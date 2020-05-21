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Политика США запретили въезд недавно посещавшим Бразилию иностранцам Президент США Дональд Трамп приостановил въезд в страну для иностранцев, которые в течение последних 14 дней посещали Бразилию.

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