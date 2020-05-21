с чего всё началось

Если сторонам не удастся договориться о снижении стоимости аренды, то арендатор будет вправе не позднее 1 октября 2020 года расторгнуть договор. Данный законопроект уже одобрен во втором чтении, третье чтение запланировано на 22 мая.

Общество Названо условие остановки распространения коронавируса в России «Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико. 1,8K

Общество Более 100 человек задержаны в ходе протестов в Гонконге В Гонконге полиция разогнала протестовавших в торговом районе Козуэй-Бей, там тысячи людей вышли на улицы, чтобы выразить протест против планируемого закона о национальной безопасности. 2

Общество Глава Роспотребнадзора отрицает искажение статистики по коронавирусу Россия не искажает статистические данные по коронавирусу, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Здоровье В Подмосковье от коронавируса скончался 33-летний хирург В Московской области от COVID-19 скончался 33-летний хирург, работавший с зараженными коронавирусом пациентами, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководства больницы. 203

Политика Экс-депутат Рады считает союз Украины и РФ непобедимым "Партия регионов" довольно близко подошла к тому выбору, чтобы Украина стала своеобразным мостом между РФ и Западом, и это даже присутствовало в президентской кампании партии, но мировые тренды оказались направлены в другую сторону. 225

Экономика Сбербанк вошел в мировой топ-10 по доходности для акционеров Сбербанк впервые вошел в десятку крупнейших мировых компаний по совокупной акционерной доходности (Total shareholder return, TSR), свидетельствуют результаты нового рейтинга консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) за 2015-2019 годы. 2

Происшествия Задержан второй администратор проекта «Омбудсмен полиции» Администратор паблика «Омбудсмен полиции» Игорь Худяков задержан и сейчас находится в изоляторе временного содержания в Москве, сообщает «ОВД-инфо» со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Марину Литвинович. 1

Здоровье У заразившихся коронавирусом обнаружили странные симптомы В больницы США поступили шестеро молодых людей с необычным воспалительным синдромом, который, скорее всего, связан с заражением коронавирусом, пишет The Sun. 42

Недвижимость Стоимость аренды жилья в крупных городах упала на 10% в апреле В апреле 2020 года стоимость арендного жилья упала во всех крупных городах России, пишет газета «Известия».

Общество Глава Подмосковья рассказал о втором этапе смягчения ограничений Рестораны, кафе и еще часть объектов сферы услуг могут открыть в Подмосковье в рамках следующего этапа смягчения ограничений, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. 417

Общество Президента Австрии застали за нарушением режима ночной изоляции Президент Австрии Александр Ван дер Беллен с супругой были замечены после полуночи в ресторане в Вене, который должен был закрыться в 23:00 согласно ограничениям, введенным в стране в связи с эпидемией коронавируса. 8

Здоровье Главврач инфекционной больницы в Калуге заболела коронавирусом «Заболела наш главный борец с новой заразой — главврач Калужского областного специализированного центра инфекционных заболеваний и СПИД Елена Алешина», — написал Шапша. 11

Футбол Шальке-04 — Аугсбург 0:3 В первом тайме счет открыл полузащитник гостей Эдуард Левен. Обладатель немецкого и российского гражданства реализовал штрафной удар.