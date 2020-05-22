Экономика

Российская газетаРоссийская газетаГосдума приняла закон о расторжении аренды без штрафов

Госдума приняла в третьем чтении комплексный законопроект правительства, одна из норм которого дает арендаторам право расторгать договоры об аренде без штрафов. Документ был серьезно изменен в рамках второго чтения. В итоговом варианте депутаты уточнили, кого это коснется.
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Госдума разрешила малому и среднему бизнесу разрывать договоры аренды

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Госдума приняла закон о расторжении аренды без штрафов

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что страна будет развивать ракетное производство, передает БЕЛТА.
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Минобороны подписало контракт на постройку двух вертолетоносцев

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Названы самые популярные у российских абитуриентов факультеты

Стали известны самые популярные среди выпускников российских школ факультеты вузов.
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Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении до 24 июля ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, а также его отцу Раулю Арашукову.
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Нападающий «Урала» Погребняк заразился коронавирусом

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Актуально звучат слова маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского: "Нельзя научиться любить живых, если не умеешь хранить память о мертвых".
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Известная российская актриса Надежда Михалкова впервые показала детей от кинорежиссера Резо Гигинеишвили.
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России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19

Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
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На Украине пьяный охотник застрелил в лесу семь человек

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В центре Петербурга обнаружили тела двух подростков

Полицейские обнаружили тела двух подростков в жилом доме на Кронверкском проспекте в Петроградском районе Санкт-Петербурга.
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МФЦ Петербурга возобновят работу с 25 мая

Многофункциональные центры Петербурга возобновят работу с 25 мая.
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США вышли из Договора об открытом небе с Россией

«В настоящий момент трудно комментировать, выиграет или же потеряет Россия от выхода США из Договора об открытом небе, однако, совершенно очевидно, что текущая ситуация ведёт к гонке вооружений, что создаёт дополнительную напряжённость не только во взаимоотношениях между США и Россией, но в мире в целом», - заявил аналитик.
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Под Тверью педагоги заразили коронавирусом 14 детей в школе-интернате

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Небензя заявил о вине Украины в потере Крыма

Постпред России при ООН Василий Небензя, в ходе заседания Совета безопасности, заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году.
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