Политика
Состоялся телефонный разговор Путина и Трампа
По инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Общество
В Самарской области ввели режим полной самоизоляции
В Самарской области введен усиленный режим самоизоляции для всех жителей.
Энергетика
Нефть Urals подешевела до $13 за баррель
Стоимость российской нефти марки Urals с поставкой в Северо-Западную Европу упала до $13 за баррель, достигнув минимального уровня с марта 1999 года, сообщает Argus media.
Экономика
Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам
Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Общество
Мишустин поручил регионам проработать меры по полной изоляции граждан
Премьер-министр Михаил Мишустин попросил регионы обратить внимание на меры по полной изоляции граждан, введенные в Москве и Московской области из-за распространения коронавируса, и проработать введение таких же ограничений у себя.
Шоу-бизнес
Заболевший Игорь Николаев показал вид из палаты в Коммунарке
Здоровье
Ведомству Скворцовой привезут 79 аппаратов ИВЛ
Минпромторг должен обеспечить поставку Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА), которое возглавляет сейчас экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова, 79 аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и 10 эстракорпоральных мембранных оксигенаций (ЭКМО).
Общество
Радий Хабиров рассказал жителям Башкирии о режиме самоизоляции
С 20.00 часов вечера 31 марта в Башкирии вводится режим самоизоляции для всех жителей республики.
Политика
ВЦИОМ обновил рейтинг популярности поправок к Конституции РФ
Москва, 31 марта 2020, 13:05 — REGNUM Более половины российских граждан — 65% — указали на важность поправки к Конституции о снятии ограничений для занимавшего или занимающего должность президента РФ на участие в следующих выборах.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса умерли 837 человек
"Число выздоровевших за сутки составило 1 109, достигнув 15 729 человек", - сообщил Боррели.