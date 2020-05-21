Экономика
Газета.RuГосдума изменила законопроект о расторжении арендных договоров
Если сторонам не удастся договориться о снижении стоимости аренды, то арендатор будет вправе не позднее 1 октября 2020 года расторгнуть договор. Данный законопроект уже одобрен во втором чтении, третье чтение запланировано на 22 мая.
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Общество
Глава Подмосковья рассказал о втором этапе смягчения ограничений
Рестораны, кафе и еще часть объектов сферы услуг могут открыть в Подмосковье в рамках следующего этапа смягчения ограничений, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 05:19
Шоу-бизнес
Актриса Бабенко сообщила о своём заболевании коронавирусом
Заслуженная артистка России Алёна Бабенко сообщила, что у неё обнаружили коронавирусную инфекцию, она госпитализирована.
RT на русском 03:23
Общество
Кадыров обратился к мусульманам на фоне сообщений о своей болезни
URA.Ru вчера в 22:32
Общество
В Гонконге возобновились массовые протесты
В Гонконге возобновились массовые акции протеста после того, как китайское правительство 21 мая неожиданно предложило ввести там закон о национальной безопасности.
Ведомости 07:55
Армия и оружие
В Венесуэле показали на видео испытания «Бука» и «Смерча»
По сообщению американского портала The Drive, армия Венесуэлы провела учения на острове Ла-Орчила ЗРК «Бук-М2Э», а также испытала артиллерийские установки БМ-21 «Град» и БМ-30 «Смерч».
Военное дело 04:24
Музыка
Леди Гага и Ариана Гранде выпустили совместный клип
Популярные американские певицы Леди Гага и Ариана Гранде порадовали поклонников выходом совместного клипа на песню Rain On Me.
Srnsk 03:07
Политика
Бориса Джонсона вынуждают выгнать своего ближайшего советника
Причиной стал специальный советник главы правительства, нарушивший правила карантина.
Русская Планета 08:52
Футбол
В АПЛ выявили два новых случая заражения коронавирусом
Два новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявлены в Английской премьер-лиге (АПЛ), сообщает Sky Sports.
Газета.Ru вчера в 18:12
Происшествия
В Псковской области ищут пропавшую трехлетнюю девочку
РИА Новости 09:22
Политика
Посольство РФ потребовало извинений от Bloomberg из-за рейтинга Путина
Посольство России в США призывает американское агентство Bloomberg извиниться перед читателями и исправить недостоверную информацию, касающуюся рейтинга российского президента.
BFM.ru 01:38
Здоровье
Онищенко оценил возможность чипирования через вакцину от коронавируса
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал слухи о том, что вакцина от коронавируса создаётся для того, чтобы чипировать людей.
Ореанда-Новости 09:25
Общество
В Москве провели более 50 тыс. тестов на антитела к коронавирусу
"Предварительно можно сказать, что из более 50 тыс. обследованных у 12,5% жителей Москвы выявлены антитела - иммуноглобулин G. Это свидетельствует о том, что у этих людей формируется или уже сформировался иммунитет к коронавирусу", - сказал Хрипун.
ТАСС вчера в 03:30
Шоу-бизнес
Пригожин ответил Шнурову после критики его слов о бедствующих артистах
Продюсер Иосиф Пригожин ответил музыканту Сергею Шнурову, который высмеял его слова о "чудовищном" положении артистов.
Газета.Ru 04:13
Общество
Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым
Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM вчера в 16:34
Общество
В России зафиксировали 8599 новых случаев заражения коронавирусом
В России за последние сутки зарегистрировали 8599 новых случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:36
Здоровье
Определен предупреждающий о высоком сахаре в крови внешний симптом
Медики объясняют это тем, что повышенный уровень глюкозы в крови влияет на потерю жидкости в организме.
Live24 вчера в 02:01
Общество
В России выявлено 8599 новых случаев коронавируса
Число новых случаев заражения коронавирусом в России за сутки составило 8599, это рекордно низкий показатель прироста начиная с 1 мая, приводит данные оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
BFM.ru 03:40
Кино
Второй сезон сериала «Мост» выходит 22 мая на платформе START
Продолжение российской адаптации шведско-датского криминального детектива ждали два года Первый сезон точная калька скандинавского детектива.
Комсомольская правда 22 мая в 00:05
Путешествия
Кипр возобновит авиасообщение с рядом стран с 9 июня
Газета.Ru 22 мая в 14:38
Армия и оружие
Россия впервые без Украины построила стелс-фрегат
В июле 2019 года издание The Drive написало, что головной фрегат «Адмирал Горшков» проекта 22350 является самым современным российским боевым кораблем, однако не отправляется в дальнее плавание без буксировочной техники, что обнажает проблемы ВМФ России.
Lenta.ru вчера в 13:17
Политика
Стали известны пропустившие заседание Совбеза ООН по Крыму страны
Москва, 23 мая 2020, 11:10 — REGNUM В организованном Россией заседании Совета безопасности ООН по Крыму отказались принимать участие Великобритания, США, Украина и Эстония.
REGNUM вчера в 04:10
Здоровье
В Ярославле зачитали жуткое письмо пациентки больницы
Депутат Ярославский облдумы Ольга Секачева зачитала рассказ одной из пациенток больницы в Карабихе. Об этом пишет портал «Pro Город».
7 новостей вчера в 14:06
Здоровье
В Калуге главврач инфекционной больницы заболела коронавирусом
RT на русском 07:11
Общество
«Последний звонок» для выпускников пройдет 25 мая онлайн
11.00 часов – каждый выпускник сможет выйти на балкон и позвонить в колокольчик в честь последнего звонка.
Orengrad.ru вчера в 09:34
Экономика
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor 07:01
Происшествия
Пропавшая в Пензе школьница найдена убитой
14-летняя девочка пропала 22 мая, сегодня обнаружено ее тело с признаками насильственной смерти, сообщает следственное управление СК России по Пензенской области.
Российская газета 05:42
Кино
Больше вампиров: комедийный сериал «Чем мы заняты в тени» продлили на третий сезон
Телепрограмма 02:50
Армия и оружие
В ДНР заявили о подавлении обстрела со стороны украинских военных
В Минобороны Украины заявили, что в районе проведения Операции объединенных сил военные самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик совершили 11 обстрелов, в частности три со стороны ЛНР и восемь — ДНР.
РБК 09:10