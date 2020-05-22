с чего всё началось

Госдума приняла во втором чтении законопроект, позволяющий малому и среднему бизнесу из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей расторгать договор аренды недвижимости в текущем году, если арендодатель не согласится снизить плату или изменить иные условия договора.

Арендодатели и ритейлеры прокомментировали поправки к закону об аренде

Общество Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолет с россиянами Самолет "Аэрофлота" вылетел с россиянами из нью-йоркского аэропорта JFK в Москву, сообщается на электронном табло.

Армия и оружие В Sohu объяснили провал похода НАТО в Баренцево море США продолжают свои попытки бороться за превосходство в Арктике, однако недавний поход в Баренцево море обернулся неприятной неожиданностью для американских военных, заявили аналитики китайского издания Sohu.

Общество Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым. 1K

Общество Telegram Group отозвала апелляцию на запрет продажи токенов в США Адвокаты компании Telegram Group Inc. отозвали поданную в марте апелляцию на постановление суда о запрете продажи цифровых токенов Gram и передачи их покупателям, свидетельствуют документы в электронной базе федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк.

Здоровье Два человека с COVID-19 приехали на Сахалин из региона, где число больных превысило 3 тысячи За последнюю неделю уже два пассажира с коронавирусом прибыли в Сахалинскую область из региона, в котором наблюдается критическая ситуация с ростом зараженных COVID-19.

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Киберспорт Secret выиграла 15 карт подряд на OGA Dota Pit Гранд-финал завершился со счетом 3:0. За победу Secret получила 62 тысячи долларов. OGA Dota Pit прошел в онлайне с 13 по 23 мая.

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Происшествия Появилось видео «покоса» травы сотрудниками МЧС маникюрными ножницами В интернете в пятницу, 22 мая, появилось видео, на котором сотрудники МЧС на территории пожарной части в Каргате в Новосибирской области подстригают траву ножницами. 75

Музыка Клип «Uno» группы Little Big набрал сто миллионов просмотров Клип на трек "Uno" российской группы Little Big уже собрало сто миллионов просмотров на YouTube — скорость прироста этого показателя стала рекордной в истории Евровидения, сообщается на официальном сайте конкурса. 921

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Футбол 17 июня Мосгорсуд пересмотрит приговор Кокорину и Мамаеву "Рассмотрение апелляционных жалоб на приговор в отношении Александра Кокорина, Павла Мамаева, Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого назначено в Мосгорсуде на 17 июня", - сообщил представитель суда. 1

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