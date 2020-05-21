Экономика
Газета.RuГосдума изменила законопроект о расторжении арендных договоров
Если сторонам не удастся договориться о снижении стоимости аренды, то арендатор будет вправе не позднее 1 октября 2020 года расторгнуть договор. Данный законопроект уже одобрен во втором чтении, третье чтение запланировано на 22 мая.
Читать в источнике
Оценить252
с чего всё началось
Госдума приняла в третьем чтении комплексный законопроект правительства, одна из норм которого дает арендаторам право расторгать договоры об аренде без штрафов.Российская газета22 мая в 05:40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 17:36, Ашберн
Политика
В Киеве националисты устроили акцию возле дома Зеленского
RT на русском 10:16
Происшествия
Перестрелку на юге Москвы устроили приезжие из Оренбурга
Задержанные после перестрелки на автостоянке на Каширском шоссе в Москве оказались приезжими из Оренбурга.
Вести.Ru 14:40
Общество
Названо условие остановки распространения коронавируса в России
«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском вчера в 23:15
Общество
Более 100 человек задержаны в ходе протестов в Гонконге
В Гонконге полиция разогнала протестовавших в торговом районе Козуэй-Бей, там тысячи людей вышли на улицы, чтобы выразить протест против планируемого закона о национальной безопасности.
Коммерсантъ 10:28
Общество
Глава Роспотребнадзора отрицает искажение статистики по коронавирусу
Россия не искажает статистические данные по коронавирусу, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
News.ru 16:22
Кино
Все хорошее заканчивается: пятый фильм о «Джоне Уике» станет последним
Хорошие новости для поклонников боевиков и Киану Ривза: создатель проекта «Джон Уик» Дерек Колстад поделился дальнейшими планами на франшизу с журналистами издания ComicBook.
Телепрограмма 02:47
Здоровье
В Подмосковье от коронавируса скончался 33-летний хирург
В Московской области от COVID-19 скончался 33-летний хирург, работавший с зараженными коронавирусом пациентами, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководства больницы.
Газета.Ru 16:13
Игры
Почему Mafia II: Definitive Edition не тянет даже на ремастер
NewInform вчера в 11:11
Здоровье
Депутат Мосгордумы призвала москвичей прийти и сдать тест на антитела к коронавирусу
Депутат призвала жителей столицы прийти и сдать тест на антитела к COVID-19.
Москва 24 05:05
Автоспорт
Пилот «Уильямс»Джордж Расселл выиграл виртуальное Гран-при Монако
Гонщик «Уильямс» Джордж Расселл стал победителем виртуального Гран-при Монако.
CyberSport.ru 17:05
Политика
Экс-депутат Рады считает союз Украины и РФ непобедимым
"Партия регионов" довольно близко подошла к тому выбору, чтобы Украина стала своеобразным мостом между РФ и Западом, и это даже присутствовало в президентской кампании партии, но мировые тренды оказались направлены в другую сторону.
Народные новости 03:21
Кино
Фанаты Зака Снайдера добились показа его версии «Лиги справедливости»
Поклонники кинокомикса «Лига справедливости» все же смогут увидеть оригинальную версию Зака Снайдера, заявили в компании Warner Media, 21 мая передает телеканал CNN.
ИА Красная Весна 22 мая в 12:02
Экономика
Сбербанк вошел в мировой топ-10 по доходности для акционеров
Сбербанк впервые вошел в десятку крупнейших мировых компаний по совокупной акционерной доходности (Total shareholder return, TSR), свидетельствуют результаты нового рейтинга консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) за 2015-2019 годы.
РБК 17:01
Происшествия
Задержан второй администратор проекта «Омбудсмен полиции»
Администратор паблика «Омбудсмен полиции» Игорь Худяков задержан и сейчас находится в изоляторе временного содержания в Москве, сообщает «ОВД-инфо» со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Марину Литвинович.
Ведомости 09:31
Здоровье
У заразившихся коронавирусом обнаружили странные симптомы
В больницы США поступили шестеро молодых людей с необычным воспалительным синдромом, который, скорее всего, связан с заражением коронавирусом, пишет The Sun.
9111.ru 07:53
Космос
У Млечного Пути насчитали 150 необнаруженных галактик-спутников
N+1 21 мая в 07:14
Армия и оружие
Мобильный военный госпиталь развернут в Буйнакске
РГВК Дагестан 22 мая в 09:51
Недвижимость
Стоимость аренды жилья в крупных городах упала на 10% в апреле
В апреле 2020 года стоимость арендного жилья упала во всех крупных городах России, пишет газета «Известия».
Известия 15:00
Технологии
Microsoft начнет тестировать обновления Windows 10 на 2021 год
В сообщении информационного блога глобальное обновление Windows 10 образца следующего года идет под кодировкой Iron (Fe).
Evo-rus.com вчера в 14:47
Футбол
Зидан нарушил правила самоизоляции, покинув Мадрид
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан нарушил правила самоизоляции.
Матч ТВ 11:37
Общество
Глава Подмосковья рассказал о втором этапе смягчения ограничений
Рестораны, кафе и еще часть объектов сферы услуг могут открыть в Подмосковье в рамках следующего этапа смягчения ограничений, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 05:19
Общество
Президента Австрии застали за нарушением режима ночной изоляции
Президент Австрии Александр Ван дер Беллен с супругой были замечены после полуночи в ресторане в Вене, который должен был закрыться в 23:00 согласно ограничениям, введенным в стране в связи с эпидемией коронавируса.
Российская газета 11:14
Здоровье
Главврач инфекционной больницы в Калуге заболела коронавирусом
«Заболела наш главный борец с новой заразой — главврач Калужского областного специализированного центра инфекционных заболеваний и СПИД Елена Алешина», — написал Шапша.
РБК 08:28
Футбол
Шальке-04 — Аугсбург 0:3
В первом тайме счет открыл полузащитник гостей Эдуард Левен. Обладатель немецкого и российского гражданства реализовал штрафной удар.
Бомбардир.ру 08:27
Армия и оружие
Противники Хафтара похвастались трофеями с базы российской ЧВК в Ливии
Фотографиями с трофеями военные, сражающиеся против Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, похвастались в соцсетях, внимание на них обратил Telegram-канал «Военный Осведомитель».
Lenta.ru 06:38
Автоспорт
Масса: знаю, в каком состоянии находится Шумахер
Чемпионат 02:51
Армия и оружие
В Китае заявили, что российскому истребителю Су-57 нет равных в мире
Российскому многофункциональному истребителю пятого поколения Су-57 нет равных в мире, пишет издание Sohu со ссылкой на китайских военных экспертов.
Sputnik Таджикистан 08:53
Общество
Берлин предложил Москве помощь в уходе за больными COVID-19
Бургомистр Берлина Михаэль Мюллер заявил, что направил властям Москвы предложение разместить в берлинских клиниках пациентов, инфицированных COVID-19.
РИА Новости 16:52
Политика
Трамп считает, что Путин не хочет его победы на выборах
Президент США Дональд Трамп считает, что президент России Владимир Путин хорошо к нему относится, но не хочет его победы на президентских выборах.
ТАСС 10:32