с чего всё началось

Как работает закон Малые и средние компании, работающие в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших от коронавируса, получают право досрочно расторгать договоры аренды до 1 октября 2020 года без возмещения убытков в виде упущенной выгоды.

Кино Лучшей экранизацией Стивена Кинга стало «Сияние» Лучшей экранизацией была признана картина «Сияние» режиссера Стэнли Кубрика. Ленту показали на больших экранах 40 лет назад. 45

Политика Советник Трампа назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы» Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен в интервью немецкому изданию Bild назвал Калининградскую область "кинжалом в сердце Европы". 191

Здоровье В Минздраве России рассказали о новом препарате против коронавируса Минздрав России планирует завершить клинические испытания нового препарата для лечения коронавирусной инфекции «Фавипиравир» под торговым наименованием «Арепливир» в течение одного-двух месяцев, заявил главный уролог министерства, академик Дмитрий Пушкарь, отвечающий за выполнение протокола исследований препарата. 14

Общество Подмосковье планирует открыть кафе, рестораны и объекты сферы услуг В Подмосковье на следующем этапе снятия ограничений могут открыться рестораны, кафе и другие объекты сферы услуг, сказал губернатор региона Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1". 24

Религия Ильсур Метшин поздравил казанцев с праздником Ураза-байрам Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил жителей города с праздником Ураза-байрам.

Кино Капитан Америка может присоединиться к Росомахе в сериале «Оружие Икс» По словам инсайдеров, Marvel разрабатывает сериал «Оружие Икс», который в какой-то момент покажет сцену времен Второй мировой войны — там новый Росомаха будет сражаться бок о бок с Капитаном Америкой (Крис Эванс).

Путешествия Россияне воздерживаются от поездок за границу 65% опрошенных уверены, что ездить по России можно будет не раньше конца августа, 79% респондентов думают, что за границу можно будет выехать только в конце 2020 года, или вообще летом 2021-го. 5

Единоборства Нурмагомедов отреагировал на рейтинг лучших бойцов ММА от Макгрегора Российский боец смешанного стиля, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал рейтинг лучших бойцов ММА, составленный бывшим чемпионом UFC ирландцем Конором Макгрегором.

Финансы С какими курсами к доллару и евро рубль войдет в лето Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик TeleTrade, назвал причины падения цен на нефть в конце недели, а также обозначил уровень, выше которого рублю будет трудно подняться.

Общество Названо условие остановки распространения коронавируса в России «Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико. 1,2K

Общество В России выявлено 8599 новых случаев коронавируса Число новых случаев заражения коронавирусом в России за сутки составило 8599, это рекордно низкий показатель прироста начиная с 1 мая, приводит данные оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Политика Посол США в Германии решил уйти в отставку Посол США в Германии Ричард Гренелл в ближайшие недели намерен уйти в отставку, сообщили СМИ.

Общество Названы регионы, прошедшие пик эпидемии коронавируса Эксперт отметил, что резкий спад коронавируса наблюдается только в столичном регионе, остальные регионы или на пике или он будет достигнут в ближайшие одну-две недели. 530

Общество Въезжающих без цели в Крым поместят в платные обсерваторы Кроме крымчан и владельцев недвижимости на полуострове въехать на полуостров беспрепятственно смогут лишь граждане, командировки которых «оформлены органами государственной власти». 112

Происшествия В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков ИГ В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков, планировавших теракты, сообщает в пятницу, 22 мая, ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национального антитеррористического комитета. 386

Общество В России выявили 8599 новых случаев заражения коронавирусом В России зафиксировано 8 599 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах страны.

Происшествия В Самарской области рассказали об умершей пациентке с коронавирусом Женщина 69 лет, у которой был диагностирован коронавирус, скончалась в Самарской области, у нее были заболевания сердечно-сосудистой системы, это 16 летальный случай в регионе, сообщает областной штаб по борьбе с COVID-19. 21

Происшествия Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста бывшего сенатора Рауфа Арашукова, сообщила пресс-секретарь Первого апелляционного суда Любовь Буданова. 579

Кино Составлен рейтинг лучших сериалов и фильмов в жанре «боевик» Издание «Vtomske.ru» составило рейтинг лучших боевиков для домашнего просмотра в условиях закрытых кинотеатров, добавив в подборку больше экшена, погонь, стрельбы и рукопашных поединков. 9