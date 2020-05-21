с чего всё началось

Если сторонам не удастся договориться о снижении стоимости аренды, то арендатор будет вправе не позднее 1 октября 2020 года расторгнуть договор. Данный законопроект уже одобрен во втором чтении, третье чтение запланировано на 22 мая.

Общество Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым. 1,1K

Происшествия Суд отменил решение о продлении ареста экс-сенатору Арашукову Постановление суда о продлении до 24 июля срока ареста пятерым фигурантам уголовного дела об убийствах и участии в деятельности ОПГ отменено. 607

Политика Националисты в Киеве отмечают годовщину президентства Зеленского Как передает корреспондент агентства, который находится на месте событий, участники митинга требуют от Зеленского прекратить политический курс Украины, который они считают «пророссийским». 3

Общество Связанную с Собчак крабовую компанию исключили из системообразующих Группа компаний «Монерон», связанная с Ксений Собчак, 20 мая исчезла из списка системообразующих компаний на сайте Минсельхоза, а 21 мая — из перечня Минэкономики (на момент публикации новости страница не отображалась). 246

Политика В Израиле начался суд над премьер-министром Нетаньяху В Иерусалиме начался судебный процесс по трем делам против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которого обвиняют в коррупции и обмане общественного доверия. 7

Общество Уехал из дома. СМИ уличили советника Джонсона в нарушении самоизоляции Введенные ограничения не помешали ему покинуть свой дом в Лондоне и уехать к родителям в Дарем, который располагается в 400 километрах от британской столицы. 1

Общество Илон Маск рассказал о любви к русскому языку Руководитель компании SpaceX Илон Маск снова в своем микроблоге в Twitter признался, что ему нравится русский язык. 25

Происшествия В Крыму задержали авиадебошира из Подмосковья Жителя Дубны Московской области задержали в Симферополе за пьяный дебош на борту самолёта. 14

Шоу-бизнес Актриса Алена Бабенко заразилась коронавирусом Актриса театра и кино Алена Бабенко заболела коронавирусом. Об этом она сообщила в Instagram. 46

Наука Ругательства помогают человеку переживать боль Специалисты заявили о пользе бранных слов. По словам ученых, матерные ругательства обладают болеутоляющим эффектом. 34

Общество Глава Подмосковья рассказал о втором этапе смягчения ограничений Рестораны, кафе и еще часть объектов сферы услуг могут открыть в Подмосковье в рамках следующего этапа смягчения ограничений, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. 262

Здоровье Профессор Яковлев: Почему в Петербурге в «ковидную» пандемию умирают реже, чем в эпидемию гриппа В «ковидную» эпидемию, которая длится уже почти три месяца, внебольничной пневмонией, по данным официальной статистики, за январь-апрель заболели 7046 человек, умерли от нее 183 человека.

Происшествия Главврач объяснила «изоляцию» медсестер в морге в Башкирии Главный врач Архангельской центральной районной больницы в Башкортостане Людмила Хатмуллина прокомментировала информацию об изоляции двух медсестер медучреждения в морге. 64

Армия и оружие В Sohu объяснили провал похода НАТО в Баренцево море США продолжают свои попытки бороться за превосходство в Арктике, однако недавний поход в Баренцево море обернулся неприятной неожиданностью для американских военных, заявили аналитики китайского издания Sohu. 32

Происшествия Пропавшую в Пензе школьницу нашли убитой Следователи в Пензе возбудили уголовное дело по факту убийства 14-летней девочки, которая не вернулась домой с прогулки и была найдена мертвой в лесополосе, сообщило в воскресенье областное управление СК России. 170

Армия и оружие ДНР подавила позиции украинских силовиков на окраине Донецка Представитель Народной милиции ДНР заявил 24 мая, что милицейские подразделения подавили огневую точку украинских силовиков, откуда велся обстрел населенного пункта Старомихайловка на окраине Донецка. 117