Экономика
Российская газетаГосдума приняла закон о расторжении аренды без штрафов
Госдума приняла в третьем чтении комплексный законопроект правительства, одна из норм которого дает арендаторам право расторгать договоры об аренде без штрафов. Документ был серьезно изменен в рамках второго чтения. В итоговом варианте депутаты уточнили, кого это коснется.
Читать в источнике
Оценить239
с чего всё началось
Госдума приняла в третьем чтении комплексный законопроект правительства, одна из норм которого дает арендаторам право расторгать договоры об аренде без штрафов.Российская газетавчера в 05:40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 21:38, Ашберн
Общество
Госдума приняла закон о создании единого ресурса с данными о россиянах
Госдума одобрила закон о создании единого регистра сведений о гражданах России, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 21 мая в 11:46
Общество
Летом в Москве ожидается экстремальная жара
На всей территории московского региона в июне и июле ожидается экстремально высокая температура воздуха.
RT на русском 21:33
Общество
Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолет с россиянами
Самолет "Аэрофлота" вылетел с россиянами из нью-йоркского аэропорта JFK в Москву, сообщается на электронном табло.
РИА Новости 20:20
Экономика
В России могут вернуть прежний пенсионный возраст
Депутатами Законодательного собрания Оксаной Дмитриевой и Сергеем Трохманенко было предложено властям РФ вернуть прежний пенсионный возраст для пожилых граждан России из-за экономического кризиса, который был вызван пандемией коронавируса.
SMINEWS 20 мая в 17:40
Политика
ВЦИОМ прокомментировал данные Bloomberg о рейтинге Путина
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на ВЦИОМ опубликовало график, на котором показано снижение рейтинга Путина в апреле до 27%.
РИА Новости 16:30
Политика
В МИД России прокомментировали заявления о наблюдательных полётах
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что предположения о том, что российская сторона могла использовать наблюдательные полёты в рамках Договора по открытому небу (ДОН) для наведения вооружений, вызывают хохот.
RT на русском 17:30
Шоу-бизнес
Лоза резко ответил на жалобу Пригожина на «чудовищное положение» артистов
Музыкант Юрий Лоза заявил в беседе с "Вечерней Москвой", что у артистов есть накопления, в отличие от рядовых граждан.
РИА Новости 17:58
Авто
Renault готовит кросс-универсал — преемника Largus
Компания Renault работает над кросс-универсалом, который может стать преемником Lada Largus.
Letnews.ru 15:29
Экономика
России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19
Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета вчера в 03:38
Происшествия
Задержан захватчик отделения банка в центре Москвы
Силовики в ходе штурма задержали злоумышленника, захватившего заложников в отделении банка в Москве.
Известия 10:10
Армия и оружие
ВМС США испытали лазер против беспилотника
Десантный корабль Военно-морских сил (ВМС) США USS Portland успешно испытал лазерное оружие высокой мощности, которое может уничтожать летательные аппараты в полете.
ТАСС 18:10
Игры
Дополнительные активности добавили в первую Assassin’s Creed за 5 дней
Игромания.ру 09:10
Происшествия
В аварии на корсаковской трассе погиб водитель внедорожника
На корсаковской трассе между Дачным и Мицулевкой сегодня ночью произошло ДТП с участием внедорожника и грузовика.
Сахалин.Инфо 21:27
Гаджеты
Браслет Xiaomi Mi Band 5 сможет оценивать содержание кислорода в крови
Как известно, компания Xiaomi готовит к выпуску «умный» браслет Mi Band 5, предназначенный для отслеживания физической активности и показателей жизнедеятельности организма.
3DNews вчера в 07:38
Шоу-бизнес
Манукян ответил на критику совместного клипа с Бузовой
Блогер Давид Манукян отреагировал на критику его совместного видео с Бузовой.
News.ru вчера в 06:01
Происшествия
В Казани собака насмерть загрызла хозяйку
В Казани собака насмерть загрызла свою хозяйку, сообщило региональное управление СК.
РИА Новости 14:14
Игры
Опубликованы новые записи игрового процесса Minecraft Dungeons
Близится релиз приключенческого боевика Minecraft Dungeons: игра выйдет 26 мая на PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и РС.
Игромания.ру 15:38
Общество
В Московской области перестал действовать пропускной режим
Накануне губернатор региона Андрей Воробьев обратился к жителям и заявил, что с 23 мая для передвижений по Подмосковью больше не нужны цифровые пропуска, но их наличие необходимо для поездок в Москву.
Известия вчера в 23:00
Общество
В Госдуме прокомментировали перспективу снижения пенсионного возраста
Так он прокомментировал слова доцента Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Фариды Мирзабалаевой о том, что снижение пенсионного возраста возможно, если ситуация на рынке труда станет критической — когда безработица вырастет и вакансий для молодежи не будет.
РИА Новости 09:35
Здоровье
Число случаев заболевания коронавирусом в Приморье достигло 1595
Число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом в Приморском крае за сутки возросло на 53 и достигло 1595.
RT на русском вчера в 22:40
Технологии
Microsoft готовит глобальное обновление для Windows 10
Компания Microsoft готовит глобальное обновление для Windows 10. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 14:47
Спорт
«Люди превращаются в овощи»: бегун — о том, как самоизоляция и коронавирус лишили Екатеринбург спорта
Люди превращаются в овощи, изо дня в день. Последствия самоизоляции будем ещё долго расхлебывать.
Екатеринбург Онлайн 21:30
Общество
Илон Маск признался в любви к русскому языку
Американский миллиардер и глава SpaceX Илон Маск в очередной раз признался, что ему нравится русский язык.
Российская газета 19:42
Политика
Ким Чен Ын предложил стратегию усиления ядерного сдерживания
Коммерсантъ 18:25
Здоровье
23 новых случая коронавируса зарегистрировано в Амурской области
22 мая в Амурской области подтверждено 23 новых случая COVID-2019: 14 - в Благовещенске, семь - в Свободном, по одному - в Магдагачах и Благовещенском районе.
Телепорт вчера в 02:51
Политика
Советник президента США назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы»
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен в интервью немецкому изданию Bild назвал российскую военную инфраструктуру в Калининградской области «кинжалом в сердце Европы».
Коммерсантъ 16:53
Гаджеты
В РФ рекордно подешевел 43-дюймовый 4K-телевизор Xiaomi Mi TV 4S
Сайт интересных новостей 21 мая в 19:59
Общество
Baza: Кадыров находится в тяжелом состоянии
Znak.com вчера в 12:20