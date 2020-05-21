Если сторонам не удастся договориться о снижении стоимости аренды, то арендатор будет вправе не позднее 1 октября 2020 года расторгнуть договор. Данный законопроект уже одобрен во втором чтении, третье чтение запланировано на 22 мая.

Общество Глава Подмосковья рассказал о втором этапе смягчения ограничений Рестораны, кафе и еще часть объектов сферы услуг могут открыть в Подмосковье в рамках следующего этапа смягчения ограничений, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. 249

Общество В Гонконге возобновились массовые протесты В Гонконге возобновились массовые акции протеста после того, как китайское правительство 21 мая неожиданно предложило ввести там закон о национальной безопасности.

Музыка Леди Гага и Ариана Гранде выпустили совместный клип Популярные американские певицы Леди Гага и Ариана Гранде порадовали поклонников выходом совместного клипа на песню Rain On Me.

Политика Бориса Джонсона вынуждают выгнать своего ближайшего советника Причиной стал специальный советник главы правительства, нарушивший правила карантина.

Футбол В АПЛ выявили два новых случая заражения коронавирусом Два новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявлены в Английской премьер-лиге (АПЛ), сообщает Sky Sports.

Здоровье Онищенко оценил возможность чипирования через вакцину от коронавируса Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал слухи о том, что вакцина от коронавируса создаётся для того, чтобы чипировать людей. 14

Общество В Москве провели более 50 тыс. тестов на антитела к коронавирусу "Предварительно можно сказать, что из более 50 тыс. обследованных у 12,5% жителей Москвы выявлены антитела - иммуноглобулин G. Это свидетельствует о том, что у этих людей формируется или уже сформировался иммунитет к коронавирусу", - сказал Хрипун. 1K

Общество Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым. 1,1K

Общество В России выявлено 8599 новых случаев коронавируса Число новых случаев заражения коронавирусом в России за сутки составило 8599, это рекордно низкий показатель прироста начиная с 1 мая, приводит данные оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Армия и оружие Россия впервые без Украины построила стелс-фрегат В июле 2019 года издание The Drive написало, что головной фрегат «Адмирал Горшков» проекта 22350 является самым современным российским боевым кораблем, однако не отправляется в дальнее плавание без буксировочной техники, что обнажает проблемы ВМФ России. 9

Здоровье В Ярославле зачитали жуткое письмо пациентки больницы Депутат Ярославский облдумы Ольга Секачева зачитала рассказ одной из пациенток больницы в Карабихе. Об этом пишет портал «Pro Город». 194

Экономика ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР). 13

Происшествия Пропавшая в Пензе школьница найдена убитой 14-летняя девочка пропала 22 мая, сегодня обнаружено ее тело с признаками насильственной смерти, сообщает следственное управление СК России по Пензенской области. 160