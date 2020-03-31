Коронавирус

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Госдума одобрила несколько поправок, изменяющих процедуру прохождения техосмотра для автомобилей, передает «Интерфакс». Согласно принятым поправкам, техосмотр будет проводиться раз в два года в отношении автомобилей, которые были произведены от четырех до 10 лет назад.
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Госдума упростила правила техосмотра автомобилей

РБК09:20

В России меняются сроки прохождения техосмотра автомобилей

Российская газета07:05

Владельцы новых машин смогут не приезжать на проверку первые 4 года

Коммерсантъ08:14

Автомобили возрастом от 4 до 10 лет будут проходить техосмотр раз в два года

Интерфакс07:56

В России изменили порядок техосмотра для автомобилей

РИА Новости07:24

Госдума изменила порядок техосмотра автомобилей

ТАСС08:27

Госдума изменила правила обязательного техосмотра

Комсомольская правда06:42
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 13:04, Ашберн
Общество

В Севастополе установили блокпосты на въезде в город

Медиазона 05:18
Общество

В России приостановили работу почти 40% торговых точек

В России из-за ограничений, связанных с коронавирусом, временно закрылись 37% торговых точек.
Дождь 12:48
Общество

В Москве ввели режим самоизоляции для всех жителей

Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
РИА Новости 29 марта в 13:20
Транспорт

В Петербурге ограничили работу метро и другого транспорта

Власти Санкт-Петербурга ввели ограничения на работу метро и общественного транспорта в городе в связи с борьбой против распространения коронавируса, сообщает издание «Невские новости» со ссылкой на СПб ГКУ «Организатор перевозок».
РБК 12:31
Экономика

Минпромторг удвоил финансирование программ льготного автокредитования

Минпромторг России вдвое увеличил программы господдержки спроса на автомобили и вместе с программой льготного лизинга выделит на них 12,5 млрд рублей в текущем году, сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.
Интерфакс 11:01
Общество

В 2020 году абитуриенты смогут подать документы в вузы до 10 августа

Абитуриенты в этом году могут подать документы в вузы до 10 августа.
Комсомольская правда 12:22
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Певица Жасмин переболела коронавирусом вместе с сыном

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Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

У главного врача больницы № 40 в Коммунарке Дениса Проценко диагностировали коронавирус, сообщает «Россия 24».
Ведомости 09:06
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Малышева назвала способ сократить сроки карантина

Врач и телеведущая Елена Малышева призвала россиян строго соблюдать режим домашней самоизоляции.
РИА Новости 09:58
Общество

Нарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления

Россиянам, которые нарушают режим самоизоляции или карантина, будут приходить SMS-оповещения, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Газета.Ru 09:42
Культура

Анна Ковальчук стала народной артисткой России

Актрисе театра и кино Анне Ковальчук присвоено звание народной артистки России.
78.ru 00:13
Политика

США предложили создать в Венесуэле временное правительство

Соединенные Штаты выдвигают план по урегулированию в Венесуэле, предусматривающий создание временного правительства с представителями оппозиции и действующей власти, а также последующую отмену санкций.
ТАСС 11:21
Общество

Нарушившим самоизоляцию будет грозить штраф до 50 тысяч рублей

Если указанные действия не повлекли тяжких последствий, то на граждан будет налагаться штраф в размере от одной тысячи до 30 тысяч рублей; на должностных лиц - от 10 тысяч до 30 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.
Интерфакс 09:38
Здоровье

Украина решила бороться с коронавирусом по модели Японии

Чиновник заявил, что Украина будет ориентироваться на Японию, добавив, что введенный с большим запасом времени карантин должен позволить растягивать во времени количество больных коронавирусом, «с чем будем спокойно справляться».
REGNUM 06:01
Энергетика

Европейский бензин приедет в Россию

По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.
Коммерсантъ вчера в 14:13
Космос

Радотелескоп ALMA прекратил работу из-за коронавируса

Руководство Европейской южной обсерватории приняло решение полностью остановить работу системы радиотелескопов ALMA и постепенно прекратить все наблюдения, ведущиеся на других телескопах обсерватории, расположенной в Чили.
N+1 вчера в 11:00
Шоу-бизнес

Помощник Лещенко рассказал о состоянии заболевшего пневмонией певца

Врачи больницы в Коммунарке не могут понять природу заболевания Народного артиста РСФСР Льва Лещенко, об этом рассказал помощник певца Андрей Гайдель.
ФАН 12:06
Общество

Мужчина сбежал на улицу во время карантина, прикинувшись кустом

Мэдлин Мэй-Дэвис и Николас Мюррей из английского города Стивенидж запечатлели на видео своего соседа в костюме куста.
Ридус 03:37
Биатлон

Анфиса Резцова подаст в суд на Губерниева

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила о том, что планирует подать в суд иск на спортивного телекомментатора Дмитрия Губерниева.
МонаВиста 12:57
Общество

Продление режима самоизоляции в Москве опровергли

Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.
Lenta.ru вчера в 13:17
Политика

Состоялся телефонный разговор Путина и Трампа

По инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Капитал страны вчера в 12:28
Общество

В Самарской области ввели режим полной самоизоляции

В Самарской области введен усиленный режим самоизоляции для всех жителей.
Российская газета 04:22
Энергетика

Нефть Urals подешевела до $13 за баррель

Стоимость российской нефти марки Urals с поставкой в Северо-Западную Европу упала до $13 за баррель, достигнув минимального уровня с марта 1999 года, сообщает Argus media.
Коммерсантъ 12:32
Экономика

Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам

Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 04:24
Общество

Мишустин поручил регионам проработать меры по полной изоляции граждан

Премьер-министр Михаил Мишустин попросил регионы обратить внимание на меры по полной изоляции граждан, введенные в Москве и Московской области из-за распространения коронавируса, и проработать введение таких же ограничений у себя.
РБК вчера в 02:30
Шоу-бизнес

Заболевший Игорь Николаев показал вид из палаты в Коммунарке

Народные новости 05:09
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Ведомству Скворцовой привезут 79 аппаратов ИВЛ

Минпромторг должен обеспечить поставку Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА), которое возглавляет сейчас экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова, 79 аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и 10 эстракорпоральных мембранных оксигенаций (ЭКМО).
Росбалт 07:55
Общество

Радий Хабиров рассказал жителям Башкирии о режиме самоизоляции

С 20.00 часов вечера 31 марта в Башкирии вводится режим самоизоляции для всех жителей республики.
Асылыкуль 04:25
Политика

ВЦИОМ обновил рейтинг популярности поправок к Конституции РФ

Москва, 31 марта 2020, 13:05 — REGNUM Более половины российских граждан — 65% — указали на важность поправки к Конституции о снятии ограничений для занимавшего или занимающего должность президента РФ на участие в следующих выборах.
REGNUM 06:05
Общество

В Италии за сутки от коронавируса умерли 837 человек

"Число выздоровевших за сутки составило 1 109, достигнув 15 729 человек", - сообщил Боррели.
ТАСС 12:56
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